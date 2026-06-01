So sánh Galaxy S26 Ultra với mẫu điện thoại Trung Quốc “được khen hết lời” gần đây: Kẻ chiến thắng đầy bất ngờ

Mỗi khi một chiếc Galaxy Ultra mới của Samsung trình làng, những bài cân đo đong đếm giữa nó và các đối thủ sở hữu phần cứng "khủng" đến từ Trung Quốc lại ngay lập tức nổ ra.

Vài năm trở lại đây, các thương hiệu như Xiaomi, vivo hay OPPO đã không ngừng chạy đua vũ trang cho phần cứng camera trên smartphone bằng việc tích hợp các cảm biến kích thước lớn, hệ thống camera tiềm vọng kép, tạo nên những cụm camera ngày càng hầm hố và tham vọng.

Trong khi đó, Samsung lại chọn cho mình hướng đi mang tính tiếp nối và an toàn hơn. Dù Galaxy S26 Ultra năm nay không mang đến bất kỳ nâng cấp đột phá nào về mặt phần cứng camera, gã khổng lồ Hàn Quốc vẫn tiếp tục đặt trọn niềm tin vào các thuật toán nhiếp ảnh máy tính và công nghệ xử lý hình ảnh "cây nhà lá vườn" của mình.

Với góc nhìn đó, liệu Galaxy S26 Ultra sẽ thể hiện ra sao trước "quái vật camera" Find X9 Ultra đang được khen nức lời gần đây? Dưới đây là bài kiểm tra thực tế từ Android Authority.

OPPO Find X9 Ultra vs. Galaxy S26 Ultra: So sánh phần cứng camera

Trước khi đi sâu vào phân tích các bức ảnh chụp thực tế, hãy cùng điểm nhanh qua các thông số phần cứng trên cả hai thiết bị.

OPPO Find X9 Ultra sở hữu cảm biến chính độ phân giải lên tới 200MP hỗ trợ lấy nét PDAF và chống rung quang học OIS. Đi kèm với đó là camera góc siêu rộng 50MP, một ống kính tiềm vọng zoom 3x độ phân giải 200MP, và một ống kính tiềm vọng zoom 10x độ phân giải 50MP.

Trên thực tế, nhờ vào công nghệ crop trực tiếp trên cảm biến, OPPO khẳng định máy có thể đạt đến mức zoom 20x mà vẫn giữ được chất lượng hình ảnh sắc nét. Tương tự như những năm trước, OPPO tiếp tục duy trì mối quan hệ hợp tác chiến lược với thương hiệu máy ảnh danh tiếng Hasselblad để tinh chỉnh màu sắc và xử lý hậu kỳ (tính năng hiện tại đã trở thành độc quyền trên các dòng điện thoại OPPO). Trong khi đó, Samsung vẫn tự mình đảm nhiệm toàn bộ khâu cân chỉnh hình ảnh từ A đến Z.

Nói về Samsung, Galaxy S26 Ultra cũng được trang bị cảm biến chính 200MP có PDAF và OIS. Cụm camera sau được hoàn thiện bằng một ống kính góc siêu rộng 50MP, một ống kính tele 10MP hỗ trợ zoom quang học 3x, và một ống kính zoom quang học 5x độ phân giải 50MP.

Xét trên lý thuyết, Find X9 Ultra rõ ràng đang chiếm thế thượng phong về mặt thông số, đặc biệt là ở khả năng zoom xa. Nhưng liệu lợi thế giấy tờ này có tạo nên sự khác biệt rõ rệt trong môi trường thực tế?

Cuộc đối đầu của cụm camera sau

Nếu có một điểm khác biệt lớn nhất giúp người dùng dễ dàng nhận diện giữa hai hệ thống camera này, thì đó chính là tư duy tái tạo màu sắc. Sự khác biệt trong cách xử lý màu và thuật toán HDR giữa Galaxy S26 Ultra và OPPO Find X9 Ultra hiển hiện ngay lập tức khi chúng ta đặt hai bức ảnh cạnh nhau.

Bức ảnh chụp tượng hải cẩu

Bắt đầu với bức ảnh chụp bức tượng hải cẩu, cá nhân tôi đánh giá cao những gì OPPO Find X9 Ultra thể hiện hơn. Tông màu ấm áp đặc trưng của OPPO giúp toàn bộ khung cảnh trở nên tự nhiên và có chiều sâu hơn, đặc biệt là các sắc thái màu nâu và beige bao quanh bức tượng.

Ngược lại, Galaxy S26 Ultra của Samsung lại có xu hướng đẩy tông màu lạnh hơn và đẩy sáng lên cao. Cách xử lý này tuy giúp bức ảnh trông bắt mắt ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng vô tình lại làm giảm đi cái "hồn" và bầu không khí thực tế của bối cảnh.

Bức ảnh góc rộng tại trung tâm thương mại

Thú vị thay, bức ảnh chụp góc rộng bên trong trung tâm thương mại lại là nơi thuật toán HDR của Samsung phát huy tối đa thế mạnh. Galaxy S26 Ultra chủ động đẩy sáng cho toàn bộ khung cảnh một cách mạnh mẽ, kéo lại các chi tiết ở vùng tối và giúp không gian trung tâm thương mại trở nên sống động, có hiệu ứng thị giác ấn tượng hơn hẳn.

Bức ảnh từ OPPO, dù phản ánh chính xác thực tế hơn, nhưng trong tình huống cụ thể này lại vô tình khiến khung cảnh trông tối và phẳng hơn khi đặt cạnh đối thủ. Dẫu biết phong cách xử lý của Samsung đôi khi hơi quá đà, nhưng với bối cảnh trung tâm thương mại này, cách tiếp cận rực rỡ rõ ràng đã giúp bức ảnh trở nên nổi bật hơn.

Bức ảnh chân dung bên bức tường cam

Cục diện lại đảo chiều một lần nữa khi chúng ta quan sát bức ảnh chân dung chụp trước bức tường màu cam. Thoạt nhìn, bức ảnh sáng và có độ bão hòa màu cao của Samsung trông khá nịnh mắt, nhưng quá trình xử lý phần mềm của máy đã vô tình xóa nhòa rất nhiều chi tiết nghệ thuật cũng như các đường nét họa tiết phía sau chủ thể.

Bức tường gần như biến thành một tấm phông nền màu cam trơn tuột, đánh mất đi cấu trúc bề mặt và các hình vẽ minh họa thực tế. Trong khi đó, Find X9 Ultra của OPPO lại bảo toàn xuất sắc những chi tiết nhỏ này, đồng thời vẫn đảm bảo chủ thể được phơi sáng một cách chuẩn xác.

Ảnh chụp chân dung xóa phông

Màn so tài chụp chân dung là nơi OPPO Find X9 Ultra bắt đầu phô diễn sức mạnh từ lợi thế phần cứng vượt trội của mình. Cả hai máy đều làm rất tốt nhiệm vụ tách bạch chủ thể ra khỏi phần nền, nhưng tư duy xử lý lại đi theo hai hướng hoàn toàn khác biệt. Ảnh chân dung từ đại diện Samsung trông sạch sẽ và sáng sủa hơn, nhưng hiệu ứng làm mờ hậu cảnh lại cho cảm giác khá nhân tạo, đặc biệt là ở các phần rìa tóc xung quanh tai.

Ở bên kia chiến tuyến, bức ảnh từ OPPO lại mang đến cảm giác rất gần với những gì bạn có thể chụp được từ một chiếc máy ảnh chuyên dụng. Phần phông nền phía sau được làm mờ một cách mượt mà, tự nhiên và không hề có cảm giác gắt.

Tông màu da cũng được đẩy ấm lên nhẹ nhàng, chân thực hơn. Bức ảnh có một độ sâu trường ảnh nhất định mà Samsung vẫn đang phải chật vật tái tạo bằng thuật toán máy tính.

Dù Galaxy S26 Ultra xử lý các dải sáng vùng phông nền và các tán cây rất tốt, nhưng tổng thể bức ảnh của OPPO trông có cá tính hơn hẳn và giảm bớt được cảm giác "can thiệp kỹ thuật số".

Ảnh chụp góc siêu rộng

Bức ảnh góc siêu rộng chụp toàn cảnh thành phố Bangkok từ tầng thượng của một nhà hàng một lần nữa khắc họa rõ nét sự khác biệt trong triết lý nhiếp ảnh của hai thương hiệu. Galaxy S26 Ultra của Samsung làm tốt hơn trong việc cân bằng tổng thể bức ảnh, đặc biệt là ở khả năng xử lý HDR và bối cảnh. Từ những đám mây trên trời, các tòa nhà cho đến các khoảng tối đều được phơi sáng một cách đồng đều.

Tuy nhiên, Find X9 Ultra một lần nữa lại chọn tông màu ấm hơn, đẩy mạnh độ đậm đà của màu sắc trên toàn bộ khung hình, mang đến cho đường chân trời một góc nhìn có phần kịch tính và nghệ thuật hơn.

Thế nhưng, có một điểm đáng chú ý là mặc dù Samsung tối ưu HDR đồng đều hơn, chiếc smartphone của OPPO lại vượt trội hoàn toàn về độ sắc nét. Bức ảnh từ Find X9 Ultra giữ được nhiều chi tiết hơn hẳn (nếu nhìn kỹ vào tòa nhà màu vàng có phần mái màu xanh bên phải khung hình, bạn sẽ thấy rõ điều này).

Ảnh zoom ban đêm

Thử nghiệm chụp đêm thông qua ống kính zoom tiềm vọng tiếp tục là sân khấu để OPPO phô diễn cơ bắp phần cứng của mình. Dù sở hữu thông số cảm biến trên lý thuyết có phần kém cạnh hơn, Galaxy S26 Ultra trên thực tế vẫn hoàn thành khá tốt bài kiểm tra khó nhằn này. Samsung chủ động đẩy sáng toàn bộ khung cảnh mạnh mẽ hơn so với OPPO Find X9 Ultra, giúp bức ảnh ngay lập tức trở nên dễ nhìn và sáng sủa.

Dẫu vậy, hệ thống phần cứng vượt trội của OPPO — đặc biệt là sự hiện diện của ống kính tiềm vọng 10x chuyên dụng — đã bắt đầu cho thấy giá trị của mình.

Máy giữ lại được nhiều chi tiết mịn rõ rệt trong bức ảnh, đặc biệt là xung quanh tán cây phía bên trái và các ký tự chữ ở phía bên phải. Dù vậy, cũng phải nói thêm rằng OPPO đã can thiệp AI hơi sâu ở bức ảnh này, vô tình khiến một vài vùng trong khung hình trông hơi bị xử lý quá đà và có phần thiếu tự nhiên như tranh vẽ ở một vài thời điểm.

Ảnh zoom 100x

Không nằm ngoài dự đoán, OPPO Find X9 Ultra với camera tiềm vọng 10x chuyên dụng đã mang lại những kết quả cực kỳ ấn tượng ngay cả ở mức zoom kỷ lục 100x.

Dĩ nhiên, không có bức ảnh nào từ cả hai máy đạt đến độ hoàn hảo, nhưng OPPO rõ ràng đã làm tốt hơn rất nhiều trong việc bảo toàn chi tiết và giữ cho bức ảnh ở mức "dùng được".

Khi soi kỹ vào các tòa nhà, cấu trúc trên tầng thượng, những chiếc cần cẩu và thậm chí là các ô cửa sổ, Find X9 Ultra giữ được kết cấu bề mặt và các chi tiết sắc nét tốt hơn hẳn trên toàn khung hình. Bức ảnh trông vẫn tương đối tự nhiên mà không cần phải lạm dụng thuật toán tăng nét quá đà.

Galaxy S26 Ultra của Samsung đã cố gắng rất nhiều để làm sạch bức ảnh bằng thuật toán máy tính, nhưng chính điều này lại khiến nhiều vùng trong ảnh bắt đầu xuất hiện hiệu ứng bết mờ như tranh sơn dầu.

Dù đã nỗ lực hết sức với ống kính tiềm vọng 5x 50MP, nhưng ở các mức zoom cực đại như thế này, Samsung đơn giản là không thể khỏa lấp được khoảng cách về mặt giới hạn phần cứng so với những gì OPPO có thể làm được.

Ảnh chụp đồ ăn

Thành thật mà nói, ảnh chụp đồ ăn chính là hạng mục mà OPPO Find X9 Ultra gây ngạc nhiên nhất. Có vẻ như tính năng tự động nhận diện bối cảnh đồ ăn của OPPO đã ngay lập tức kích hoạt, giúp cho các bức ảnh cho ra trông rực rỡ, có độ tương phản cao và cực kỳ ngon mắt ngay khi vừa bấm máy.

Các dải màu sắc được đẩy lên rất mạnh trên Find X9 Ultra. Trong khi đó, Galaxy S26 Ultra lại chọn cách giữ mọi thứ gần nhất với thực tế. Màu sắc tổng thể nhìn chân thực hơn, nhưng khi đặt cạnh nhau, ảnh của Samsung có phần hơi nhạt nhòa và thiếu sức sống.

Cả hai bức ảnh này đều được chụp ở mức zoom 3x, và đây cũng là lúc một sự khác biệt khác lộ diện. Cảm biến kích thước lớn hơn của OPPO tạo ra hiệu ứng trường ảnh rất mỏng, khiến cho phần xóa phông bị đẩy lên hơi gắt và làm một vài vùng của món ăn bị out nét. Samsung giữ được nhiều vùng trên đĩa thức ăn rõ nét hơn, đây có thể là điều mà một số người dùng sẽ thực sự ưa thích hơn. Một chi tiết khác biệt nhỏ nhưng rất đáng để lưu ý.

Đâu là chiếc điện thoại chiến thắng?

Sau một thời gian trải nghiệm sâu cả hai thiết bị, tôi thành thật nghĩ rằng khoảng cách giữa Galaxy S26 Ultra và OPPO Find X9 Ultra không hề quá mênh mông như những gì các thông số phần cứng trên giấy tờ thể hiện.

Sự khác biệt lớn nhất thực chất lại nằm ở triết lý và tư duy xử lý hình ảnh của mỗi hãng.

Samsung phụ thuộc rất nhiều vào các thuật toán phần mềm để bù đắp cho việc thiếu hụt các phần cứng camera tối tân nhất. Trong nhiều tình huống, cách tiếp cận này tỏ ra vô cùng hiệu quả, cho ra những bức ảnh sáng sủa và cực kỳ nịnh mắt.

Nhưng cũng có những khoảnh khắc phần mềm đã đi hơi quá giới hạn, ví dụ như bức ảnh chụp người trước bức tường cam hay hiệu ứng bokeh giả lập bằng phần mềm có phần gượng gạo ở chế độ chân dung.

Trong khi đó, OPPO Find X9 Ultra lại chọn một hướng đi mang tính nghệ thuật và tiệm cận với máy ảnh truyền thống hơn. Các bức ảnh của máy thường bảo toàn được đúng các tông màu thực tế, có phần phông nền được tách bạch tự nhiên, mang lại một tổng thể ít bị "mùi kỹ thuật số" hơn khi đặt cạnh phong cách HDR nặng nề của Samsung.

Sự can thiệp tinh chỉnh từ Hasselblad cũng mang đến cho ảnh của OPPO một chất màu rất đặc trưng, có thể không hợp gu tất cả mọi người, nhưng nó giúp nhiều bức ảnh chạm đến chất lượng mà bạn kỳ vọng từ một chiếc máy ảnh chuyên dụng.

Khoảng cách giữa hai chiếc điện thoại này cũng sẽ trở nên rõ rệt hơn hẳn một khi bạn bước ra khỏi nhu cầu chụp ảnh "bấm và chụp" thông thường. Độ sâu ảnh chân dung, khả năng zoom trong điều kiện thiếu sáng và những bức ảnh zoom ở khoảng cách cực đại là nơi mà lợi thế phần cứng của OPPO bắt đầu lên tiếng, tạo ra một khoảng cách thực sự khó có thể ngó lơ.

Và thành thật mà nói, đó có lẽ là kết luận lớn nhất rút ra từ bài so sánh này. Với OPPO Find X9 Ultra, việc bạn có thích bức ảnh cuối cùng hay không phần lớn chỉ nằm ở gu thẩm mỹ cá nhân.

Tuy nhiên với Samsung, ngay cả ở chế độ chụp tự động cơ bản nhất, đôi lúc thuật toán phần mềm vẫn có thể can thiệp một cách thái quá ngoài tầm kiểm soát và vô tình làm hỏng một bức ảnh vốn dĩ đã có thể rất đẹp.

Đại diện của OPPO không hoàn toàn đè bẹp Galaxy S26 Ultra như nhiều người vẫn huyễn hoặc, và hệ thống camera của Samsung vẫn là một trong những cái tên xuất sắc trên thị trường hiện tại.

Thế nhưng, đối với những "tay soi chi tiết" và những ai đang tìm kiếm một hệ thống camera đỉnh cao, toàn diện nhất trên một chiếc điện thoại Android, chiếc chiến thắng cuối cùng, không ai khác, chính là OPPO Find X9 Ultra.