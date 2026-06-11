Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth vừa gián tiếp xác nhận sự lo lắng về kết quả của cuộc đối đầu tiềm tàng Mỹ với Trung Quốc.

Lính thủy đánh bộ thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc.

Sự kết thúc của một kỷ nguyên

Theo RIA, Mỹ hiện đang kỳ vọng Nhật Bản, Úc, Indonesia, Hàn Quốc và một số quốc gia khác sẽ chi 3,5% GDP cho quốc phòng khi ông Hegseth nhấn mạnh khu vực cần phải tăng cường sức mạnh quân sự.

"Thời đại Mỹ trợ cấp cho các nước giàu đã kết thúc. Chúng ta cần các đối tác, chứ không phải các nước được bảo hộ", ông Hegseth, nói.

Đối trọng với ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc. Về cơ bản, Mỹ đang cố gắng tạo ra một "NATO châu Á", nhưng chưa sẵn sàng đầu tư mạnh vào tổ chức mới này. Do đó, họ muốn chuyển phần lớn chi phí sang các đồng minh của mình.

Tuy nhiên, Mỹ không có ý định làm trầm trọng thêm hoàn toàn mối quan hệ với Trung Quốc.

Ví dụ, ông Hegseth không đề cập đến đảo Đài Loan, Trung Quốc trong bài phát biểu của mình và để nhắc lại, ông Donald Trump đã tạm dừng thỏa thuận mua bán vũ khí trị giá 14 tỷ USD với Đài Loan sau cuộc gặp riêng với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Sự phát triển chưa từng có

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ hoàn toàn đúng khi nói về "sự tăng cường quân sự chưa từng có" của Trung Quốc. Từ năm 2015, chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc đã tăng gấp rưỡi, từ 199 tỷ USD lên 317 tỷ USD.

Con số này đưa Trung Quốc đứng thứ hai trên thế giới sau Mỹ. Hiện con số này đạt 150 tỷ USD mỗi năm được Trung Quốc dành cho việc mua sắm hàng loạt vũ khí hiện đại.

Về tiềm năng hạt nhân, Trung Quốc đã vượt qua Anh và Pháp và có thể so sánh với Mỹ và Nga. Tính đến tháng 1/2025, kho vũ khí hạt nhân của nước này gồm 600 đầu đạn (so với 500 vào năm 2024).

Cùng với đó là 350 hầm chứa tên lửa đạn đạo liên lục địa được bảo vệ nghiêm ngặt đã được xây dựng tại các vùng sa mạc của nước này.

Theo các chuyên gia Mỹ, đến năm 2030, kho vũ khí này của Trung Quốc có thể vượt quá 1.000 đầu đạn.

Hải quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) là lực lượng hải quân lớn nhất thế giới về số lượng tàu chiến. Về mặt này, họ vượt trội hơn Mỹ, mặc dù có ít tàu chiến hạng nhất hơn. Tuy nhiên, khoảng cách này đang thu hẹp.

Tháng 11/2025, lực lượng PLA đã đưa vào biên chế tàu sân bay thứ 3 mang tên Phúc Kiến, một tàu được thiết kế hoàn toàn trong nước - bổ sung vào đội hình gồm 2 tàu Liêu Ninh và Sơn Đông.

Việc xây dựng tàu thứ 4 đã được chính thức xác nhận. Nó có thể trở thành tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân đầu tiên của Trung Quốc.

Tổng cộng 6 "sân bay nổi" mới dự kiến sẽ được xây dựng vào năm 2035, nâng tổng số lên 9 chiếc. Hiện Mỹ có 11 tàu sân bay.

Trung Quốc cũng rất tự tin về năng lực không quân. Trong khi máy bay thế hệ thứ ba chiếm phần lớn lực lượng của Không quân Trung Quốc (PLAAF) vào những năm 2010, tình hình đã thay đổi đáng kể.

Trung Quốc hàng năm đưa vào sử dụng 135-160 máy bay chiến đấu mới: J-20 thế hệ 5, J-16 và J-10C thế hệ 4+. Đến năm 2030, PLAAF dự định sẽ hoàn toàn đổi mới phi đội máy bay chiến đấu của mình.

Lực lượng lục quân PLA đã giảm đáng kể về quy mô trong những năm gần đây. Bộ binh tập trung đã được thay thế bằng các đơn vị cơ động và tiên tiến hơn về công nghệ.

Trung Quốc đang tích cực tích hợp tất cả các bí quyết công nghiệp quân sự hiện đại vào quân đội, chú trọng vào máy bay không người lái (UAV) và các nền tảng mặt đất tự hành, được tích hợp vào một mạng lưới thông tin duy nhất và có khả năng hoạt động độc lập.

Đột nhập vào pháo đài

Theo các chuyên gia Mỹ, với tốc độ phát triển quân sự hiện tại, Trung Quốc sẽ có thể đạt được trình độ ngang bằng với Mỹ vào năm 2030-2035. Điều này đương nhiên gây lo ngại cho Lầu Năm Góc, vì vậy các biện pháp đang được thực hiện.

Mỹ lo ngại Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc có khả năng tạo ra cái gọi là vùng Chống Tiếp cận/Chống xâm nhập (A2/AD) trên eo biển Đài Loan - một khu vực được bảo vệ vững chắc bởi các hệ thống phòng không và hệ thống tên lửa ven biển, nơi máy bay và tàu chiến đối phương chịu tổn thất cao trong trường hợp xảy ra xung đột.

Theo chỉ huy, nhiệm vụ phá vỡ pháo đài này thuộc về Lực lượng Mặt đất. Vì mục đích này, một Lực lượng Đặc nhiệm Đa lĩnh vực (MDTF) đã được thành lập ở Thái Bình Dương vào năm 2021.

Thành phần và quy mô của đơn vị này thay đổi tùy thuộc vào nhiệm vụ và điều kiện chiến đấu. Lực lượng tấn công chủ lực của nó là các tên lửa dẫn đường chính xác - từ hệ thống tên lửa phóng loạt HIMARS đến các tên lửa siêu thanh tiên tiến.

Đặc biệt chú trọng đến trinh sát, tác chiến điện tử và thông tin liên lạc. Các chuyên gia an ninh mạng cũng tham gia vào đơn vị này.

Trong trường hợp xảy ra xung đột, Lực lượng Đặc nhiệm Đa quốc gia (MDTF) dự kiến sẽ được triển khai đến quần đảo thứ nhất và thứ hai ở Biển Nhật Bản, Biển Hoa Đông và Biển Đông.

Lực lượng này được kỳ vọng sẽ tấn công các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Trung Quốc. Tuy nhiên, các đồng minh của Mỹ trong khu vực vẫn chưa đồng ý với việc triển khai các đội hình này.

Hơn nữa, vào năm 2022, Lầu Năm Góc đã tuyên bố thành lập Lực lượng Đặc nhiệm 76/3 tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, dựa trên Nhóm Tấn công Viễn chinh số 7 của Hải quân Mỹ và Lữ đoàn Viễn chinh Thủy quân lục chiến số 3.

Nhóm này sẽ được trang bị tối đa 15 tàu chiến: Tàu tấn công đổ bộ, tàu vận tải và tàu tiếp tế. Lực lượng Đặc nhiệm 76/3 sẽ được hỗ trợ bởi một số phi đội trực thăng, máy bay chiến đấu hải quân và máy bay cánh quạt nghiêng.

Soái hạm sẽ là tàu chỉ huy USS Blue Ridge, đặt tại cảng Yokosuka của Nhật Bản. Nhiệm vụ chính của lực lượng đặc nhiệm là bảo vệ đảo Đài Loan, Trung Quốc nếu Trung Quốc tiến hành một cuộc tấn công đổ bộ lên đảo.

Tóm lại, Mỹ coi Trung Quốc là đối thủ địa chính trị chính của mình. Và họ hoàn toàn có lý khi lo ngại rằng mình có thể không đánh bại được Trung Quốc trong một cuộc đối đầu trực diện.

Do đó, Mỹ đặt trọng tâm chính vào các đồng minh trong khu vực, kêu gọi tăng chi tiêu quân sự. Tuy nhiên, nhiều đồng minh trong số đó có mối quan hệ kinh tế mật thiết với Trung Quốc. Và không phải tất cả đều sẵn sàng tham chiến về phía Mỹ.