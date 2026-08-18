Mỹ, Iran giữ lập trường cứng rắn, giá dầu thế giới vọt lên trên 90 USD/thùng

Giá dầu thô đã tăng vào thứ Hai sau khi Iran và Mỹ loại trừ khả năng gia hạn biên bản ghi nhớ mà hai bên đã ký vào tháng 6 nhằm chấm dứt xung đột.

Thỏa thuận này dự kiến ​​hết hạn vào ngày 17/8. Trong khi đó, một quan chức cấp cao của Iran nói với Reuters rằng Tehran sẽ chuyển sang thế tấn công thay vì chỉ dựa vào phòng thủ nếu các nỗ lực ngoại giao với Mỹ thất bại.

Giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ tăng 2,6%, chốt phiên ở mức 84,50 USD/thùng. Dầu thô Brent, loại dầu chuẩn quốc tế, tăng 2,7% và đóng cửa ở mức 90,87 USD/thùng.

"Iran phải chuẩn bị cho việc leo thang căng thẳng tại eo biển Hormuz và khu vực rộng lớn hơn, vì Iran sẽ sẵn sàng đưa ra các quyết định và hành động đối với những vấn đề khó khăn," quan chức Iran nói với Reuters.

Mỹ và Iran đã đạt được một biên bản ghi nhớ vào ngày 17/6, với mục đích mở lại eo biển Hormuz trong khi hai bên đàm phán một thỏa thuận cuối cùng về chương trình hạt nhân của Tehran trong vòng 60 ngày.

Theo hãng tin nhà nước Tasnim, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmail Baghaei, đã bác bỏ khả năng đàm phán gia hạn biên bản ghi nhớ này. "Chúng tôi hoàn toàn không bắt đầu bất kỳ cuộc đàm phán nào, và Mỹ đã vi phạm thỏa thuận ngay từ đầu; do đó, vấn đề thời hạn 60 ngày không còn ý nghĩa," ông Baghaei phát biểu, theo tin từ Tasnim.

Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump yêu cầu Iran phải "phất cờ trắng đầu hàng" trong một cuộc phỏng vấn với Fox News. Ông Trump đe dọa sẽ ném bom Oman - một đồng minh của Mỹ - vì nước này đã đàm phán với Tehran về cách thức quản lý giao thông tại eo biển Hormuz. "Nếu Oman cản đường, chúng tôi sẽ ném bom họ," ông Trump nói với đài Fox.

Sau đó, Tổng thống Mỹ nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục rằng ông sẽ không tìm cách gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran.

Theo dữ liệu từ Kpler, hoạt động tàu bè qua eo biển Hormuz gần như bị đình trệ vào Chủ nhật (16/8), với chỉ ba con tàu đi qua eo biển này. Mức trung bình trong 5 ngày về số lượng tàu qua lại là 12 chiếc.

Khoảng 130 tàu đi qua khu vực này mỗi ngày trước khi cuộc chiến nổ ra vào ngày 28/2.

Ông Bob McNally, Chủ tịch của Rapidan Energy, cho biết giá dầu Brent nhiều khả năng sẽ tăng trở lại mức 100 USD/thùng khi Trung Quốc gia tăng nhập khẩu. Ông McNally chia sẻ với CNBC rằng việc Trung Quốc cắt giảm nhập khẩu từ 5 triệu xuống 4 triệu thùng mỗi ngày đã đóng vai trò then chốt trong việc ngăn giá dầu thô tăng vọt trong thời gian diễn ra cuộc chiến liên quan đến Iran.

Tuy nhiên, ông nhận định rằng Bắc Kinh có thể sẽ cho phép các nhà máy lọc dầu của mình nhập khẩu nhiều hơn để tận dụng mức giá cao của các sản phẩm dầu đã qua tinh chế.