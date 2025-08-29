Mỹ có thể sắp đón “mùa đông La Nina”

Một chiếc xe bus chạy trên con đường đã được dọn sạch sau trận bão tuyết ở Lowville, New York, ngày 2/12/2024 (Ảnh: AP)

Nếu con số này tăng lên 58%, tính đến cuối năm sẽ đủ để NOAA phát đi cảnh báo theo dõi hiện tượng này. Nếu xảy ra, La Nina nhiều khả năng sẽ kéo dài trong suốt mùa đông trước khi suy yếu vào đầu mùa xuân năm sau, tác động rõ rệt đến nền nhiệt và lượng mưa trên khắp nước Mỹ.

La Nina là hiện tượng khí hậu tự nhiên, đặc trưng bởi nhiệt độ mặt nước biển tại khu vực xích đạo Thái Bình Dương thấp hơn mức trung bình, từ đó gây biến đổi trong cấu trúc khí quyển tầng cao và tác động đến thời tiết toàn cầu. Cùng với hiện tượng đối nghịch El Nino, La Nina thường có ảnh hưởng rõ rệt nhất vào mùa đông ở Bắc bán cầu.

Tuy nhiên, các nhà khoa học dự báo La Nina năm nay có thể ở mức yếu, khiến tác động của nó khó đoán định hơn và dễ bị chi phối bởi các yếu tố khí quyển khác.

NOAA cho biết La Nina có thể bắt đầu hình thành rõ rệt vào cuối mùa thu hoặc đầu mùa đông. Điều này trái ngược với mùa đông năm 2024, khi La Nina xuất hiện muộn và không kéo dài.

Ảnh hưởng lớn nhất của La Nina là sự dịch chuyển của dòng khí quyển cực mạnh gọi là "jet stream". Thông thường, vào mùa đông La Nina, jet stream có xu hướng lệch về phía Bắc, đưa thời tiết mưa bão đến các bang miền Bắc nước Mỹ, trong khi để lại tình trạng khô hạn tại khu vực phía Nam.

Theo Trung tâm Dự báo Khí hậu Mỹ, mùa đông năm nay nhiều khả năng khô hạn hơn bình thường ở các bang miền Nam, trong khi một số khu vực miền Bắc dự kiến có lượng mưa lớn hơn. Tuy nhiên, nhiều mưa hơn không đồng nghĩa với nhiều tuyết hơn, bởi điều kiện nhiệt độ bề mặt và khí quyển trên cao cần đủ lạnh để tuyết có thể hình thành và duy trì.

Về nhiệt độ, các bang miền Nam dự kiến ấm hơn trung bình, cùng với đó là toàn bộ vùng duyên hải phía Đông, Tây Nam và một phần dãy Rockies. Trái lại, chỉ một dải nhỏ ở Tây Bắc Thái Bình Dương có khả năng lạnh hơn bình thường.

Các chuyên gia lưu ý rằng La Nina yếu đôi khi mang đến cơ hội có nhiều tuyết hơn cho vùng Đông Bắc, song dự báo nhiệt độ cao hơn mức trung bình có thể cản trở "giấc mơ trắng" của người dân nơi đây.

Dù La Nina thường mang đến mùa đông mát lạnh hơn ở một số khu vực, xu hướng dài hạn cho thấy mùa đông tại Mỹ ngày càng ấm dần lên. Mùa đông năm 2024 không phá kỷ lục như năm 2023 nhưng vẫn ấm hơn 80% mùa đông kể từ cuối thế kỷ 19. Theo NOAA, mùa đông hiện là mùa ấm lên nhanh nhất tại gần 75% lãnh thổ Mỹ, trong khi lượng tuyết toàn cầu cũng đang giảm sút do biến đổi khí hậu.