Muốn đến trang trại của tỷ phú Trần Đình Long: Nhịn ăn thịt heo ít nhất một tuần trước đó, cách ly trong vòng 48 giờ

" Nhiều người ví từ văn phòng đến trại chăn nuôi chỉ vài trăm mét, nhưng là quãng đường dài nhất vì phải mất tới 48 tiếng mới đi hết ” -Bà Nguyễn Thị Thanh Vân, Phó Chủ tịch Tổng công ty Nông nghiệp, kiêm Giám đốc Công ty CP Phát triển chăn nuôi Hòa Phát tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn mới đây khi nói về quy trình kiểm soát nghiêm ngặt tại nông trại của Nông nghiệp Hòa Phát (HPA).

Báo cáo phân tích vừa công bố của CTCK Vietcap tiết lộ thêm một số thông tin "khắc nghiệt" hơn khi muốn tiếp cận trang trại của tỷ phú Trần Đình Long.﻿

﻿Khách tham quan được yêu cầu không ăn thịt heo trong ít nhất một tuần trước khi đến . Khi đến, tất cả các phương tiện đều được khử trùng từ xa, sau đó là các biện pháp vệ sinh cá nhân khi vào cổng.

Tiếp đến, khách bắt buộc phải cách ly trong vòng 48 giờ tại khu vực chuyên biệt, và cuối cùng là hoàn thành việc tắm khử trùng trước khi được phép tiếp cận khu vực chăn nuôi.

Theo Vietcap, chính nhờ kỷ luật vận hành đó, khi dịch bệnh càn quét ngành chăn nuôi, các trang trại của Hoà Phát không bị sốc, vẫn vận hành và duy trì được đàn vật nuôi.

Quy trình an toàn sinh học nghiêm ngặt giúp Hòa Phát mang lại tỷ lệ tử vong đàn heo thấp.

Nông nghiệp Hòa Phát cũng sử dụng vắc-xin từ các công ty quốc tế (Boehringer, Pfizer MSG, v.v.), nhưng Vietcap lưu ý rằng công ty vẫn ưu tiên các biện pháp bảo vệ tự nhiên hơn là chỉ dựa vào vắc-xin. Nhờ quy trình an toàn sinh học nghiêm ngặt này, đàn heo của công ty đã tránh được tác động của ASF (dịch tả heo Châu Phi) trong thời gian qua. Không có trường hợp heo chết vì ASF trong suốt lịch sử hoạt động của công ty.

Đến nay đã 10 năm, ngành chăn nuôi trải qua nhiều đợt khủng hoảng, nhưng Nông nghiệp Hoà Phát chưa lỗ năm nào.