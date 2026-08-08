Mỹ chi 400 triệu USD cho vũ khí laser, thúc đẩy Golden Dome

Mỹ đang thúc đẩy những chương trình vũ khí mới trong bối cảnh drone và tên lửa tiếp tục đặt ra các thách thức trên chiến trường.

Quân đội Mỹ đã ký hợp đồng đầu tiên với công ty công nghệ AeroVironment của nước này để mua các hệ thống laser chống drone Locust trị giá 400 triệu USD, Bloomberg dẫn các nguồn thạo tin cho biết.

Đây sẽ là hợp đồng sản xuất đầu tiên đối với một hệ thống chống drone sử dụng năng lượng định hướng vượt qua giai đoạn nguyên mẫu.

Theo báo cáo, Lầu Năm Góc đang tích cực tìm kiếm các thiết bị để đối phó drone, loại phương tiện ngày càng giữ vai trò nổi bật trong chiến tranh hiện đại. Mỹ sẽ mua hàng chục hệ thống Locust bất chấp sự cố bắn nhầm mới nhất xảy ra trong quá trình thử nghiệm tại khu vực biên giới với Mexico.

Tháng 1/2026, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth phê duyệt việc chuyển hệ thống laser chống drone Locust cho Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ để triển khai gần căn cứ Fort Bliss ở El Paso, bang Texas.

Tháng 2, The Wall Street Journal đưa tin lực lượng biên phòng đã sử dụng hệ thống này để đối phó với một số khinh khí cầu mà họ nhầm là drone buôn lậu ma túy. Sự cố khiến không phận phía trên El Paso và một khu vực rộng lớn của bang New Mexico bị đóng cửa.

Trong khi đó, quân đội Mỹ dự kiến hoàn tất các cuộc thử nghiệm đầu tiên của hệ thống phòng thủ tên lửa Golden Dome trong năm nay và tiến hành các cuộc trình diễn bay vào năm 2027, Bloomberg đưa tin.

Theo báo cáo, các mốc quan trọng bao gồm 1 cuộc thử nghiệm trên mặt đất, 2 cuộc thử nghiệm bay trong không gian và một cuộc trình diễn công nghệ đánh chặn vào năm 2029.

Đồng thời, Chính phủ Mỹ sẵn sàng chi 60 triệu USD cho các công ty chế tạo tên lửa đánh chặn giữa hành trình để hoàn tất một cuộc thử nghiệm trên mặt đất vào cuối năm nay.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth hồi tháng 6 cho biết Mỹ đã thử nghiệm thành công hệ thống phòng thủ tên lửa Golden Dome.

Nga nhiều lần nhấn mạnh rằng hệ thống Golden Dome làm suy yếu sự ổn định chiến lược. Tháng 1, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nhận định sự xuất hiện của hệ thống này mang tính khiêu khích.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov lưu ý rằng hệ thống của Mỹ này bao gồm cả khả năng đánh chặn tên lửa và phá hủy tên lửa của Nga và Trung Quốc trước khi chúng được phóng.