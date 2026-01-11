Triều Tiên tuyên bố bắn rụng UAV trinh sát Hàn Quốc

Một UAV bị vô hiệu hóa bởi khả năng tác chiến điện tử của Triều Tiên. Ảnh: KCNA

Thông tin trên do Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin.

Theo người phát ngôn Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA), ngày 4/1, các đơn vị KPA đã phát hiện và theo dõi một mục tiêu trên không di chuyển theo hướng bắc trên bầu trời khu vực Hado-ri, Myeongsonggyeong, quận Ganghwa, thành phố Incheon.

Quân đội Triều Tiên cho biết đã để UAV bay sâu khoảng 8 km vào không phận Triều Tiên, sau đó sử dụng tác chiến điện tử để vô hiệu hóa, buộc phương tiện này rơi xuống cách vị trí có độ cao 101,5 mét tại Muksan-ri, quận Kaepung, thành phố Kaesong, khoảng 1.200 mét.

Theo KCNA, UAV này được trang bị các thiết bị giám sát.

UAV bị cáo buộc nhằm chụp ảnh các mục tiêu chiến lược

Cũng theo Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Triều Tiên, kết quả phân tích cho thấy UAV nói trên được cho là đã cất cánh từ quận Ganghwa, thành phố Incheon, Hàn Quốc vào khoảng 12 giờ 50 phút ngày 4/1, với mục đích chụp ảnh các mục tiêu chiến lược chủ yếu của Triều Tiên.

Theo KCNA, UAV đã bay tổng quãng đường 156 km, hoạt động ở độ cao từ 100 đến 300 mét, với tốc độ khoảng 50 km/h trong thời gian 3 giờ 10 phút.

Ngoài ra, hai camera trên UAV trước khi rơi đã ghi lại các đoạn video về các khu vực của Triều Tiên, với thời lượng lần lượt là 6 phút 59 giây và 6 phút 58 giây.

Các bộ phận của UAV bị rơi. Nguồn ảnh: KCNA

Các thiết bị được tìm thấy trong xác UAV

KCNA cho biết, phần còn lại của UAV gồm một bo mạch dòng Pixhawk (nhiều khả năng là phiên bản 6C hoặc mẫu tương tự), vốn là giải pháp mã nguồn mở phổ biến cho UAV dân sự và thương mại; 2 camera RunCam; 1 bo mạch ghi hình kèm thẻ nhớ Samsung MicroSD dung lượng 128 GB; 1 bộ thu FlySky FS-iA6B 6 kênh hoạt động trên băng tần 2,4 GHz; cùng một ăng-ten mô-đun GPS rời.

KCNA nhấn mạnh rằng đây không phải là lần đầu tiên Triều Tiên tuyên bố các UAV của Hàn Quốc xâm phạm không phận nước này.

Cụ thể, ngày 27/9/2025, đại diện Quân đội Nhân dân Triều Tiên cho biết một UAV Hàn Quốc đã bị rơi tại khu vực Changpyeong-gun, tỉnh Panju Nam, sau khi bị cáo buộc vượt qua biên giới từ Hàn Quốc và xâm nhập không phận Triều Tiên.

Trước đó ngày 13/10/2024, Triều Tiên cũng thông báo Cục An ninh thành phố Bình Nhưỡng thuộc Bộ An ninh Công cộng đã phát hiện một UAV tại quận Sopyo của thủ đô Bình Nhưỡng trong quá trình tìm kiếm.

Khi đó, KCNA đưa tin các UAV trinh sát của Hàn Quốc đã thực hiện 3 vụ vi phạm không phận Triều Tiên vào đầu tháng 10/2024, cụ thể vào các ngày 3, 10 và 11/10, và được phát hiện trên bầu trời Triều Tiên ban đêm.