Mỹ công bố đột phá mới gây sốc về pin xe điện: Tuổi thọ gấp 10 lần pin truyển thống, ứng dụng từ xe máy đến xe bus điện

Ảnh minh họa

Một công ty công nghệ Mỹ vừa công bố bước đột phá trong ngành pin 12V với hệ thống Na⁺ Fleet sử dụng tế bào natri-ion (NaCrO₂ – NCO), hứa hẹn kéo dài tuổi thọ gấp 10 lần so với pin axit chì truyền thống và mở ra cơ hội lớn tại thị trường thay thế pin toàn cầu trị giá 50 tỷ USD mỗi năm.

UNIGRID, công ty đứng sau sáng tạo này, cho biết nền tảng Na⁺ Fleet được thiết kế để các nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) có thể tích hợp trực tiếp vào các bộ pin 12V cho xe và thiết bị chuyên dụng. “Với Na⁺ Fleet, các OEM sẽ có thể tích hợp trực tiếp các pin ion natri NCO vào dòng sản phẩm pin Na⁺ 12V của riêng họ để phân phối,” thông cáo báo chí của công ty nhấn mạnh.

Ngành công nghiệp ô tô đã sử dụng pin axit chì cho chức năng khởi động, chiếu sáng và đánh lửa (SLI) hơn 70 năm qua. Những pin này nổi tiếng với trọng lượng nặng, cần bảo trì định kỳ và thường phải thay mới từ ba đến bốn lần trong vòng đời hoạt động của xe do hiện tượng tự xả và xuống cấp.

Các giải pháp pin lithium từng được xem là thay thế khả thi nhưng vẫn tồn tại nhiều hạn chế, như cần hệ thống quản lý pin chủ động (BMS), hiệu suất kém ở nhiệt độ thấp, và rủi ro cháy nổ trong khoang động cơ. UNIGRID khẳng định, pin Na⁺ Fleet vượt trội hơn hẳn với khả năng thiết kế nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ, công suất ổn định và tuổi thọ lâu dài.

Theo dữ liệu công bố, các cell Na⁺ Fleet có tuổi thọ định mức từ 5.000 chu kỳ sạc/xả trở lên, gấp 10 lần so với pin axit chì tiêu chuẩn. Ngoài ra, công nghệ này còn hỗ trợ lưu trữ lâu dài ở trạng thái sạc 0% mà không cần sạc bảo trì, giải quyết triệt để vấn đề hao hụt dung lượng phổ biến ở pin axit chì.

“Không giống pin axit chì truyền thống, pin natri-ion cho phép thiết kế nhỏ gọn và nhẹ hơn, đồng thời cung cấp công suất vượt trội, hiệu quả cao và tuổi thọ dài,” thông cáo nhấn mạnh.

Hệ thống Na⁺ Fleet hoạt động trong dải điện áp từ 8 đến 14,4V, tương thích với thông số tiêu chuẩn của máy phát điện trên các loại xe hiện nay. Các cell pin này cung cấp dòng khởi động lạnh gấp đôi pin axit chì trong phạm vi nhiệt độ từ -40°C đến 60°C, giải quyết vấn đề biến động hiệu suất trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Công nghệ NaCrO₂ được UNIGRID mô tả là tập trung vào an toàn, giảm rủi ro quá nhiệt và loại bỏ nhu cầu hệ thống quản lý pin chủ động, giúp đơn giản hóa thiết kế bộ pin cuối cùng.

Ông Darren HS Tan, Giám đốc điều hành kiêm đồng sáng lập UNIGRID, nhận định: “Ắc quy natri-ion NCO hiện vượt trội hơn ắc quy chì-axit ở hầu hết các chỉ số liên quan đến ứng dụng SLI, bao gồm cả tổng chi phí. Đây là thị trường tiềm năng để thâm nhập sớm vào ngành pin natri, một thị trường lớn, sử dụng công nghệ lỗi thời và sẵn sàng cho sự đột phá.”

Một điểm nổi bật khác của công nghệ Na⁺ Fleet là khả năng hỗ trợ nhiều kích thước và cấu hình tế bào, phù hợp với đa dạng thiết bị. Công ty cho biết, hệ thống này có thể ứng dụng cho ô tô chở khách, xe bán tải, xe máy, cũng như xe trượt tuyết, xe golf, xe nâng và xe buýt. Các cell pin cũng tương thích với hệ thống phụ trợ 12V trên xe hybrid và xe điện, cho phép thay thế trực tiếp pin axit chì tiêu chuẩn.

Với hiệu suất cao, tuổi thọ vượt trội và thiết kế linh hoạt, Na⁺ Fleet được kỳ vọng sẽ trở thành giải pháp thay thế pin axit chì hàng đầu, mở ra kỷ nguyên mới cho các thiết bị và phương tiện chạy bằng điện.