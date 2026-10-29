Mỹ báo tin vui, dầu Nga có thể tiếp tục tràn ra thị trường

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể tiếp tục nới lỏng hạn chế đối với dầu diesel Nga, coi đây là đòn bẩy ngoại giao nhằm thúc đẩy Moscow chấm dứt chiến tranh tại Ukraine.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho biết Washington có thể cho phép thêm dầu diesel của Nga tham gia thị trường toàn cầu, tùy thuộc vào hành động của Moscow. Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với CNBC hôm 27/10, ông mô tả việc chính quyền Trump tạm đình chỉ các lệnh trừng phạt đối với xuất khẩu dầu diesel Nga hồi đầu tháng là một biện pháp khuyến khích Điện Kremlin chấm dứt chiến tranh tại Ukraine.

"Đây là nỗ lực đặt một củ cà rốt trước mặt Nga", ông Wright nói trên chương trình Power Lunch của CNBC, đồng thời cho biết nhiều tàu chở dầu diesel Nga khác có thể tiếp tục lên đường nhờ cơ chế miễn trừ trừng phạt của Mỹ.

Theo nền tảng theo dõi hàng hải MarineTraffic, tàu chở dầu Talisman mang cờ Nga dự kiến đến bờ Đông nước Mỹ vào ngày 9/11. Một tàu khác mang tên Leruo cũng đã rời Nga, hướng tới khu vực bờ biển Đại Tây Dương, dù chưa công bố rõ điểm đến là Mỹ.

Thỏa thuận 1,8 triệu tấn dầu diesel gây tranh cãi

Theo thỏa thuận giữa Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin, Moscow sẽ xuất khẩu 800.000 tấn dầu diesel trong tháng 10 và tháng 11, sau đó cung cấp thêm 1 triệu tấn.

Động thái này diễn ra khi ông Trump chịu sức ép chính trị phải kiềm chế đà tăng của giá dầu diesel trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ vào ngày 3/11. Giá nhiên liệu tăng mạnh kể từ khi Mỹ và Israel tấn công Iran ngày 28/2.

Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng lượng dầu diesel theo thỏa thuận khó tạo ra tác động đáng kể đối với giá nhiên liệu toàn cầu. Nguyên nhân là quy mô nguồn cung bổ sung còn nhỏ so với nhu cầu thế giới, hiện vào khoảng 28 triệu thùng mỗi ngày.

Cụ thể, lô hàng đầu tiên gồm 300.000 tấn dầu diesel tương đương khoảng 75.000 thùng/ngày nếu được phân bổ trong một tháng. Lô hàng tiếp theo, với khối lượng 500.000 tấn, tương đương khoảng 124.000 thùng/ngày.

Dù có thể bổ sung nguồn cung trong ngắn hạn, lượng dầu này khó đủ sức làm thay đổi đáng kể cán cân cung cầu trên thị trường năng lượng quốc tế.

Ukraine và các nghị sĩ Mỹ phản đối

Thỏa thuận đã vấp phải phản ứng gay gắt từ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy. Trong năm nay, Kiev liên tục tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga nhằm làm suy giảm nguồn thu từ xuất khẩu năng lượng, qua đó hạn chế nguồn lực tài chính phục vụ chiến tranh của Moscow.

Các cuộc tấn công này từng buộc Nga áp dụng lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel vào tháng 7. Sau đó, Điện Kremlin nới lỏng một phần lệnh cấm để thực hiện thỏa thuận với chính quyền Trump.

Một số thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa cũng lên tiếng phản đối, cùng các nghị sĩ đảng Dân chủ ký thư chỉ trích thỏa thuận. Trong thư, họ gọi đây là "món quà dành cho đối thủ và sự phản bội các đồng minh".

Tranh cãi cho thấy chính quyền Trump đang tìm cách sử dụng các biện pháp kinh tế và năng lượng như một công cụ ngoại giao đối với Nga. Tuy nhiên, việc nới lỏng hạn chế xuất khẩu dầu diesel không chỉ đặt ra câu hỏi về hiệu quả kiềm chế giá nhiên liệu mà còn làm dấy lên lo ngại về tác động đối với Ukraine, trong bối cảnh cuộc xung đột vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt.