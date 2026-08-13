Mỹ nối lại sản xuất tên lửa gần 60 năm tuổi

Mỹ đã gây bất ngờ khi tiếp tục sản xuất tên lửa chống tăng BGM-71 TOW sau gần 60 năm ra đời và hoạt động.

Tên lửa chống tăng TOW được phóng từ xe HMMWV.

Theo Defense Express, hệ thống tên lửa chống tăng BGM-71 TOW được đưa vào biên chế Quân đội Mỹ năm 1970 và từ đó đến nay vẫn được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới, bao gồm cả chiến trường Ukraine.

Do đó, việc sản xuất hệ thống này vẫn tiếp tục, bất chấp sự phát triển mạnh mẽ của các máy bay không người lái tấn công nhằm tiêu diệt xe tăng và xe bọc thép.

Tập đoàn Raytheon của Mỹ (thuộc RTX) đã nhận được thêm 536 triệu USD vào hợp đồng sản xuất quy mô lớn và các dịch vụ liên quan. Hiện tổng chi phí của thỏa thuận dự án là 750,8 triệu USD.

Công việc sẽ được thực hiện tại cơ sở của công ty ở Tucson, Arizona và dự kiến hoàn thành vào khoảng ngày 31/8/2027. Khách hàng là Bộ Chỉ huy Hợp đồng Quân đội Mỹ.

Báo Ukraine lưu ý rằng bằng cách này, việc sản xuất hệ thống chống tăng và hỗ trợ vận hành của nó vẫn tiếp tục. Nhiều khả năng các sản phẩm và dịch vụ liên quan đến TOW sẽ được đưa vào phục vụ trong Quân đội Mỹ và một phần dành cho viện trợ nước ngoài.

Nhìn chung, việc đặt hàng tên lửa chống tăng TOW hiện nay có vẻ khá lạ lẫm, xét đến việc quân đội Mỹ đã sử dụng nó trong 56 năm, mặc dù cần lưu ý rằng một phiên bản hiện đại đang được sản xuất và hệ thống đã trải qua một số nâng cấp.

Tuy nhiên, loại tên lửa chống tăng này vẫn sử dụng hệ thống điều khiển bằng lệnh hữu tuyến, trong đó người điều khiển phải giữ mục tiêu cho đến khi tên lửa bắn trúng.

Đồng thời, Mỹ đã có tên lửa chống tăng Javelin, loại tên lửa đã chứng tỏ hiệu quả ở Ukraine và vẫn đang được hiện đại hóa. Bên cạnh đó, chúng hoạt động theo nguyên tắc "bắn rồi quên", giúp giảm thiểu rủi ro cho người vận hành.

Tuy nhiên, TOW mang đến một ưu điểm khác biệt - chi phí tên lửa rẻ hơn trong khi vẫn có khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách lên đến 3,75-4,5km, tùy thuộc vào phiên bản và đầu đạn mạnh mẽ.

Chúng cũng đã được tích hợp vào một số lượng lớn các phương tiện, chẳng hạn như xe bọc thép chở quân bánh lốp Stryker và xe chiến đấu bộ binh Bradley trong kho vũ khí của Quân đội Mỹ. Vì vậy, việc mua thêm các tên lửa dẫn đường TOW là điều hợp lý.

Tuy nhiên, câu hỏi vẫn còn đó khi xét đến sự phát triển của máy bay không người lái FPV, vốn đã gần như thay thế hoàn toàn tên lửa chống tăng trên chiến trường Nga-Ukraine.

Cần nhớ rằng Mỹ đang nghiên cứu chế tạo hệ thống kế nhiệm cho TOW - CCMS-H (Hệ thống tên lửa cận chiến hạng nặng), các yêu cầu chi tiết đã được công bố từ năm 2022.

Hệ thống này dự kiến sẽ được đưa vào biên chế quân đội trong giai đoạn 2028-2032, nhưng kể từ đó đến nay không có thông tin chi tiết nào được công bố.

Chúng ta chỉ có thể đề cập đến máy bay không người lái Coyote LE SR, có thể được phóng từ bệ phóng TOW mà không cần sửa đổi thêm.