Mỹ đón tin vui nhờ cuộc chiến ở Iran, củng cố vị trí số 1 thế giới, EU 'góp công' lớn

Y Vân |

Nguồn cung LNG ở Trung Đông bị gián đoạn tạo cơ hội lớn cho xuất khẩu của Mỹ.

Xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Mỹ đạt kỷ lục 11,7 triệu tấn vào tháng 3, cao hơn so với 9,94 triệu tấn trong tháng 2, và vượt qua kỷ lục hàng tháng trước đó là 11,5 triệu tấn vào tháng 12.

Kết quả đạt được chủ yếu là khách hàng toàn cầu ồ ạt mua vào trong bối cảnh nguồn cung ở Trung Đông bị gián đoạn do cuộc chiến giữa Mỹ-Israel và Iran.

Châu Âu vẫn là bên nhập khẩu nhiều nhất, chiếm 7,49 triệu tấn, tương đương 64% tổng kim ngạch xuất khẩu LNG. Con số này thấp hơn một chút so với 7,66 triệu tấn được vận chuyển trong tháng 2.

Lượng xuất khẩu sang châu Á tăng hơn gấp đôi so với tháng trước trong bối cảnh xung đột đang diễn ra ở Trung Đông, làm xáo trộn thị trường năng lượng và khiến gần 20% nguồn cung LNG toàn cầu bị gián đoạn. Tình hình buộc các khách hàng phụ thuộc vào lô hàng đi qua eo biển Hormuz phải tìm kiếm các nguồn cung thay thế.

Các khách hàng khác cũng tiếp tục mua vào khối lượng lớn. Ai Cập nhập 620.000 tấn trong tháng 3. Xuất khẩu sang Mỹ Latinh giảm xuống còn 430.000 tấn trong tháng 3 so với 520.000 tấn trong tháng 2.

Xuất khẩu LNG của Mỹ dự kiến sẽ tăng 13% vào năm 2026, được thúc đẩy bởi công suất mới từ dự án Plaquemines của Venture Global LNG và dự án Corpus Christi giai đoạn 3 của Cheniere Energy.

Tính chung, sản lượng xuất khẩu LNG dự kiến sẽ tăng hơn gấp đôi từ năm 2024 đến năm 2028, với xuất khẩu dự kiến sẽ tăng từ 11,9 tỷ feet khối/ngày vào năm 2024 lên 21,5 tỷ vào năm 2030.

Mỹ là nước xuất khẩu LNG lớn nhất thế giới, và mô hình kinh doanh của nước này dựa trên các lô hàng có thể vận chuyển linh hoạt đến bất kỳ thị trường nào. Điều khoản cho phép người mua có thể chuyển hướng hàng đến bất kỳ thị trường nào.

Theo dữ liệu của LSEG, hơn 1 triệu tấn LNG của Mỹ đã rời cảng vào tháng 3 hiện đang chờ lệnh di chuyển, hoặc neo đậu gần cửa kênh Suez. Ngoài ra, 11 tàu chở 880.000 tấn đang đậu ngoài khơi chờ điểm đến, trong khi 4 tàu chở hàng với tổng trọng tải 280.000 tấn đang neo đậu tại cửa kênh.

Theo Reuters, Oilprice﻿

