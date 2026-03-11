Nga tìm ra phương pháp giảm thiểu rủi ro trong sản xuất dầu mỏ: Cục diện liệu có thể thay đổi?

Các nhà khoa học từ Nga đã đề xuất một phương pháp mới để dự đoán những mỏ dầu khó khai thác nào có thể được phát triển hiệu quả nhất. Phương pháp này sẽ giảm thiểu rủi ro công nghệ và chi phí tài chính liên quan trong quá trình khai thác khoáng sản.

"Công việc của chúng tôi cho phép các công ty dầu khí, ngay cả ở giai đoạn lập kế hoạch, chỉ lựa chọn những giếng có rủi ro tài chính và công nghệ tối thiểu để sử dụng các phương pháp sản xuất tốn kém. Điều này không chỉ tiết kiệm tiền mà còn tăng sản lượng tài nguyên được sản xuất. Hơn nữa, phương pháp này mang tính phổ quát và có thể được áp dụng ở nhiều khu vực sản xuất dầu khí khác nhau", ông Timur Gaifullin, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu về Tương tác Công nghệ trong Quy trình sản xuất dầu khí (Nga), nhận định.



