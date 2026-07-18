Chiến sự giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang khi Washington mở đợt không kích đêm thứ bảy liên tiếp, tiếp tục nhắm vào các cây cầu, hạ tầng quân sự và giao thông của Iran. Đáp trả, Tehran tuyên bố đã tấn công tàu Mỹ ở phía bắc Ấn Độ Dương, đồng thời mở rộng những đòn đánh nhằm vào các căn cứ và tài sản liên quan đến Mỹ trong khu vực.

Theo truyền thông nhà nước Iran, rạng sáng 18/7 (giờ địa phương), Mỹ đã tiến hành đợt không kích thứ bảy liên tiếp nhằm vào lãnh thổ Iran, tập trung vào các khu vực ven Vịnh Ba Tư, eo biển Hormuz cũng như cơ sở hạ tầng giao thông vận tải sâu trong lãnh thổ Iran.

Các vụ tấn công được ghi nhận tại thành phố cảng Bandar Abbas cùng các đảo Qeshm và Larak ở eo biển Hormuz. Ngoài ra, các cây cầu và một đường hầm trên tuyến cao tốc nối Bandar Abbas với Hajiabad cũng bị nhắm mục tiêu.

Nhiều địa điểm khác như Ahvaz, Darab, Yazd, Omidiyeh và Bushehr cũng được truyền thông Iran đưa tin là hứng đòn không kích.

Mỹ tiến hành cuộc tấn công mới nhất nhằm vào nhiều mục tiêu ở Iran. Nguồn: CENTCOM

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) xác nhận Mỹ đã hoàn thành đợt tấn công mới nhất nhằm vào Iran, đánh dấu đêm thứ bảy liên tiếp của chiến dịch không kích mới.

"Các cuộc tấn công nhắm vào các địa điểm giám sát, cơ sở hạ tầng hậu cần quân sự, kho vũ khí ngầm và năng lực hàng hải", CENTCOM cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội X, đồng thời lưu ý rằng, chiến dịch sử dụng nhiều phương tiện tác chiến gồm máy bay chiến đấu, máy bay không người lái và tàu chiến, với mục tiêu tiếp tục làm suy giảm năng lực quân sự của Tehran.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần cảnh báo Washington sẽ tiếp tục tấn công các cây cầu và nhà máy điện của Iran nếu Tehran không quay trở lại bàn đàm phán.

Iran tuyên bố bắn tên lửa vào tàu Mỹ ở Ấn Độ Dương

Đáp trả các cuộc không kích, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã mở đợt phản công thứ 17 trong chiến dịch Nasr-2.

Theo IRGC, lực lượng này đã phá hủy một khu tập kết tàu mặt nước không người lái (USV) của Mỹ tại Bahrain, khiến nhiều phương tiện bốc cháy. Tehran cũng tuyên bố đã tấn công một trung tâm trí tuệ nhân tạo tại Bahrain mà họ cáo buộc được quân đội Mỹ sử dụng để hỗ trợ các chiến dịch quân sự nhằm vào Iran.

IRGC đồng thời cảnh báo sẽ mở rộng các cuộc tấn công nhằm vào những tài sản kinh tế, công nghệ, công nghiệp và trí tuệ nhân tạo có liên quan đến các công ty Mỹ trên khắp khu vực nếu Washington tiếp tục đánh phá cơ sở hạ tầng giao thông của Iran.

"Chúng tôi cũng sẽ san bằng các tài sản có giá trị nhất của các công ty Mỹ trên tất cả các quốc gia có sưj hiện diện của căn cứ quân sự của Mỹ", IRGC nêu rõ.

Quân đội Iran trong một tuyên bố cho biết hải quân nước này đã phóng một tên lửa hành trình từ bờ biển nhằm vào một tàu Mỹ ở phía bắc Ấn Độ Dương trong giai đoạn thứ 13 của chiến dịch Saeqeh (Sét đánh).

Theo tuyên bố, vụ phóng đã buộc con tàu Mỹ phải rời khỏi khu vực.

Không lâu sau đó, quân đội Iran thông báo khởi động giai đoạn thứ 14 của chiến dịch, tuyên bố sử dụng máy bay không người lái mang thuốc nổ để tấn công kho đạn, trung tâm chỉ huy và các cây cầu kết nối tại Trại al-Adiri và Căn cứ Không quân Ali al-Salem ở Kuwait.

Ngoài ra, Tehran cũng tuyên bố các UAV của họ đã nhắm vào các cơ sở lưu trữ nhiên liệu của quân đội Mỹ tại căn cứ không quân al-Azraq ở Jordan.