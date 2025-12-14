VinFast vượt mặt Tesla ở thị trường đông dân nhất thế giới: Đó là gì?

VinFast vượt mặt Tesla ở thị trường đông dân nhất thế giới

Trong tháng 11/2025, VinFast ghi nhận doanh số xe điện tăng mạnh tại thị trường Ấn Độ, thị trường đông dân nhất thế giới, khi bán được 291 xe, cao hơn đáng kể so với 48 xe của Tesla cùng kỳ, theo số liệu của Liên đoàn các đại lý ô tô Ấn Độ (FADA).

Hai mẫu xe điện chủ lực của VinFast tại Ấn Độ là VF 6 và VF 7, được đánh giá có giá bán dễ tiếp cận, phù hợp với nhu cầu người tiêu dùng phổ thông.

VF 6 có giá khởi điểm từ khoảng 16,49 lakh rupee (~481 triệu đồng) và VF 7 từ 20,89 lakh rupee (~610 triệu đồng) nhờ sản xuất lắp ráp trong nước, giúp tăng sức cạnh tranh so với Tesla Model Y nhập khẩu có giá cao hơn nhiều.

Dù vậy, cả VinFast và Tesla vẫn đứng xa các thương hiệu nội địa Ấn Độ như Tata Motors. Theo số liệu của FADA, Tata Motors tiếp tục thống trị thị trường EV với doanh số vượt trội hơn 6.000 xe bán ra. Điều này phản ánh thực tế cạnh tranh khốc liệt và xu hướng tăng trưởng của ô tô điện tại thị trường tỷ dân này.

Honda Vision 2026 chính thức ra mắt tại Việt Nam: Giá từ hơn 31 triệu đồng

Honda Việt Nam vừa giới thiệu phiên bản Vision 2026 tại thị trường trong nước với mức giá bán lẻ đề xuất từ 31,31–36,61 triệu đồng, duy trì 4 phiên bản Tiêu chuẩn, Cao cấp, Đặc biệt và Thể thao.

Phiên bản mới không thay đổi về kỹ thuật hay trang bị so với đời cũ, mà tập trung làm mới phối màu và tem xe để tạo sức hút, đặc biệt là với các khách hàng trẻ.

Thiết kế tổng thể của Vision 2026 giữ nguyên kiểu dáng gọn nhẹ, lấy cảm hứng từ dòng SH, kết hợp cụm đèn LED định vị, mặt đồng hồ analog–LCD, vành đúc cùng logo 3D đặc trưng.

Xe tiếp tục sử dụng động cơ eSP 110cc với các công nghệ phun xăng điện tử PGM FI, đề ACG và hệ thống tạm ngắt khi dừng, đem lại hiệu suất vận hành ổn định và tiết kiệm nhiên liệu.

Những tiện ích như Smart Key, cốp lớn và cổng USB-C vẫn được giữ nguyên trên các phiên bản. Vision 2026 sẽ chính thức đến tay khách hàng từ 18/12/2025 thông qua hệ thống đại lý Honda ủy nhiệm trên toàn quốc.

Phát minh “chưa từng có” từ Mỹ: Ô tô bay điện đầu tiên trên thế giới

Công ty khởi nghiệp Alef Aeronautics của Mỹ vừa khởi động dây chuyền sản xuất mẫu ô tô bay điện đầu tiên trên thế giới, mở ra bước ngoặt lớn cho ngành giao thông và hàng không cá nhân.

Alef Model A, phát triển sau hơn một thập kỷ nghiên cứu, có thể lưu thông trên đường bộ và cất cánh thẳng đứng mà không cần đường băng chuyên dụng, khác biệt so với taxi bay eVTOL hiện nay.

Model A đạt tầm bay 177 km và phạm vi di chuyển trên mặt đất 354 km, đồng thời tích hợp nhiều công nghệ an toàn hiện đại, được kỳ vọng thu hút nhu cầu lớn từ khách hàng cá nhân.

Công ty đã nhận hơn 3.500 đơn đặt hàng trước – tương đương giá trị gần 1 tỷ USD. Cho thấy sức hút mạnh mẽ của phương tiện từng chỉ xuất hiện trong phim khoa học viễn tưởng.

Hiện Alef đang sản xuất thủ công các mẫu Model A tại Thung lũng Silicon, chuẩn bị cho giai đoạn thử nghiệm thực tế và thương mại hóa rộng rãi trong tương lai gần.

