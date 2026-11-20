Nam diễn viên này đã bị "hất cẳng" khỏi showbiz.

Vườn Sao Băng là bộ phim thần tượng giúp nhiều diễn viên nâng tầm tên tuổi, vươn lên thành sao hạng A tại châu Á. Ở Nhật Bản, Tsuyoshi Abe từng nổi đình nổi đám sau khi đóng vai Mimasaka Akira - 1 mẫu trong nhóm F4 - của Vườn Sao Băng năm 2005 và 2007. Tuy nhiên, danh tiếng của nam diễn viên này đã sụp đổ hoàn toàn vào năm 2017 khi bị phanh phui bê bối ngoại tình với nữ ca sĩ Takako Uehara.

Thời điểm đó, cả Tsuyoshi Abe và Takako Uehara đều đã có gia đình. Tsuyoshi Abe thông báo kết hôn với nữ diễn viên người Trung Quốc Sử Khả vào năm 2009. Họ phải lòng nhau khi quay bộ phim truyền hình Người Tình Không Trọn Vẹn. Trong khi Takako Uehara kết hôn với rapper TENN vào năm 2012.

Tsuyoshi Abe từng nổi đình nổi đám trong F4 Vườn Sao Băng bản Nhật. Ảnh: X.

Nam diễn viên kết hôn với mỹ nhân Sử Khả. Ảnh: Sina.

Đã có gia đình, Tsuyoshi Abe và Takako Uehara vẫn lén lút ngoại tình với nhau. Ảnh: Sina.

Chuyện Tsuyoshi Abe và Takako Uehara vụng trộm đổ bể khi cha mẹ của rapper TENN - chồng quá cố của Takako Uehara - tung di thư con trai họ tố cáo vợ ngoại tình với đồng nghiệp. TENN qua đời vào năm 2014, hưởng dương 36 tuổi. Theo gia đình, năm đó, nam rapper rơi vào trạng thái uất hận, nghĩ quẫn vì phát hiện vợ ngoại tình với Tsuyoshi Abe. Theo các nguồn tin, Tsuyoshi Abe và Takako Uehara đã bí mật nảy sinh quan hệ tình cảm bất chính từ tháng 7/2014. Dù biết chuyện vợ cắm sừng, TENN vẫn nhắm mắt làm ngơ với hy vọng vợ Takako Uehara và Tsuyoshi Abe biết sai quay đầu, nhưng cặp đôi này không hề biết điểm dừng.

Vụ việc làm dấy lên làn sóng phẫn nộ, chỉ trích Tsuyoshi Abe và Takako Uehara gay gắt. Trước sức ép dư luận, Tsuyoshi Abe và Takako Uehara lên tiếng xin lỗi, tuyên bố dừng hoạt động nghệ thuật và chấm dứt mối quan hệ bất chính. Sau khi sự việc xảy ra, một người bạn của Tsuyoshi Abe cho biết nam diễn viên đã ly thân Sử Khả từ năm 2012. Kể từ khi vợ trở về Trung Quốc, cả hai không còn liên lạc với nhau. Tsuyoshi Abe cũng được cho biết đã bị sốc nặng khi hay tin chồng của "nhân tình" Uehara Takako tự tử vào năm 2014.

Sau khi vụ vụng trộm khiến rapper TENN qua đời bị phanh phui, Tsuyoshi Abe và Takako Uehara bị đuổi khỏi showbiz Nhật Bản. Ảnh: Sina.

Do ảnh hưởng tiêu cực của vụ ngoại tình quá nghiêm trọng, không 1 nhà làm phim hay nhà sản xuất nào mời Tsuyoshi Abe và Takako Uehara làm việc. Sau 5 năm thất nghiệp, tài tử Vườn Sao Băng quyết định rời showbiz. Anh ly hôn Sử Khả, mở tiệm bánh bao chiên cùng cha mẹ già buôn bán để kiếm sống qua ngày. Sau nhiều năm rời ngành giải trí, Tsuyoshi Abe đánh mất hoàn toàn phong độ nhan sắc. Nam diễn viên hiện tại tàn tạ, già nua khiến người xung quanh khó lòng nhận ra anh từng là mỹ nam hàng đầu.



Nam diễn viên giờ đi bán bánh bao kiếm sống, ngoại hình xuống cấp. Ảnh: Sina.

Tsuyoshi Abe sinh năm 1982, là người Nhật gốc Hoa. Anh sinh ở Hắc Long Giang (Trung Quốc), đến năm 9 tuổi thì theo cha mẹ sang Nhật Bản định cư. Sau khi trưởng thành, Tsuyoshi Abe trở về Trung Quốc để thi vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Năm 2000, Tsuyoshi Abe quay lại Nhật Bản đóng phim và nhanh chóng nổi tiếng với hàng loạt tác phẩm Michael the Archangel's Dance, Vườn Sao Băng, Wish to See You Again....

Nguồn: NHK, Sohu