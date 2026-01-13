Mỹ đầu tư khủng vào công nghệ chống UAV trước thềm World Cup.

Số tiền này sẽ được quản lý bởi một văn phòng mới của Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) tập trung vào việc nhanh chóng mua sắm và triển khai công nghệ UAV và chống UAV.

Đây là một canh bạc lớn vào các công cụ công nghệ cao đối với một bộ phận đang chịu áp lực phải bảo đảm an ninh cho các sự kiện quan trọng, đồng thời đáp ứng các yêu cầu siết chặt kiểm soát nhập cư của Tổng thống Donald Trump.

Tin tức này cũng xuất hiện như một phản ứng trước sự tinh vi về công nghệ của các băng đảng ma túy, vốn đã sử dụng UAV và các cuộc tấn công mạng để vận chuyển ma túy và giám sát các quan chức Mỹ.

"UAV đại diện cho bước tiến mới trong việc giành ưu thế trên không của Mỹ", Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem cho biết trong một thông báo.

Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh các băng đảng ma túy đang tăng cường sự tinh vi về công nghệ, sử dụng UAV và các cuộc tấn công mạng để vận chuyển ma túy và giám sát các quan chức Mỹ.

UAV, vốn rẻ và dễ dàng mua trực tuyến, đã trở thành mối lo ngại lớn về an ninh đối với các quan chức an ninh công cộng trong nhiều năm.

Một người đàn ông ở Baltimore đã nhận tội vào năm ngoái sau khi điều khiển UAV trên sân vận động M&T Bank ở thành phố này trong trận đấu vòng loại trực tiếp NFL năm 2025 giữa Ravens và Steelers.

Ngoài ra, một loạt vụ nhìn thấy UAV ở New Jersey vào năm 2024 đã gây báo động dư luận, và thúc đẩy các nhà lập pháp kêu gọi nhánh hành pháp giải quyết vấn đề này.

Việc Mỹ đồng đăng cai một trong những sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh, Giải vô địch bóng đá thế giới FIFA, mùa hè này đã làm gia tăng áp lực lên các quan chức liên bang phải làm nhiều hơn nữa để ngăn chặn UAV làm gián đoạn các hoạt động của giải đấu.

11 thành phố của Mỹ sẽ tổ chức các trận đấu. Hơn một triệu du khách quốc tế dự kiến sẽ đến Mỹ cổ vũ giải đấu này.

Tháng trước, Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang (FEMA), một bộ phận của Bộ An ninh Nội địa (DHS), đã cấp 250 triệu đô la cho 11 tiểu bang đăng cai các trận đấu World Cup để mua công nghệ chống UAV.

Các băng đảng ma túy mà chính quyền ông Trump tuyên bố là các nhóm khủng bố đã sử dụng UAV để buôn lậu và giám sát.

Khả năng trang bị vũ khí sát thương cho UAV cũng khiến các chuyên gia lo ngại.

Trong cuộc chiến chống lại các băng đảng ma túy, những sai sót trong công tác giám sát có thể dẫn đến thiệt mạng.

Một băng đảng ma túy Mexico đã thuê một hacker để theo dõi các hoạt động của một quan chức cấp cao FBI tại Thành phố Mexico vào năm 2018 hoặc trước đó, thu thập thông tin từ hệ thống camera của thành phố, cho phép băng đảng này giết chết những người có khả năng cung cấp thông tin cho FBI, theo một báo cáo của tổng thanh tra Bộ Tư pháp năm ngoái.