Mỹ nhân "Ỷ thiên đồ long ký": Tuổi trẻ uất hận vì bị phỉ báng cướp chồng, U60 vướng tin đồn yêu đồng tính

Cha mẹ ly hôn, từ nhỏ sống cô đơn

Đặng Tụy Văn sinh năm 1966 trong một gia đình không có truyền thống làm nghệ thuật. Khi cô lên 5, cha mẹ đã ly hôn, để cô cho ông bà chăm sóc.

Sống xa cha mẹ từ nhỏ, lại luôn cảm thấy cô đơn vì xung quanh không có anh chị em, Tụy Văn phải tập làm quen với cuộc sống tự lập. Vì thế, từ khi còn nhỏ, cô đã có mong muốn được rời khỏi nhà và tự mình kiếm tiền gầy dựng cuộc sống riêng.

"Tôi chưa từng có một tuổi thơ bình thường. Mẹ tôi mang thai năm 16 tuổi và sinh tôi năm bà 17 tuổi. Có lẽ ba mẹ tôi đều còn quá trẻ để có con nên sau khi tôi ra đời, họ bỏ tôi lại cho ông bà mình. Khi tôi lên 5 tuổi, cả hai ly dị.

Từ đó tôi chẳng có anh em, luôn phải chơi một mình, nói chuyện một mình. Tôi vẫn thích được ở một mình hơn là có nhiều người xung quanh", cô chia sẻ.



Nghĩ là làm, sau khi tốt nghiệp trung học, Đặng Tụy Văn nộp đơn dự tuyển vị trí tiếp viên hàng không, tuy nhiên cô không được chọn.

Dù vậy, nhờ sở hữu ngoại hình trong trẻo, xinh đẹp, cô may mắn trúng tuyển vào khóa đào tạo diễn viên của đài TVB. Cô trở thành bạn học cùng khóa đào tạo với Thiệu Mỹ Kỳ, Lê Mỹ Nhàn.

Năm 1944, Đặng Tụy Văn tốt nghiệp, cô ngay lập tức được chọn vào vai nữ chính Liễu Kim Hoa trong bộ phim Tiết Nhơn Quý chinh đông và nhanh chóng thể hiện được khả năng nhập vai, biến hóa linh hoạt trong nhiều vai diễn tiếp theo.

Đứng trên đỉnh cao danh vọng khi có trong tay hàng loạt vai diễn đáng chú ý trong các phim như Quyết chiến hoàng thành, Khai tâm quỷ nữ, Thái bình thiên quốc, Lục chỉ cầm ma, Ỷ thiên đồ long ký 1986… nhưng Đặng Tụy Văn vẫn cảm thấy bản thân thiếu sót.



Đặng Tụy Văn trong vai Chu Chỉ Nhược phim "Ỷ Thiên Đồ Long Ký" 1986.

Năm 1991, cô quyết định chia tay TVB, từ bỏ ánh hào quang showbiz để lên đường sang Mỹ du học, trau dồi thêm khả năng diễn xuất. Tuy nhiên, vì ở ẩn một khoảng thời gian dài, sự quay trở lại của Đặng Tụy Văn cũng gặp không ít khó khăn.



Trở về từ New York, cô miệt mài tìm hướng đi cho mình. Nhận thấy không còn bắt kịp được dàn diễn viên thế hệ mới ở TVB, mỹ nhân sinh năm 1966 quyết định đầu quân cho ATV.

Suốt gần 1 thập kỷ, sau nhiều nỗ lực chuyển mình, cô dần khẳng định được tên tuổi khi đảm nhiệm vai Như Phi trong Thâm cung nội chiến (2004), tiếp đó là vai Hải Kiều trong Đáng mặt nhi nữ, Uông Thiệu Phấn trong Vòng xoáy cuộc đời, Tứ phu nhân trong Xứng danh tài nữ...

Thời điểm từ năm 2004-2010, nhờ những cuốn hiến không ngừng nhỉ, Đặng Tụy Văn giành được hàng loạt giải thưởng điện ảnh như Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất năm 2004, 2009, Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất năm 2010...

Ân hận vì làm "người thứ 3", tuổi 54 vẫn độc thân

Luôn đảm nhiệm những vai diễn mạnh mẽ, toát lên khí chất của một nữ cường nhân nhưng có lẽ vì tuổi thơ thiếu thốn tình yêu thương, Đặng Tụy Văn sở hữu một tâm hồn mong manh, luôn cần một bờ vai để tựa vào.

Năm 1985, khi mới 19 tuổi, Đặng Tụy Văn đã hẹn hò với bạn diễn Vạn Tử Lương sau khi cả hai cùng diễn trong Tiết Nhân Quý chinh Đông. Tuy nhiên, mối tình thời niên thiếu này chỉ kéo dài được 2 năm.



"Hồi đó mỗi ngày chúng tôi đều bên nhau. Còn trẻ, tôi nhìn anh ấy với tất cả sự ngưỡng mộ, cứ nghĩ sao anh ấy hiểu biết nhiều thế, có thể chỉ bảo tôi nhiều điều thế", cô trải lòng về mối tình đầu.



Đặng Tụy Văn và Vạn Tử Lương.

Đến 13 năm sau, khán giả mới được nghe tin Đặng Tụy Văn và nam diễn viên Trịnh Kính Cơ từng trải qua mối quan hệ tình cảm, nhưng cũng chỉ trong vòng 1 năm ngắn ngủi.



Năm 1995, khi tham gia vào phim Ước Mộng Tình Xuân, Đặng Tụy Văn phải lòng tài tử Giang Hoa, cô không thể ngăn bản thân lao vào vòng tay ấm áp của người đàn ông đã có vợ này.



Sau đó cô bị vợ của Giang Hoa là Mạch Khiết Văn lên án chỉ trích thậm tệ, Giang Hoa khi ấy thì chọn đứng về phía vợ, để mặc Đặng Tụy Văn mang danh kẻ thứ 3.

Từ yêu hóa hận, Đặng Tụy Văn tổ chức họp báo, khẳng định dù có khuynh gia bại sản cũng phải kiện vợ chồng Giang Hoa đến cùng vì tội phỉ báng. Tuy nhiên, cô vẫn không thể xóa được tiếng xấu "cướp chồng" người khác.



Đặng Tụy Văn và Giang Hoa.

7 năm sau lùm xùm tình ái, nữ diễn viên mới đủ can đảm mở lòng để nói về scandal năm xưa. Trong chương trình Be My Guest của đài TVB, cô thừa nhận khi ấy mình yêu mù quáng, như con thiêu thân lao vào trò vui để rồi kết thúc trong hận thù.

Cô lớn lên trong gia đình không trọn vẹn nên đồng cảm với những phụ nữ ly hôn, vì thế không có ý định phá vỡ hôn nhân người khác. Cô không hề muốn làm vợ Giang Hoa tổn thương. Mối tình này là điều duy nhất khiến cô hối hận trong cuộc đời.

"Từ nhỏ tôi luôn khao khát được yêu, thế nên chỉ cần người ta ban cho một chút tình cảm, tôi đã coi đó là phao cứu sinh, bám chặt lấy người đó, kết quả làm tổn thương chính mình", nữ diễn viên nói.



Đặng Tụy Văn bên Trần Khiết Nghi.

Sau nhiều mối tình chóng vánh, Đặng Tụy Văn không công khai thêm bất cứ chuyện tình nào. Tuy nhiên, năm 2019, cô lại bất ngờ dính nghi án yêu đồng tính với ca sĩ Trần Khiết Nghi.

Cụ thể, cả hai cùng nhau đi du lịch Scotland vào giữa tháng 6/2019, không ngại đăng ảnh ôm hôn nhau thân mật.

Khi ấy, nữ ca sĩ người Singapore chia sẻ hình ảnh Đặng Tụy Văn trên trang cá nhân và viết: "Sau lần du lịch, tôi hiểu thêm về người bạn này. Ở bên nhau, tôi cảm thấy duyên phận là điều kỳ lạ. Tôi rất thích cô ấy".

Đặng Tụy Văn chia sẻ lại bài viết của Trần Khiết Nghi, cho biết cô hạnh phúc trong mối quan hệ với Khiết Nghi.



Điều này khiến người hâm mộ đồn đoán Đặng Tụy Văn và Trần Khiết Nghi đang yêu nhau, nhiều người gửi lời chúc phúc đến cả hai.

Tuy nhiên, Đặng Tụy Văn sau đó đã lên tiếng phủ nhận tin đồn tình ái. Trên trang cá nhân, cô viết: "Chúng tôi chỉ tâm sự niềm vui khi có tri kỷ trong đời. Chúng tôi sống vui vẻ, không cảm thấy cô độc. Trông bề ngoài tôi khá nam tính nhưng thực sự tôi thích đàn ông, các bạn suy nghĩ quá nhiều rồi".

Hiện tại, dù đã ở tuổi 54, Đặng Tụy Văn vẫn đi về một mình. Cô chia sẻ đã từng trải qua không ít mối tình nhưng các mối quan hệ đều chỉ kéo dài khoảng một năm. Cô nếm trải mùi vị yêu đương với đủ dạng đàn ông. Đến nay, cô không còn hấp tấp trong tình yêu.

Đặng Tụy Văn vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp ở tuổi 54.

"Trong hôn nhân, cảm giác an toàn phải xuất phát từ tâm mình, không dựa vào danh lợi, nhà cao cửa rộng, cũng phải xuất phát từ chồng. Dù đã từng thất bại trong chuyện tình cảm, dù rằng vẫn hy vọng vào một tình yêu, nhưng quan niệm của tôi về tình yêu đã rất khác trước.

Hồi trước không hiểu chuyện, đặt tình yêu ở vị trí rất cao, sùng bái tình yêu. Những năm gần đây, điều mà tôi có không phải là ái tình, mà là thương.

Là sự bao dung, là khả năng chấp nhận. Ước muốn tìm một người bạn có thể cùng mình đầu bạc răng long, giống như lời hứa khi làm hôn lễ, với tôi chưa hẳn đã là điều lãng mạn. Tình yêu với tôi nên là sự dịu dàng, quen thuộc, chứ không phải là những lời hứa trong phút giây bốc đồng", nữ diễn viên tâm sự.