Kịch bản tiêm kích Rafale đối đầu trực diện với Su-57 đã thu hút sự quan tâm lớn từ phương Tây.

Theo tạp chí Military Watch (MW), Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga (VKS) sẽ không cho phép máy bay chiến đấu Rafale do Pháp chế tạo hoạt động tại Ukraine. Ấn phẩm này lưu ý rằng Nga sở hữu những tiêm kích tiên tiến hơn nhiều.

"So với máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm mới nhất của Nga là Su-57, Rafale sẽ phải đối mặt với những hạn chế đáng kể, bởi nó kết hợp khả năng tàng hình với khung thân lớn hơn đáng kể, có thể mang theo radar mạnh hơn nhiều, dung tích nhiên liệu lớn và tải trọng vũ khí nặng hơn", tờ MW nhận xét.

Bài báo cho biết thêm, ngay cả những chiến đấu cơ Su-35S và Su-30SM cũ hơn của Nga cũng được trang bị radar mạnh hơn nhiều lần so với Rafale, đồng thời cũng sở hữu những lợi thế đáng kể về tầm xa, thời gian hoạt động, tải trọng, tầm tấn công mục tiêu không đối không và hiệu suất bay.

Như tờ MW lưu ý, mặc dù Pháp mong muốn xuất khẩu rộng rãi Rafale ra khắp châu Âu, nhưng loại máy bay này đã nhiều lần chứng minh sự bất lực trong việc cạnh tranh ngang hàng với các tiêm kích thế hệ thứ năm hiện đại, ngăn cản việc thực hiện bản kế hoạch này.

Tiêm kích Su-57 được cho là sẽ dễ dàng áp đảo Rafale.

Tác giả bài viết lưu ý, Tổng thống Emmanuel Macron đã công bố kế hoạch chuyển giao tiêm kích Rafale của Pháp cho Ukraine trong tháng trước, đồng thời nhấn mạnh việc giao hàng sẽ bắt đầu từ năm 2028 đến năm 2029.

"Thỏa thuận ký kết phù hợp với tuyên bố quốc phòng song phương được Pháp và Ukraine thống nhất vào tháng 11/2025, trong đó nêu rõ điều khoản về việc Không quân Ukraine mua tới 100 máy bay chiến đấu Rafale F4 vào năm 2035.

Việc giao lô hàng đầu tiên gồm 16 tiêm kích sẽ là một bước đi quan trọng hướng tới việc Ukraine trở thành quốc gia nước ngoài vận hành phi đội Rafale lớn nhất", tờ MW nhấn mạnh.

Tác giả cũng cảnh báo việc mua sắm này sẽ đòi hỏi đầu tư đáng kể vào ngành công nghiệp và đào tạo, bởi vì đưa vào sử dụng một loại máy bay chiến đấu hoàn toàn mới cần nhiều năm chuẩn bị, bao gồm huấn luyện lại phi công, nhân viên kỹ thuật, phát triển hậu cần, dự trữ phụ tùng và cơ sở hạ tầng hỗ trợ.