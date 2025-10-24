Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. (Ảnh: Reuters)

Trong chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ, ông Trump từng tuyên bố sẽ nhanh chóng chấm dứt xung đột Nga - Ukraine, nhưng đến nay vẫn chưa đạt được mục tiêu.

Trong diễn biến mới nhất, Tổng thống Trump hôm 22/10 tuyên bố đã hủy bỏ một hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Cùng lúc đó, Bộ Tài chính Mỹ thông báo áp đặt lệnh trừng phạt lên hai công ty dầu mỏ lớn nhất của Nga.

“Mỹ là đối thủ của chúng ta, và ‘người kiến tạo hòa bình của họ’ giờ đây đã dấn thân vào con đường đối đầu với Nga”, ông Medvedev viết trên Telegram, ám chỉ Tổng thống Mỹ Trump. “Những quyết định được đưa ra là hành động chống lại Nga. Và giờ đây ông Trump đã đứng về phía châu Âu”.

Theo ông Medvedev, động thái tiếp theo của ông Trump có thể sẽ bao gồm việc phê duyệt việc chuyển giao tên lửa hành trình Tomahawk cho Kiev.

Ông lập luận rằng Tổng thống Trump có thể đã bị cả những người theo đường lối diều hâu trong nước và quốc tế gây sức ép buộc phải có lập trường cứng rắn hơn đối với Nga. “Giờ đây, đó là cuộc xung đột của ông ấy”, ông Medvedev kết luận.

Trước đó, Tổng thống Trump đã đã nhiều lần đổ lỗi cho người tiền nhiệm Joe Biden về việc leo thang căng thẳng giữa Mátxcơva và Kiev, khẳng định cuộc xung đột "sẽ không bao giờ xảy ra" nếu ông còn tại nhiệm vào năm 2022.

Tổng thống Mỹ Trump từng không ít lần đảo ngược chính sách đối ngoại đột ngột, bao gồm cả trong việc xử lý cuộc khủng hoảng Ukraine. Hungary, nơi ông Trump và ông Putin đã đồng ý gặp nhau trong một hội nghị thượng đỉnh mới, cho biết công tác chuẩn bị cho cuộc gặp vẫn đang đi đúng hướng, bất chấp những căng thẳng gần đây.

Phản ứng của Ukraine

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 23/10 hoan nghênh các lệnh trừng phạt mới của Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) nhằm vào Nga.

"Điều này rất quan trọng", ông Zelensky nói về các lệnh trừng phạt mới trong cuộc tiếp xúc với phóng viên tại Brussels, nơi ông dự kiến sẽ gặp các nhà lãnh đạo EU.

Trên mạng xã hội X, Tổng thống Ukraine cảm ơn ông Trump về các lệnh trừng phạt mới của Mỹ, ca ngợi đây là "quyết định kiên quyết và có mục tiêu rõ ràng”.

Tổng thống Ukraine cho biết, ông tin rằng một lệnh ngừng bắn vẫn có thể đạt được ở Ukraine, nhưng cần phải gây thêm áp lực lên Nga để điều đó xảy ra. Ông cũng loại trừ khả năng nhượng bộ lãnh thổ cho Mátxcơva.

“Áp lực lên Nga là cần thiết để đạt được hòa bình, và các lệnh trừng phạt là một trong những yếu tố then chốt của nó”, ông nói.