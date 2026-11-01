Mỹ nhân này đang khiến mạng xã hội Hàn Quốc phát sốt vì nhan sắc và khả năng cân đồ quá đỉnh.

Mới đây, trên diễn đàn theqoo, cư dân mạng Hàn Quốc đang mê mệt trước loạt hình ảnh của Lee Young Ae trong bộ phim Lời Mời (Invitation) lên sóng năm 1999. Bài đăng nhanh chóng thu hút hơn 88.000 lượt xem cùng hàng trăm bình luận, cho thấy sức hút đáng kinh ngạc của mỹ nhân đình đám dù đã gần 3 thập kỷ trôi qua.

Nhan sắc và thời trang cực đỉnh của Lee Young Ae từ năm 1999.

Trong loạt ảnh được chia sẻ lại, Lee Young Ae khoe nhan sắc cực kỳ xinh đẹp cùng gu thời trang vô cùng ấn tượng. Khi ấy, nữ diễn viên mới 28 tuổi, sở hữu đường nét gương mặt thanh tú, làn da trắng sáng cùng khí chất dịu dàng, sang trọng khó ai sánh bằng.

Đáng nói, những bộ trang phục được Lee Young Ae khoác lên người đều toát lên vẻ trưởng thành, mặn mà và thanh lịch mà không hề rườm rà. Nữ diễn viên chẳng cần đến những thiết kế cầu kỳ hay màu sắc nổi bật để trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Nếu nhan sắc của Lee Young Ae được xem là bất hủ thì gu thời trang của cô cũng khiến người ta phải trầm trồ khi sau 27 năm vẫn chẳng hề lỗi mốt.

Đặc biệt, sự xuất hiện của những món đồ đến từ thương hiệu Prada càng nâng tầm phong cách thời trang của Lee Young Ae trong phim. Thực tế, người viết bài đã dẫn lại biệt danh "Nữ thần Prada" của Lee Young Ae, còn dưới phần bình luận cũng có nhiều cư dân mạng đồng tình với biệt danh này.

Cư dân mạng Hàn Quốc gọi Lee Young Ae là Nữ thần Prada.

Bình luận của netizen Hàn về nhan sắc và thời trang của Lee Young Ae:

- Đây là lần đầu tiên tôi thấy một người Hàn Quốc mặc đồ Prada trông đẹp đến vậy.

- Thành thật mà nói, tôi nghĩ Lee Young Ae là người xinh đẹp nhất trong số các nữ nghệ sĩ.

- Tất cả đều là Prada phải không? Họa tiết đơn giản, chẳng có gì rườm rà, nhưng tổng thể trông trưởng thành và ấn tượng. Tôi nghĩ đây chính là kiểu trang phục của "người phụ nữ thành thục" mà hồi bé tôi từng tưởng tượng.

- Hồi đó trong phim Lời Mời, cô ấy thực sự rất xinh đẹp. Giờ đây sau ngần ấy thời gian trôi qua, cô ấy vẫn giữ được vẻ thanh lịch và quyến rũ..

- Wow đẹp quá, cái túi Prada kia cũng đỉnh ghê. Nhưng mà tôi đeo thì sinh viên chẳng ra sinh viên, dân công sở cũng chẳng ra dân công sở. Nó cứ nửa nạc nửa mỡ sao ấy.

Không chỉ là biểu tượng nhan sắc của làng giải trí Hàn Quốc, Lee Young Ae còn sở hữu sự nghiệp diễn xuất vô cùng đáng nể. Cô từng ghi dấu ấn với hàng loạt tác phẩm đình đám như Anh Em Nhà Bác Sĩ, Nàng Dae Jang Geum, Khu Vực An Ninh Chung và Quý Cô Báo Thù. Trong đó, Nàng Dae Jang Geum là bộ phim đưa tên tuổi của Lee Young Ae vươn tầm quốc tế, giúp cô trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu của làn sóng Hallyu.

2 dự án phim gần nhất của Lee Young Ae đều được đánh giá cao, bằng chứng là chúng đều đạt 8,1 điểm trên Mydramalist.

Những năm gần đây, Lee Young Ae vẫn tích cực hoạt động nghệ thuật. Năm 2023, cô gây chú ý khi hóa thân thành nữ nhạc trưởng tài năng Cha Se Eum trong Maestra: Strings of Truth. Đến năm 2025, nữ diễn viên kết hợp cùng Kim Young Kwang trong bộ phim tội phạm, giật gân Walking on Thin Ice. Bên cạnh đó, cô cũng góp giọng trong Taxi Driver mùa 3.

Một trong những dự án sắp tới đáng mong chờ nhất của Lee Young Ae là The Righteous Woman, Dae Jang Geum, dự kiến ra mắt vào năm 2027. Đây là bộ phim cổ trang được kỳ vọng sẽ đánh dấu màn tái xuất đầy ấn tượng của nữ diễn viên với hình tượng nhân vật lịch sử từng làm nên tên tuổi của mình.