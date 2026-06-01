Mỹ hạ gục UAV không cần tên lửa đắt tiền

Hệ thống MADIS của Mỹ.

Báo Mỹ lưu ý quân đội nước này đã sử dụng sự kết hợp của hai xe bọc thép MADIS, một chiếc được trang bị radar tiên tiến và chiếc còn lại được trang bị hệ thống tên lửa phòng không Stinger. Chúng cũng có súng máy và hệ thống tác chiến điện tử.

"Ý tưởng đằng sau Dự án MADIS là cung cấp cho các chỉ huy trên mặt đất nhiều lựa chọn từ súng đến tên lửa hoặc tác chiến điện tử để họ có thể chọn cách tốt nhất để bảo vệ binh lính và các tài sản khác khỏi máy bay không người lái mà không tốn quá nhiều chi phí", ấn phẩm này nêu rõ.

Thủy quân lục chiến Mỹ cho biết một trong những tính năng hữu ích nhất của hệ thống MADIS là khả năng bắn loại đạn 30mm chuyên dụng với ngòi nổ cảm ứng, kích nổ đầu đạn khi mục tiêu tiếp cận.

Steven Sawyer, cựu kỹ thuật viên đạn dược tại Cơ quan Mua sắm và Cung ứng Vật tư NATO, lưu ý rằng đạn 30mm thường kém chính xác hơn tên lửa, nhưng việc sử dụng nó có thể rẻ hơn.

Theo ông, ngay cả khi cần năm quả đạn này để phá hủy một UAV, chi phí sẽ vào khoảng 11.000 USD, trong khi tên lửa Stinger có giá khoảng 430.000 USD mỗi quả và máy bay đánh chặn không người lái Coyote được sử dụng trong chiến đấu ở Trung Đông có giá từ 100.000 đến 125.000 USD mỗi chiếc.

Cũng theo nguồn tin của Wall Street Journal, trước khi Mỹ công bố về MADIS, một loại vũ khí chống UAV tối tân Merops đã được quân đội nước này điều đến Trung Đông để đối phó với các cuộc tấn công từ máy bay không người lái của Iran.

Hệ thống này sẽ sử dụng UAV đánh chặn có giá 15.000 USD để vô hiệu hóa UAV đối thủ. Điều này giúp Mỹ và đồng minh có thêm phương án đối phó UAV mà đảm bảo chi phí, tránh việc phải dùng những loại tên lửa phòng không đắt tiền nhưng chỉ phá hủy các mục tiêu rẻ hơn rất nhiều.

Toàn bộ tổ hợp Merops sẽ bao gồm UAV đánh chặn có tên Surveyor, trạm điều khiển mặt đất và các bệ phóng, với kíp điều khiển 4 người. UAV Surveyor mang động cơ cánh quạt, có thể đạt vận tốc 280km/h và được dùng để lao vào phá hủy UAV đối thủ. Nó có thể bắt kịp tốc độ của một số UAV Iran như Shahed-136, vốn bay ở khoảng 185km/h.

Mặc dù vậy, với những mẫu Shahed tiên tiến dùng động cơ phản lực, có thể đạt vận tốc đến 370km/h, việc đánh chặn sẽ là thách thức với Surveyor. Trong trường hợp tấn công thất bại, UAV Surveyor được trang bị dù để hạ cánh, phi công có thể thu hồi và tái triển khai.

Một quan chức quốc phòng Mỹ tiết lộ việc Merops đã được triển khai ở Ukraine sẽ cung cấp dữ liệu hữu ích để Mỹ vận hành hệ thống này ở Trung Đông. Cho đến nay, Merops được ghi nhận là đã có hơn 1.000 lần đánh chặn UAV.

Hệ thống Merops sẽ được chuyển trực tiếp bởi công ty Perennial Autonomy (Mỹ) tới nhiều địa điểm tại Trung Đông, bao gồm cả những khu vực không có quân đội Mỹ đồn trú.

Tờ WSJ tiết lộ, các quan chức Lầu Năm Góc thừa nhận dù sở hữu hệ thống đánh chặn rất tối tân nhưng việc đánh chặn các loạt UAV của Iran vẫn là một bài toán khó.