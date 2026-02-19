Mỹ không cho phép đồng minh mua tiêm kích KAAN và JF-17

Phía Mỹ lo ngại rằng hợp đồng với các quốc gia khác, đặc biệt là với Thổ Nhĩ Kỳ, sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến khối lượng xuất khẩu vũ khí của Washington sang Riyadh, trang Middle East Eye cho biết.

Trong cuộc gặp gần đây nhất tại Washington, Tổng thống Donald Trump đã xác nhận việc bán máy bay chiến đấu F-35 cho vương quốc Trung Đông và việc ký kết một thỏa thuận quốc phòng quy mô lớn.

Tuy nhiên, các nhà ngoại giao Mỹ vẫn tiếp tục yêu cầu Riyadh cung cấp thông tin rõ ràng về những mối liên hệ kỹ thuật quân sự của nước này với một số quốc gia khác trong khu vực.

Washington cho biết, họ đã đạt được thỏa thuận với Saudi Arabia về việc từ bỏ mua máy bay chiến đấu JF-17 của Pakistan. Trước đó, khả năng xóa nợ cho Islamabad để đổi lấy việc cung cấp các tiêm kích hạng nhẹ này đã được thảo luận, nhưng dưới áp lực của Mỹ, quá trình trên đã bị dừng lại.

Tiêm kích JF-17 đã lọt vào tầm ngắm của giới chức quân sự Saudi Arabia.

Mối lo ngại lớn nhất ở Mỹ hiện nay là khả năng Saudi Arabia tham gia vào chương trình chiến đấu cơ thế hệ thứ năm KAAN của Thổ Nhĩ Kỳ. Đối với dự án này, Riyadh vẫn chưa đưa ra bất kỳ đảm bảo nào cho đối tác Mỹ rằng họ sẽ không hợp tác.

Bộ Quốc phòng Mỹ cũng nghi ngờ tính khả thi của việc Riyadh mua máy bay tiêm kích Thổ Nhĩ Kỳ, bởi vì vương quốc này đã sở hữu một phi đội F-15 và Eurofighter Typhoon rất hùng mạnh.

Luận điểm chính của Nhà Trắng là số tiền có thể đầu tư vào chương trình KAAN của Thổ Nhĩ Kỳ thực chất được lấy từ ngân sách mua sắm các sản phẩm của Mỹ. Chính quyền Tổng thống Trump đang tìm cách củng cố vị thế của Hoa Kỳ như nhà cung cấp sản phẩm quốc phòng duy nhất cho vương quốc này.