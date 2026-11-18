Mỹ và Iran tiếp tục các cuộc tấn công quân sự nhằm vào mục tiêu của nhau, bất chấp những nỗ lực ngoại giao đang diễn ra thông qua Oman và Qatar. Căng thẳng gia tăng tại eo biển Hormuz khi các vụ tấn công tàu chở dầu liên tiếp xảy ra, đe dọa hoạt động vận tải năng lượng toàn cầu.

Mỹ và Iran tiếp tục các cuộc tấn công quân sự hôm thứ Ba, bất chấp những nỗ lực ngoại giao nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột. Mỹ tuyên bố không kích một trận địa phóng tên lửa của Iran trên đảo Qeshm, sau khi Tehran thông báo tấn công hệ thống radar quân sự Mỹ tại Bahrain.

Một quan chức quân đội Mỹ giấu tên cho biết, máy bay chiến đấu Mỹ đã tấn công địa điểm phóng tên lửa của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) trên đảo Qeshm, gần eo biển Hormuz.

Các tàu thuyền ở eo biển Hormuz gần bãi biển Bandar Abbas, Iran.

Washington mô tả đây là hành động đáp trả các cuộc tấn công của Iran nhằm vào nhân viên và tài sản của Mỹ. Trong khi đó, truyền thông Iran dẫn lời một quan chức nước này cho biết cuộc không kích của Mỹ không gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng.

Cùng ngày, IRGC tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào một hệ thống radar quân sự của Mỹ tại căn cứ Sheikh Isa ở Bahrain.

Bahrain, nơi đặt trụ sở Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ cho biết, đã đánh chặn cuộc tấn công và không ghi nhận thương vong hay thiệt hại.

Trong lúc căng thẳng quân sự tiếp diễn, các nỗ lực ngoại giao vẫn được duy trì. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar, ông Majed Al Ansari, cho biết các quan chức Qatar và Iran đã gặp nhau hôm thứ Ba nhằm thu hẹp bất đồng và tìm kiếm tiếng nói chung giữa những đề xuất được đưa ra.

Các cuộc tiếp xúc diễn ra cùng thời điểm Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi thăm Oman. Tại đây, ông đã hội đàm với người đồng cấp Oman về việc bảo vệ các tuyến hàng hải, duy trì hoạt động vận tải và thương mại toàn cầu, đồng thời ngăn chặn xung đột leo thang.

Oman và Iran nằm ở hai phía của eo biển Hormuz, tuyến hàng hải từng đảm nhận khoảng 20% lượng dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng được vận chuyển trên toàn cầu trước chiến tranh. Tuy nhiên, hoạt động hàng hải tại đây hiện bị gián đoạn nghiêm trọng do các biện pháp kiểm soát của Iran.

Số vụ tấn công tàu chở dầu gia tăng

Trong tháng này, các vụ tấn công nhằm vào tàu chở dầu tại eo biển Hormuz có xu hướng gia tăng. Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) cho biết thủy thủ đoàn của một tàu chở dầu vẫn mất tích sau khi con tàu bị tấn công ở phía bắc thành phố cảng Khasab của Oman.

Cũng trong hôm thứ Ba, IRGC và Hải quân Iran thông báo một tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) cùng hai tàu chở dầu bốc cháy tại eo biển Hormuz.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 0,4%, lên 92,76 USD/thùng. Mức giá này vẫn cao hơn đáng kể so với thời điểm trước chiến tranh, dù đã giảm sâu so với đỉnh 126,41 USD/thùng hồi tháng 4.

Iran đưa ra cảnh báo cứng rắn

Căng thẳng tiếp tục lan rộng sang những khu vực khác ở Trung Đông. Iran được cho là đang gia tăng sức ép lên Washington thông qua các đồng minh Houthi tại Yemen, lực lượng đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Ả Rập Xê Út và kiểm soát những khu vực dọc bờ biển Yemen gần eo biển Bab el-Mandeb. Đây là tuyến hàng hải chiến lược có vai trò quan trọng đối với hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của các nước vùng Vịnh.

Vụ tấn công nhằm vào Bahrain hôm thứ Ba diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Tehran và Manama tiếp tục căng thẳng.

Hôm Chủ nhật, Iran từng tuyên bố tấn công hệ thống radar Mỹ tại căn cứ trực thăng Al-Rifaa ở Bahrain, nhằm đáp trả những hành động mà nước này coi là thù địch từ Washington.

Người phát ngôn của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran, ông Hossein Mohebbi, cho biết Bahrain đã phạm "ba sai lầm chính, gồm hợp tác trong chiến dịch tấn công Iran, tiếp tục nằm trong vùng an ninh do Mỹ bảo vệ và xâm phạm những điều mà Tehran coi là thiêng liêng đối với quyền lực tôn giáo".

Ông Mohebbi cảnh báo, nếu tình trạng này tiếp diễn, sự hiện diện của Bahrain có thể bị đe dọa trong trật tự an ninh mới của khu vực.