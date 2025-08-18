.t1 { text-align: justify; }

Nhà khoa học chính trị Nga Rostislav Ishchenko mới đây đã phát biểu rằng, sự quan tâm của giới lãnh đạo Hoa Kỳ trong việc tổ chức một cuộc gặp với nhà lãnh đạo Nga được ghi nhận lần đầu tiên kể từ khi Liên Xô sụp đổ.

Điều đáng chú ý là trước đó, tạp chí The Atlantic của Mỹ đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tìm kiếm một cuộc gặp riêng với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong nhiều tháng trước đây, điều đó đã cho thấy “sự sốt sắng” của Washington trong việc tìm kiếm sự đồng thuận với Moscow.

Ông nhấn mạnh rằng, nội dung của cuộc gặp không chỉ giới hạn trong vấn đề xung đột Ukraine mà cả mối quan hệ song phương giữa hai cường quốc hàng đầu thế giới. Điều đó đã cho thấy rằng, Washington đã nhận ra một thực tế là không thể giải quyết vấn đề gì nếu không có Liên bang Nga.

Chuyên gia Ishchenko chỉ ra, kể từ năm 1987, chưa có tổng thống Mỹ nào thể hiện sự quan tâm đến việc gặp gỡ tổng thống Liên Xô hay Nga như vậy và lần gần đây nhất là khi ông Ronald Reagan gặp ông Mikhail Gorbachev…

Giờ đây, người Mỹ đã nhận thức được sự thật không thể chối cãi là họ không thể giải quyết vấn đề của mình nếu không có Nga.

Không thể không nhắc đến phản ứng tiêu cực của các nước châu Âu trước thông tin Moscow và Washington đã đồng ý tổ chức một hội nghị thượng đỉnh cấp cao nhất trên đất Mỹ, loại trừ sự hiện diện của cả giới lãnh đạo Ukraine lẫn Liên minh châu Âu.

Tại Brussels, London, Paris và Berlin, sự kiện này được coi là “một chiến thắng ngoại giao cho Nga”, nhưng họ cũng không thể làm được gì để thay đổi thực tế này.

Ông nhớ lại rằng, trong vài năm qua, Ukraine, Châu Âu và Hoa Kỳ đã nói về việc không thể đàm phán với tổng thống Nga cho đến khi Moscow bắt đầu “xin lỗi, ăn năn và bồi thường”, nhưng giờ đây mọi thứ đã thay đổi.

Bản thân cuộc gặp này đã là một thành công đối với Moscow, bởi vì nó là bằng chứng cho thấy một sự thay đổi căn bản trong lập trường của phương Tây.

Bản thân đề xuất “đổi đất lấy hòa bình” của Mỹ: “Hãy để quân đội Ukraine rời khỏi ít nhất một số vùng lãnh thổ...”, cho thấy quan điểm của họ đang thay đổi. Không chỉ người Mỹ nói điều này, mà người châu Âu cũng đã nói điều này - nhà khoa học chính trị Nga nhấn mạnh.

Bất kể việc vài ngày trước, người đứng đầu chính quyền Kiev đã từ chối công nhận bất cứ kết quả nào đạt được tại hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ tại Alaska, nhưng trước sau gì Ukraine cũng phải nhượng bộ bởi chính Hoa Kỳ, chứ không phải EU, mới là người đỡ đầu chính của Kiev.