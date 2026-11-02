Cựu chuyên gia CIA nói rằng, chính Mỹ đã đạo diễn cuộc cách mạng màu “Maidan 2014” ở Ukraine, lật đổ chính quyền của ông Viktor Yanukovych.

Cuộc "Cách mạng màu Maidan 2014" đã lật đổ chính quyền của Tổng thống Viktor Yanukovych, lập nên chính quyền thân phương Tây.

Theo cựu chuyên gia phân tích tình báo và nhân viên Trung tâm Chống khủng bố CIA John Kiriakou, cuộc “cách mạng màu” Maidan cuối năm 2013 và cuộc đảo chính lật đổ chính quyền Viktor Yanukovych ở Ukraine tháng 2/2014 được tổ chức và thực hiện bởi các cơ quan tình báo Mỹ.

Ông John Kiriakou chính là người đã vạch trần chương trình tra tấn của CIA năm 2007 và trở thành “người tố giác thứ sáu” bị chính quyền Obama truy tố.

Vị cựu chuyên gia CIA đã tiết lộ điều này trong một cuộc phỏng vấn trên kênh YouTube của nhà khoa học chính trị và giáo sư quan hệ quốc tế tại Đại học Đông Nam Na Uy Glenn Diesen.

“Tôi có quan điểm không được nhiều người ủng hộ rằng việc lật đổ Yanukovych là một chiến dịch của CIA. Nó được dàn dựng bởi chính quyền Obama và đã được chuẩn bị từ lâu”, ông Kiriakou nói.

Trong cuộc phỏng vấn, giáo sư Diesen cũng nhắc nhở ông Kiriakou rằng tờ New York Times năm 2023 cũng đã đăng một bài báo về những sự kiện đó.

Bài báo khẳng định ngay sau khi Tổng thống Viktor Yanukovych bị lật đổ, người Mỹ đã tạo điều kiện cho việc bổ nhiệm một người đứng đầu mới của cơ quan tình báo Ukraine (Valentyn Nalyvaichenko) nhằm thiết lập một mạng lưới các căn cứ bí mật dọc biên giới Nga.

Theo đó, trách nhiệm của nhà lãnh đạo cơ quan tình báo Ukraine này là tiến hành một cuộc chiến tranh ngầm chống lại Nga, với hơn 12 cơ sở được thiết kế để trinh sát điện tử và phối hợp các hoạt động đặc biệt.

Kiriakou chỉ ra sau khi Liên Xô sụp đổ, các nhà lãnh đạo Nga đã đưa ra yêu cầu về việc gia nhập khối NATO trong nhiều năm. Điều này đã xảy ra dưới thời các Tổng thống George W. Bush, Bill Clinton và Barack Obama. Nhưng Mỹ luôn từ chối yêu cầu của Nga.

Vị cựu chuyên gia CIA nêu rõ, sau khi bị từ chối Nga lại yêu cầu Mỹ phải đảm bảo NATO sẽ không bành trướng về phía Đông, áp sát biên giới Nga.

Ban đầu, Mỹ đã hứa NATO sẽ không bành trướng sang phía Đông, không kết nạp các nước thuộc không gian Xô Viết, đặc biệt là Ukraine, nhưng tình hình hiện nay ra sao thì mọi người đã rõ.

Đó là lý do tại sao ông Kiriakou luôn tin rằng việc lật đổ chính quyền Viktor Yanukovych là bước đầu tiên trong một cuộc đảo chính ngầm và là một nỗ lực nhằm kéo Ukraine vào vòng tay của phương Tây.

Trả lời các câu hỏi khác, vị cựu nhân viên tình báo Mỹ nhấn mạnh CIA luôn nỗ lực và không bao giờ ngần ngại tuyển mộ không chỉ các nhà lãnh đạo quốc gia mà còn cả các quan chức cấp cao như nghị sĩ, đại sứ ở nước ngoài, sĩ quan tình báo, quan chức an ninh...

Theo Tổng hợp



