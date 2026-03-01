HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Nga phát minh "đại bàng" bay lượn không cần tín hiệu vệ tinh: Một chuyên gia gọi tên Đông Nam Á

Minh Anh |

Máy bay không người lái sẽ có thể giải quyết những nhiệm vụ với sự hỗ trợ của hệ thống định vị thay thế mới.

Nga đã tạo ra hệ thống định vị thay thế đầu tiên, ban đầu được thiết kế cho máy bay không người lái hạng nhẹ. Hệ thống này cho phép máy bay không người lái tiếp tục bay mà không cần tín hiệu.

Công nghệ này được thu thập từ hệ thống vệ tinh toàn cầu. Nó hoạt động trên các máy tính bảng mạch đơn công suất thấp, giúp giảm chi phí và mức tiêu thụ điện năng mà không làm giảm thời gian bay, khiến nó trở nên hợp lý về giá cả đối với máy bay không người lái quy mô lớn.

“Xác suất xảy ra lỗi định vị chỉ khoảng 0,2 - 0,3%. Giải pháp này hiện đang được tích hợp vào các lô máy bay không người lái thí điểm. Trong tương lai, chúng tôi kỳ vọng sẽ đưa hệ thống này ra thị trường nước ngoài, bao gồm các quốc gia ở Nam Mỹ, châu Phi và Đông Nam Á”, ông Sergey Perekatov, trưởng nhóm phát triển dự án cho biết.

Nga đưa vào vận hành cỗ máy siêu việt: Chỉ cần 12 giây để lắp ráp một bánh xe, độ chính xác bất ngờ


Nga

UAV

đông nam á

