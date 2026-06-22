Mỹ nhân đẹp nhất Việt Nam vẫn là nghệ sĩ Vbiz thành công nhất ở Trung Quốc

Mỹ nhân Việt hiếm hoi được săn đón ở Trung Quốc, nhiều lần xuất hiện cạnh dàn sao Hoa ngữ đình đám.

Chi Pu vẫn là nghệ sĩ Vbiz thành công nhất ở Trung Quốc

Chi Pu được xem là một trong những nghệ sĩ Việt thành công nhất tại Trung Quốc. Trong vài năm qua, nữ ca sĩ không chỉ xuất hiện trong một chương trình truyền hình rồi dừng lại, mà còn có nhiều hoạt động nối tiếp tại thị trường tỷ dân. Từ show giải trí, sự kiện âm nhạc đến các sân khấu giao thừa lớn, Chi Pu là cái tên Vbiz hiếm hoi duy trì được độ nhận diện ổn định với khán giả Trung Quốc.

Chi Pu được xem là một trong những nghệ sĩ Việt thành công nhất tại Trung Quốc

Cột mốc giúp tên tuổi Chi Pu được chú ý mạnh tại Trung Quốc là Đạp Gió 2023. Tham gia chương trình với tư cách đại diện đến từ Việt Nam, cô nhanh chóng trở thành gương mặt được quan tâm trong dàn sao nữ Hoa ngữ. Sân khấu chào sân Đóa Hoa Hồng giúp Chi Pu tạo điểm nhớ nhờ hình ảnh nổi bật, phần trình diễn bắt mắt và phong thái tự tin trước ống kính.

Chi Pu chào sân Đạp Gió 2023 với bản hit Đóa Hoa Hồng

Từ chương trình này, Chi Pu có thêm lượng fan Trung đáng kể. Hiệu ứng từ Đạp Gió cũng kéo theo lượng fan Trung tăng nhanh. Trước thềm chung kết chương trình, tài khoản Weibo của Chi Pu vượt mốc 300.000 người theo dõi chỉ sau khoảng hơn 3 tháng lập tài khoản.

Xuyên suốt các vòng công diễn, nữ ca sĩ liên tục được chú ý nhờ những sân khấu có màu sắc khác nhau, các khoảnh khắc tương tác với dàn “tỷ tỷ” và sự xuất hiện nổi bật trong đội hình. Chung cuộc, Chi Pu đạt hạng 6 tại Đạp Gió 2023, trở thành một trong những nghệ sĩ nước ngoài gây chú ý nhất mùa thi.

Chi Pu có lượng người hâm mộ đông đảo tại Trung Quốc

Điểm khiến trường hợp của Chi Pu khác nhiều nghệ sĩ Việt từng được chú ý ở thị trường quốc tế là cô vẫn tiếp tục có hoạt động tại Trung Quốc sau chương trình. Nữ ca sĩ tham gia các show giải trí, xuất hiện tại sự kiện thương mại, biểu diễn ở lễ hội âm nhạc và góp mặt trong nhiều sân khấu lớn. Những lần xuất hiện nối tiếp này giúp tên tuổi Chi Pu không bị gói gọn trong hiệu ứng của một mùa show.

Chi Pu cùng Huỳnh Hiểu Minh trên sân khấu chương trình giao thừa của đài truyền hình Trung Quốc

Đáng chú ý, Chi Pu còn là nghệ sĩ Việt hiếm hoi nhiều lần góp mặt trong các chương trình giao thừa lớn tại Trung Quốc. Cô từng biểu diễn trong đêm giao thừa của Đài truyền hình vệ tinh Hồ Nam, đứng chung sân khấu với dàn nghệ sĩ Hoa ngữ nổi tiếng và có tiết mục kết hợp cùng Huỳnh Hiểu Minh. Nữ ca sĩ cũng xuất hiện tại đại nhạc hội countdown đón năm mới của Đài Đông Phương, tiếp tục cho thấy sức hút của một nghệ sĩ Việt tại các sân khấu quy mô lớn.

Không nhiều sao Việt có thể giữ được độ nhận diện ổn định ở thị trường Trung Quốc như Chi Pu

Từ Đạp Gió, lượng fan Trung, show giải trí đến các sân khấu giao thừa, Chi Pu có đủ dữ kiện để được nhắc đến như một trong những nghệ sĩ Vbiz thành công nhất tại Trung Quốc. Không nhiều sao Việt có thể giữ được độ nhận diện ổn định ở thị trường này, nhất là trong hệ sinh thái giải trí cạnh tranh và thay đổi rất nhanh như showbiz Hoa ngữ.

Chi Pu được chú ý ở Trung Quốc bằng lợi thế hình ảnh và kỹ năng trình diễn

Chi Pu vốn là một trong những hot girl nổi bật nhất showbiz Việt. Cô được biết đến qua hình ảnh mẫu ảnh, diễn viên, gương mặt quen thuộc với giới trẻ rồi dần mở rộng hoạt động sang nhiều lĩnh vực giải trí. Lợi thế lớn nhất của Chi Pu từ đầu là ngoại hình sáng và khả năng thu hút truyền thông.

Giọng hát của Chi Pu là chủ đề gây tranh cãi nhiều năm ở Việt Nam

Năm 2017, Chi Pu tuyên bố đi hát. Quyết định này kéo theo nhiều tranh luận, bởi ở thị trường Việt Nam, cô thường bị đặt dưới lăng kính khắt khe về giọng hát, kỹ năng live và danh xưng ca sĩ. Mỗi lần ra sản phẩm, Chi Pu gần như luôn trở thành chủ đề bàn tán, đặc biệt quanh việc một hot girl có đủ thuyết phục để theo đuổi âm nhạc chuyên nghiệp hay không.

Tuy nhiên, khi bước vào thị trường giải trí Trung Quốc, câu chuyện về Chi Pu được nhìn từ nhiều khía cạnh hơn. Với các show thiên về trình diễn như Đạp Gió, một nghệ sĩ không chỉ cần giọng hát mà còn cần ngoại hình, vũ đạo, thần thái sân khấu, khả năng tạo khoảnh khắc và độ hòa nhập với format chương trình. Đây lại là những yếu tố Chi Pu đầu tư mạnh trong nhiều năm hoạt động.

Tại Trung Quốc, Chi Pu được nhìn nhận như một nghệ sĩ trình diễn có ngoại hình sáng sân khấu, được mệnh danh là mỹ nhân đẹp nhất Việt Nam

Chính lợi thế về hình ảnh, concept, vũ đạo và cách làm chủ ống kính giúp Chi Pu gây chú ý tại Đạp Gió. Tại Trung Quốc, cô không chỉ được nhìn như một hot girl đi hát, mà được đặt trong vai trò nghệ sĩ trình diễn có phần nhìn nổi bật, biết tạo điểm nhớ và có khả năng đứng giữa đội hình sao nữ Hoa ngữ mà không bị chìm.

Bên cạnh hoạt động biểu diễn, Chi Pu còn được truyền thông Trung Quốc chú ý bởi nhan sắc. Cô nhiều lần được gọi bằng những danh xưng như “mỹ nhân đẹp nhất Việt Nam”, “đệ nhất mỹ nhân Việt Nam”.

Một yếu tố khác giúp Chi Pu giữ nhiệt là cách hoạt động bài bản tại thị trường Trung Quốc. Sau Đạp Gió, nữ ca sĩ có sự hỗ trợ từ RYCE Entertainment - công ty từng gắn với nhiều nghệ sĩ quốc tế như Jackson Wang, Amber Liu. Việc có ê-kíp hỗ trợ tại thị trường bản địa giúp Chi Pu không hoạt động theo kiểu tự phát, mà có thêm hướng đi rõ ràng hơn trong việc tham gia show, dự sự kiện, kết nối nghệ sĩ và phát hành sản phẩm phù hợp với khán giả Trung Quốc.

Một yếu tố khác giúp Chi Pu giữ nhiệt là cách hoạt động bài bản tại thị trường Trung Quố

Không chỉ xuất hiện trên sân khấu, Chi Pu còn có nhiều kết nối thân thiết với dàn nghệ sĩ Hoa ngữ sau Đạp Gió. Huỳnh Hiểu Minh từng dành cho nữ ca sĩ sự quan tâm đặc biệt khi làm host chương trình, từ màn chào hỏi bằng tiếng Việt, động viên trong show đến ủng hộ nữ ca sĩ trong nhiều dự án âm nhạc.

Chi Pu có mối quan hệ thân thiết với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng hàng đầu làng giải trí Hoa Ngữ như Huỳnh Hiểu Minh

Ella

và Jessica

Bên cạnh Huỳnh Hiểu Minh, Chi Pu còn giữ tương tác gần gũi với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng của làng giải trí châu Á như Ella, Jessica Jung hay Amber Liu nhờ các hoạt động ở Trung Quốc. Chi Pu thường xuyên được các nghệ sĩ thân thiết mời tham gia các chương trình, sự kiện tại Trung Quốc và duy trì mối quan hệ thân thiết với dàn nghệ sĩ nổi tiếng này trong nhiều năm, một điều mà ít ai có thể làm được.

Chi Pu vừa ra mắt sản phẩm mới cùng Amber

Gần đây, Chi Pu tiếp tục trở lại âm nhạc với album EXs. Dự án gồm 9 ca khúc, đánh dấu album đầu tay trong sự nghiệp của nữ ca sĩ sau nhiều năm hoạt động. Album còn có ca khúc Tin Được Không kết hợp Amber Liu, người bạn thân thiết của Chi Pu từ Đạp Gió 2023. Sự kết hợp này cũng cho thấy những kết nối của Chi Pu sau chương trình không chỉ dừng ở vài khoảnh khắc trên sóng truyền hình.

Độ nổi tiếng của Chi Pu ở Trung Quốc không chỉ là hiệu ứng bùng lên sau một mùa Đạp Gió rồi trôi qua

Vì vậy, độ nổi tiếng của Chi Pu ở Trung Quốc không chỉ là hiệu ứng bùng lên sau một mùa Đạp Gió rồi trôi qua. Sau chương trình, nữ ca sĩ vẫn tiếp tục có show, có sân khấu lớn, có lời mời từ các sự kiện giải trí và duy trì mối quan hệ với nhiều nghệ sĩ Hoa ngữ. Việc có thêm công ty quản lý hỗ trợ tại thị trường bản địa cũng giúp các hoạt động của Chi Pu bài bản hơn, thay vì chỉ dừng ở vài khoảnh khắc gây chú ý trên mạng xã hội. Từ Đạp Gió đến các chương trình giao thừa, show giải trí, hoạt động âm nhạc và album mới, Chi Pu cho thấy mình là một trong số ít nghệ sĩ Việt giữ được độ nhận diện ổn định ở Trung Quốc.

Ảnh: FBNV