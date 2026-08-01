Mỹ mất máy bay chiến đấu tàng hình F-35B

Một máy bay chiến đấu tàng hình F-35B Lightning II của Thủy quân lục chiến Mỹ đã gặp nạn và bốc cháy dữ dội tại Căn cứ Không quân Thủy quân lục chiến Miramar (bang California) vào sáng 31/7.

Một chiếc tiêm kích tàng hình F-35B Lightning II thuộc Phi đội Không quân Thủy quân lục chiến số 11, Sư đoàn Không quân Thủy quân lục chiến số 3 của Mỹ đã bị rơi tại Căn cứ Không quân Thủy quân lục chiến Miramar ở bang California vào sáng thứ Sáu (31/7, giờ địa phương).

Theo thông tin từ đơn vị này, máy bay gặp sự cố ngay trước khi tiếp cận đường băng và rơi xuống khu vực gần sân bay vào khoảng trước 10 giờ sáng. Vụ va chạm khiến chiếc F-35B bốc cháy dữ dội, tạo ra cột khói lớn có thể nhìn thấy từ vị trí cách nhiều km.

Phi công đã kịp nhảy dù thoát khỏi máy bay trước khi lao xuống đất và được đưa đến một cơ sở y tế địa phương trong tình trạng ổn định. Quân đội Mỹ cho biết các vết thương của phi công không đe dọa đến tính mạng.

Hiện trường vụ rơi máy bay F-35B.

Lực lượng cứu hỏa của căn cứ đã nhanh chóng có mặt, sử dụng bọt chữa cháy để khống chế ngọn lửa trên xác máy bay và dập tắt đám cháy cỏ phát sinh quanh hiện trường vụ tai nạn.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được xác định. Theo quy trình, các vụ tai nạn liên quan đến máy bay quân sự sẽ do quân đội Mỹ tiến hành điều tra.

F-35 là máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 do Tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ phát triển. Với khả năng tàng hình, máy bay được triển khai cho nhiều nhiệm vụ khác nhau bao gồm ném bom chiến thuật và chiếm ưu thế trên không.

Máy bay sử dụng một động cơ Pratt & Whitney F135 có lực đẩy thông thường là 128kN và lực đẩy sau khi đốt có thể lên tới 191 kN. Với lực đẩy như vậy, F-35 có thể đạt vận tốc Mach 1.6 (1.930 km/h) và trần bay trên 15 km.

Khi tham chiến, F-35 có thể mang theo nhiều loại vũ khí tối tân bao gồm 4 tên lửa tầm trung AIM-120 và tên lửa tầm ngắn AIM-9X,...

F-35B Lightning II là biến thể cất cánh đường băng ngắn và hạ cánh thẳng đứng (STOVL) của dòng tiêm kích tàng hình F-35 do Lockheed Martin phát triển. Đây là loại máy bay được Thủy quân lục chiến Mỹ, Anh và Không quân Italy sử dụng. Theo nhà sản xuất, mỗi chiếc F-35B có giá khoảng 102 triệu USD.