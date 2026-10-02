Mỹ gửi thêm 2 hệ thống tên lửa Patriot cho Saudi Arabia và Qatar

Theo cổng thông tin Axios, quân đội Mỹ gần đây đã triển khai thêm 2 hệ thống phòng không Patriot ở Saudi Arabia và Qatar.

Hệ thống phòng không Patriot của quân đội Mỹ.

Theo Axios, dẫn lời hai quan chức Mỹ và một nguồn tin khu vực, quân đội Mỹ đã điều thêm 2 hệ thống tên lửa Patriot đến Saudi Arabia và Qatar trong những tuần gần đây, nhằm bảo vệ các cơ sở dầu khí quan trọng ở hai quốc gia Trung Đông này.

Việc triển khai này nhằm trấn an các đồng minh vùng Vịnh, rằng Mỹ sẽ bảo vệ cơ sở hạ tầng năng lượng chiến lược của họ, nếu Tổng thống Donald Trump quyết định nối lại các hoạt động quân sự quy mô lớn chống lại Iran.

Hôm 1/10, nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố, ông đang cân nhắc việc nối lại các chiến dịch ném bom trong những tuần tới, đồng thời lưu ý, "hoặc Iran ký một thỏa thuận, hoặc nước này sẽ không còn tồn tại".

Axios cho biết thêm, việc Mỹ được phép tiếp cận không phận Saudi Arabia là điều cần thiết cho các hoạt động như vậy, nhưng Saudi Arabia khó có thể cấp phép nếu không tin tưởng, các cơ sở dầu mỏ của họ được bảo vệ đầy đủ.

Hệ thống Patriot tạo thành lớp phòng không và phòng thủ tên lửa cốt lõi của khu vực, có khả năng đánh chặn máy bay, UAV, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo.

Các quốc gia vùng Vịnh đã phụ thuộc rất nhiều vào chúng, trong bối cảnh lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn ở Yemen tấn công liên tiếp, và hoạt động quân sự trước đó của Iran nhằm vào các cơ sở năng lượng.

Hoạt động này đã gây áp lực lên kho dự trữ tên lửa đánh chặn trên khắp Saudi Arabia, Qatar và các nước láng giềng.

Saudi Arabia và Qatar sở hữu cơ sở hạ tầng dầu khí và khí đốt tự nhiên hóa lỏng quan trọng đối với thị trường năng lượng toàn cầu.

Những sự kiện trong quá khứ, như cuộc tấn công vào cơ sở của Saudi Arabia năm 2019, những cuộc tấn công UAV và tên lửa của lực lượng Houthi gần đây hơn, đã nhấn mạnh tính dễ bị tổn thương của các mục tiêu này và tầm quan trọng của hệ thống phòng thủ nhiều lớp, bao gồm cả Patriot do Mỹ và các đối tác vận hành.

Các quan chức đã ghi nhận những nỗ lực đang được tiến hành để bổ sung kho tên lửa đánh chặn đang cạn kiệt, thông qua các thương vụ bán vũ khí quy mô lớn cho đối tác vùng Vịnh.

Các nhà phân tích và quan chức từ lâu đã nhấn mạnh, hệ thống phòng không mạnh mẽ giúp ngăn chặn leo thang xung đột, đồng thời tạo điều kiện cho các phương án tấn công tiềm tàng.

Các hệ thống bổ sung ở Saudi Arabia và Qatar đặc biệt nhằm bảo vệ cơ sở hạ tầng năng lượng chứ không chỉ riêng các căn cứ của Mỹ.

Điều này báo hiệu sự tập trung vào việc trấn an đối tác, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump đang thảo luận về chính sách đối với Iran.