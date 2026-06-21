Mỹ nhân không thể đóng vai nghèo: Biểu tượng sang chảnh suốt 2 thập kỷ, cứu vớt cuộc đời tài tử Ở Nhà Một Mình đình đám

Với tủ quần áo hàng hiệu, những câu thoại kinh điển và phong thái "tiền không là vấn đề", Brenda Song đã biến nhân vật này trở thành một biểu tượng văn hóa đại chúng.

Trong một cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội gần đây về những diễn viên “không thể đóng vai nghèo” vì hình tượng quá sang chảnh, cái tên Brenda Song liên tục được nhắc đến nhiều nhất. Nữ diễn viên người Mỹ gốc Á đã khắc sâu trong lòng khán giả vai London Tipton – tiểu thư giàu có, đỏng đảnh nhưng cực kỳ đáng yêu trong series kinh điển The Suite Life of Zack and Cody. Đối với cả một thế hệ khán giả Disney, Brenda Song gần như đồng nghĩa với sự sang chảnh, xa hoa và cuộc sống thượng lưu.