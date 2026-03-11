Máy bay chiến đấu F-47 - một trong những phương tiện mang tên lửa SiAW trong tương lai.

Không quân Mỹ đang tìm kiếm thêm các nhà cung cấp có thể sản xuất tên lửa không đối đất siêu âm SiAW (Stand-in Attack Weapon) bí ẩn hoặc các phiên bản tương tự, tương thích với nhiều loại máy bay chiến đấu, bao gồm máy bay chiến đấu F-16 thế hệ thứ tư, F-35 thế hệ thứ năm, F-47 thế hệ thứ sáu, cũng như máy bay ném bom B-21 mới nhất.

Một thông báo tương ứng đã được đăng tải trên trang web của Chính phủ SAM.gov.

Trung tâm Quản lý Vòng đời Vũ khí của Không quân Mỹ (Căn cứ Không quân Eglin) muốn tìm kiếm trên thị trường các công ty có thể sản xuất tên lửa với các đặc điểm tương tự như SiAW hoặc thậm chí có khả năng được cải tiến.

Những cải tiến gồm: Tầm bắn được tăng cường, đầu dò chống bức xạ được cải tiến, hệ thống dẫn đường chính xác cao với khả năng triệt tiêu nhiễu, các trang bị tác chiến điện tử.

Không quân muốn sản xuất tới 600 tên lửa SiAW mỗi năm với tuổi thọ 15 năm. Đáng chú ý là những nỗ lực tìm kiếm thêm nhà cung cấp cho loại tên lửa này chủ yếu liên quan đến mức tiêu hao đạn dược khổng lồ của quân đội Mỹ trong Chiến dịch Epic Fury chống lại Iran.

Một mặt, việc tìm kiếm thêm các nhà cung cấp tên lửa SiAW nhằm mục đích sở hữu nhiều tên lửa loại này hơn trong tương lai có vẻ khá hợp lý. Mặt khác, họ không chỉ tìm kiếm những nhà cung cấp có thể chế tạo loại tên lửa này hoặc tương tự, mà còn cả những nhà cung cấp có đặc tính được cải tiến.

Hiện tại, vẫn chưa rõ điều này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến việc triển khai dự án SiAW hiện tại.

Cần nhớ lại, năm 2023, Northrop Grumman đã nhận được hợp đồng trị giá 705 triệu USD để phát triển và thử nghiệm SiAW trong 3 năm.

Năm 2024, mẫu thử nghiệm đầu tiên đã được bàn giao, trong khi năm ngoái các cuộc thử nghiệm tách rời khỏi máy bay chiến đấu F-16 đã được tiến hành.

Xét đến việc Không quân Mỹ không chỉ tìm kiếm thêm nhà cung cấp mà còn cả một biến thể cải tiến, có vẻ như lực lượng này đã quyết định xem xét lại các yêu cầu đối với loại tên lửa mới nhất, để đáp ứng nhu cầu chiến trường hiện đại.