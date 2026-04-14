Tờ New York Times sau khi tham khảo hình ảnh vệ tinh đã đi tới nhận xét Mỹ vừa tấn công căn cứ không quân bí mật Oghab 44 của Iran ở phía Nam nước này. Ấn phẩm lưu ý căn cứ bí mật trên núi nhiều khả năng chính là nơi chứa các máy bay chiến đấu Su-35S được mua từ Nga.

"Hình ảnh cho thấy các lối thoát hiểm từ hầm trú ẩn của máy bay dưới sườn núi đều bị hư hại. Tất cả chiến đấu cơ bên trong đều bị mắc kẹt và không thể thoát ra ngoài", báo cáo của NYT viết.

Hình ảnh căn cứ không quân bí mật Oghab 44 sau khi bị máy bay Mỹ tấn công.

Ngoài ra, cần nhấn mạnh một yếu tố đó là việc tiếp cận đường băng đã bị chặn lại, khi có thể nhìn thấy những ụ đất - khả năng cao đây là một nỗ lực của lực lượng vũ trang Iran nhằm ngăn cản máy bay Mỹ hạ cánh xuống căn cứ này.

Điều đáng chú ý là việc Nga chuyển giao một lô máy bay chiến đấu Su-35 cho Iran đã được công bố vào tháng 1/2025. Thỏa thuận trên ước tính trị giá tới 5 tỷ USD.

Tuy nhiên, số lượng tiêm kích Iran đã nhận không được tiết lộ. Theo một số nguồn tin, Nga có thể đã cung cấp cho Iran tới 25 phi cơ các loại.

Sau nhiều tuần hứng chịu vô số cuộc tấn công, cơ sở hạ tầng quân sự của Cộng hòa Hồi giáo Iran đã chịu thiệt hại đáng kể, trong đó nhiều căn cứ gần như bị phá hủy hoàn toàn.

Mặc dù vậy, các nhà phân tích quân sự lưu ý Iran đã bảo toàn được các cơ sở sản xuất tên lửa và hạt nhân quan trọng, khi chúng nằm ở độ sâu lớn.

Nhờ đó, Iran đã duy trì được tiềm lực tấn công của mình, cho phép nước này đàm phán với Mỹ từ vị thế mạnh.