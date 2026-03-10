Nga âm thầm biến Moskva thành nơi đầu tiên trên thế giới trang bị "mắt thần" với mức độ không tưởng

Theo hãng tin Logos Press, Moskva (Nga) sẽ trở thành thành phố đầu tiên trên thế giới sử dụng trí tuệ nhân tạo để điều tiết giao thông khu dân cư. Bước đi này sẽ là sự tiếp nối của việc tích cực ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào đời sống đô thị của thủ đô Nga nhằm cải thiện cơ sở hạ tầng và nâng cao tiện nghi cho người dân.

Việc triển khai một hệ thống điều khiển linh hoạt, dựa trên các kỹ thuật trí tuệ nhân tạo tiên tiến, cho phép giám sát giao thông và điều khiển đèn giao thông theo thời gian thực tại một khu vực được chọn ở Moskva. Điều này đã dẫn đến việc giảm đáng kể tình trạng tắc nghẽn và lượng khí thải CO2.



