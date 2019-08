Mỹ: Camera an ninh bắt gặp cảnh 2 bóng ma chơi đùa với nhau

Clip quay lại cảnh 2 bóng ma xuất hiện được đã nhanh chóng đạt mốc 1 triệu views khi được đăng tải trên Youtube, đồng thời tạo ra một cuộc tranh luận lớn trên các trang mạng xã hội

Trong clip dài khoảng một phút, camera an ninh đã ghi lại cảnh một chú mèo đang nằm chơi ở sàn nhà. Tuy nhiên, ngay sau đó, một bóng trắng kỳ lạ có hình người bất ngờ xuất hiện bên ngoài và đi rất nhanh vào phòng bếp căn nhà. Sự việc kỳ lạ không dừng lại, khi một bóng sáng mờ ảo khác có kích thước nhỏ cũng tiếp tục xuất hiện phía sau. Theo như hình ảnh camera an ninh ghi lại được, hai bóng trắng mờ ảo này liên tục di chuyển khắp trong nhà, thậm chí đi lên cầu thang rồi bất ngờ biến mất sau đó.

Theo tờ New York Post, clip quay lại cảnh bóng ma này được đăng tải bởi 2 vợ chồng anh Joey Nolan, hiện sinh sống ở khu Long Island, New York, Mỹ. Khi anh và vợ kiểm tra chú mèo cưng bị bệnh của họ qua camera an ninh vào lúc 1 giờ sáng ngày 8/8, họ đã vô cùng hoảng hốt khi thấy 2 bóng trắng di chuyển khắp căn nhà.

Rợn người khi camera an ninh bắt gặp cảnh 2 bóng ma chơi đùa với nhau.

Trên trang cá nhân của mình, Joey Nolan cho biết: "Vào lúc gần 1 giờ sáng, camera an ninh của chúng tôi đã phát hiện một khách mời kỳ lạ di chuyển qua phòng bếp. Một vài người cho rằng đây có thể là một cậu bé, số khác lại cho rằng họ thấy một bé trai, bé gái đang chơi đùa cùng chú chó. Chúng vẫn chưa biết rõ đó là gì."

Sự việc càng đáng sợ hơn nữa khi Nolan chia sẻ mình và vợ đều có chung một giấc mơ khá kỳ lạ về một chú chó khoảng vài tuần trước đó.

"Tôi đã nói với cô ấy rằng, có thể linh hồn của một chú chó đã nhảy lên giường vào đêm chúng ta có giấc mơ đó". Nolan tiết lộ. "Ban đầu tôi cũng nghĩ đó có thể là một con nhện, côn trùng hay vết bụi ở camera, nhưng một bóng mờ đi lại trong bếp thì quá kỳ lạ".

Ngay sau khi được đăng tải, clip quay lại bóng ma đã nhanh chóng lan truyền chóng mặt trên khắp các mạng xã hội như Facebook, Twitter hay Reddit. Không ít dân mạng cho biết họ cảm thấy "lạnh gáy" khi nhìn những hình ảnh này.

Một số người đã nhận định đây là bóng ma cậu bé và con chó đang chơi đùa với nhau. Tuy nhiên, Nolan lại cho rằng bóng ma này có thể chính là ông nội đã chết của mình. Được biết, thêm đoạn video này xuất hiện đúng vào thời điểm tròn 20 năm kể từ ngày mất của ông nội Nolan.

Tham khảo New York Post