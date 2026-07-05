Mỹ nhân đẹp nhất thế giới có nhan sắc viral bao nhiêu lần cũng không đủ nhưng dính điểm “chí mạng” khó cứu

Visual đẹp điên đảo của mỹ nhân này từng khiến không ít người phải xôn xao.

Không chỉ liên tục được người hâm mộ gọi tên trong các cuộc bình chọn nhan sắc toàn cầu, Anna (MEOVV) còn là cái tên được nhắc đến trong danh sách đề cử do TC Candler bình chọn. Sở hữu gương mặt được ví như "tượng tạc", góc nghiêng hoàn hảo cùng khí chất sang chảnh hiếm có, nữ idol người Nhật được xem là một trong những biểu tượng visual nổi bật nhất của Kpop thế hệ 5.

Visual được ví “đẹp như tượng tạc” của Anna (MEOVV)

Khí chất “không phải dạng vừa” của nữ idol

Dù trên sân khấu hay sự kiện thì Anna cũng khiến nhiều người khó có thể rời mắt

Tháng 8/2024, THE BLACK LABEL lần đầu hé lộ Anna với vai trò là mảnh ghép thứ tư của MEOVV. Chỉ bằng đoạn video giới thiệu kéo dài hơn 2 phút, nữ thực tập sinh sinh năm 2005 đã tạo nên một "cơn địa chấn" trên mạng xã hội nhờ visual được đánh giá là "không có góc chết". Gương mặt nhỏ nhắn, sống mũi cao, đôi mắt to cùng thần thái lạnh lùng đậm chất điện ảnh giúp Anna ngay lập tức được truyền thông Hàn Quốc chú ý.

Nhan sắc “không góc chết” của cô nàng từ thời điểm debut đã nhận được nhiều sự chú ý

Anna còn được xem là nữ idol có “góc nghiêng tỷ đô” đáng ghen tị

Là thành viên người Nhật duy nhất trong đội hình "5 cô mèo" của MEOVV, Anna nhanh chóng được xem là át chủ bài visual của nhóm. Không ít bình luận cho rằng cô là sự pha trộn giữa vẻ đẹp thanh thuần của Tzuyu (TWICE), nét sang trọng của Han So Hee và thần thái của nữ diễn viên Shin Se Kyung. Thậm chí, có ý kiến còn nhận xét Anna hoàn toàn đủ sức trở thành "visual thế hệ mới" của Kpop.

Anna trong nhóm MEOVV - nhóm idol thuộc quyền quản lý của THE BLACK LABEL

Trước khi gia nhập Kpop, Anna đã có gần 10 năm hoạt động trong làng giải trí Nhật Bản. Cô bắt đầu làm người mẫu từ năm 9 tuổi, từng giành ngôi Á quân cuộc thi Mezzo Piano, là người mẫu độc quyền của tạp chí Seventeen Japan và góp mặt trong nhiều chiến dịch thời trang, mỹ phẩm. Ngoài ra, Anna còn tham gia diễn xuất ở một số bộ phim truyền hình trước khi được THE BLACK LABEL phát hiện thông qua mạng xã hội.

Sau khoảng 5-6 năm thực tập, Anna chính thức debut cùng MEOVV vào tháng 9/2024. Ngay từ những sân khấu đầu tiên, cô đã trở thành thành viên được chú ý nhất nhờ visual nổi bật. Những fancam cận mặt, đặc biệt là các góc quay chính diện hay góc nghiêng của Anna liên tục viral trên các diễn đàn Kpop.

Khí chất của Anna từng không ít lần viral khắp MXH

Những khung hình thu hút hàng trăm nghìn lượt xem trên nền tảng X (Twitter)

Đến đợt comeback với mini album Bite Now và ca khúc chủ đề Ddi Ro Ri, nhan sắc của Anna tiếp tục trở thành chủ đề nóng. Loạt teaser, ảnh concept lẫn sân khấu biểu diễn của nữ idol nhanh chóng phủ sóng mạng xã hội. Một bài đăng trên diễn đàn Hàn Quốc với tiêu đề "Visual số 1 trong số các idol nữ hiện nay" thu hút hàng chục nghìn lượt xem, phần lớn bình luận đều dành lời khen cho gương mặt được ví như tượng điêu khắc cùng thần thái sang trọng hiếm thấy.

Tuy nhiên, càng nổi tiếng vì ngoại hình, Anna càng bị soi xét kỹ hơn ở kỹ năng của một idol. Trong nhiều lần xuất hiện, nữ thần tượng liên tục trở thành chủ đề tranh luận vì khả năng hát live. Không ít bài đăng cho rằng Anna thường xuyên hát nhỏ hoặc gần như không thể hiện giọng hát trực tiếp ở một số sân khấu lớn. Đặc biệt, sau màn trình diễn tại lễ trao giải AAA, nhiều ý kiến còn nhận xét cô là thành viên gây tranh cãi nhất khi bị nghi lip-sync trong khi các thành viên còn lại đều nỗ lực hát live.

Clip màn trình diễn của MEOVV khiến Anna dính nghi vấn hát nhép

Chính điều này khiến không ít khán giả cho rằng Anna đang sở hữu nghịch lý quen thuộc của Kpop khi visual quá áp đảo nhưng năng lực trình diễn thì “ba chấm”. Bên cạnh những tranh cãi về khả năng biểu diễn, Anna cũng từng vướng nghi vấn can thiệp thẩm mỹ khi hình ảnh thời chưa debut được "đào lại".

Một số cư dân mạng cho rằng đường nét gương mặt của cô thay đổi đáng kể so với trước đây, đặc biệt ở phần mũi và cằm. Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến phản bác, cho rằng sự khác biệt chủ yếu đến từ việc giảm cân, trưởng thành hơn cùng kỹ thuật trang điểm và tạo khối theo phong cách Hàn Quốc.

Anna cũng từng vướng nghi vấn “trùng tu” nhan sắc

Gần đây, nữ idol còn trở thành chủ đề bàn tán khi một số bức ảnh chụp từ phía sau để lộ những vết hằn ở vùng lưng, làm dấy lên nhiều đồn đoán về việc can thiệp thẩm mỹ vóc dáng. Đến nay, phía nghệ sĩ và công ty quản lý chưa từng đưa ra bất kỳ phản hồi nào, vì vậy mọi suy đoán vẫn chỉ dừng ở mức đồn đoán từ cộng đồng mạng.

Mới đây cô nàng còn khiến nhiều người đặt nghi vấn về việc hút mỡ

Dẫu vậy, khó có thể phủ nhận Anna đang là một trong những gương mặt visual nổi bật nhất của thế hệ idol mới. Từ nền tảng người mẫu chuyên nghiệp, thần thái cuốn hút đến gương mặt được ví như "tỷ lệ vàng", nữ idol sở hữu đầy đủ yếu tố để trở thành biểu tượng thời trang và nhan sắc của Kpop trong tương lai.

Ảnh: X



