"Mỹ nhân học giỏi" bị bóc phốt "phông bạt": Luận văn thạc sĩ phát hiện đạt tỷ lệ đạo 22,75%, trường danh tiếng vào cuộc xử lý nóng

Những năm qua, sao nữ này xây dựng hình ảnh người đẹp tri thức trong showbiz.

Tại showbiz Trung Quốc, nhắc đến mỹ nhân cổ trang nức tiếng màn ảnh, Trần Hảo luôn được nhắc đến đầu tiên. Sinh năm 1979, cô nổi tiếng với các tác phẩm Ngọn Núi Nào, Con Người Nào, Con Chó Nào; Thiên Long Bát Bộ; Tân Tam Quốc Diễn Nghĩa; Như Ý Cát Tường; Tôi Yêu Sư Tử Hà Đông... Đáng chú ý, trong Thiên Long Bát Bộ 2003, vai diễn A Tử của Trần Hảo dù có thời lượng lên hình ít ỏi, nhưng từ ngoại hình đến diễn xuất của cô đều được đánh giá vượt trội hơn Lưu Diệc Phi. Sau đó, nữ diễn viên được ca tụng là "Điêu Thuyền đẹp nhất màn ảnh" sau khi hóa thân thành mỹ nhân cổ đại trong Tân Tam Quốc Diễn Nghĩa.

Vì vậy, Trần Hảo được công chúng ưu ái gọi với danh xưng mỹ miều "ngọc nữ" hay "báu vật" của giới giải trí Hoa Ngữ. Cô từng được bình chọn là “Tứ đại mỹ nhân đương đại” của showbiz xứ tỷ dân, cùng Lưu Diệc Phi, Huỳnh Thánh Y, Lý Băng Băng. Không chỉ vậy, Trần Hảo còn vinh dự được trao danh hiệu "Đệ nhất Hoa Sam". Đây là danh hiệu chỉ những diễn viên vừa có danh tiếng, sắc đẹp vừa có thực lực diễn xuất. Sau hàng chục năm, cô mãi vẫn luôn là "mỹ nữ vạn người mê" trong lòng nhiều thế hệ khán giả. Thậm chí khi chuyển sang công tác giảng dạy, Trần Hảo còn được công chúng yêu mến gọi là "cô giáo đẹp nhất trường Trung Hý" (Học viện Hý Kịch Trung ương).

Tên tuổi của Trần Hảo gắn liền với danh hiệu "mỹ nữ vạn người mê". Ảnh: Sina.

Tuy nhiên, danh tiếng và hình ảnh đẹp của Trần Hảo đã hoen ố vào năm 2021 khi cô bị dân tình phát hiện phông bạt, gian lận học vấn trắng trợn. Cụ thể, vào tháng 6/2021, Trần Hảo vui mừng thông báo cô đã được phong hàm giáo sư tại Học viện Hý Kịch Trung ương - ngôi trường đang giảng dạy. Tuy nhiên, thay vì chúc mừng nữ diễn viên, truyền thông và dư luận đã ngay lập tức soi ra vấn đề lấn cấn và lập tức đặt dấu hỏi lớn về tính minh bạch của học vị này.

Theo truy vết của tờ Sohu, Trần Hảo kết hôn với doanh nhân Lưu Hải Phong năm 2010. Năm 2011, cô sinh con gái đầu lòng. Đến năm 2012, nữ diễn viên sinh con thứ 2. Sinh con chưa bao lâu, Trần Hảo tham gia bộ phim Tân Câu Chuyện Ban Biên Tập, đóng vai chính Annie với quá trình quay phim liên tục không nghỉ trong 3 tháng. Trong khoảng thời gian này, Trần Hảo cho biết cô đã hoàn thành việc học nghiên cứu sinh và được giữ lại Học viện Hý Kịch Trung ương làm giảng viên. Trước timeline kết hôn, sinh con, đóng phim san sát nhau nhưng vẫn thuận lợi hoàn thành việc học của Trần Hảo, tờ QQ chỉ có đứng 1 bình luận cảm thán "quá phi thường" để nhận định. Truyền thông Trung Quốc lấy Triệu Vy so sánh với Trần Hảo, nàng "Tiểu Yến Tử" học giỏi có tiếng, nhưng từng phải xin hoãn bảo vệ luận văn thạc sĩ tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh đến 2 lần vì vướng việc kết hôn, sinh con và đóng phim.

Không chỉ vậy, trong quá trình giảng dạy 8 năm tại Học viện Hý Kịch Trung ương, Trần Hảo không có bài nghiên cứu khoa học hay thành tích thực tế nào nổi bật. So sánh với đồng nghiệp cùng bộ môn, họ đều có trên 10 bài nghiên cứu được công khai đăng trên báo và tạp chí học thuật danh tiếng. Đáng chú ý, khi kiểm tra luận văn thạc sĩ của Trần Hảo bằng phần mềm CNKI, truyền thông và công chúng còn phát hiện tỷ lệ đạo văn và trùng lặp với các nghiên cứu khoa học đã công bố, đạt 22,75% vượt quá các quy định liên quan. Xét trên hai tiêu chí này, nữ diễn viên không đủ điều kiện thăng học hàm lên tới hàng giáo sư.

Trần Hảo không có bài nghiên cứu khoa học hay thành tích thực tế nào nổi bật trong quá trình giảng dạy. Luận án thạc sĩ của cô cũng tỷ lệ trùng lặp cao, vượt quy định cho phép. Với 2 điều này cô đã không đủ điều kiện để được phong hàm giám sư. Ảnh: Sina.

Vụ việc khiến Trần Hảo hứng chỉ trích dữ dội của công chúng, nghi vấn gian lận học vấn. Còn Học viện Hý Kịch Trung ương bị lên án thăng hàm học vị bừa bãi, thiên vị người nổi tiếng quá đà. Sau khi lùm xùm liên quan đến học vị giáo sư của Trần Hảo rùm beng dư luận, Học viện Hý kịch Trung ương Trung Quốc đã công khai xử lý nóng, sửa đổi phần giới thiệu liên quan đến nữ diễn viên trên website của trường. Trong phần chỉnh sửa mới, Trần Hảo được giới thiệu là "diễn viên cấp một cấp quốc gia", bỏ phần giáo sư.

Việc bị "giáng" từ giáo sư xuống hàng diễn viên cho thấy có sự không minh bạch trong việc xét duyệt bằng cấp của Trần Hảo. Tại Trung Quốc, gian lận bằng cấp là một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng, có thể bị khởi tố và chịu trách nhiệm hình sự. Rất may là Trần Hảo không vướng vòng lao lý. Tuy nhiên, scandal nói trên khiến hình ảnh ngôi sao tri thức, tài sắc vẹn toàn của Trần Hảo sụp đổ hoàn toàn.

Sau khi truyền thông và khán giả có những thắc mắc về học hàm giáo sư của Trần Hảo, Học viện Hý kịch Trung ương Trung Quốc đã trả nữ diễn viên về đúng vị trí của mình "diễn viên cấp một cấp quốc gia". Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, Sohu