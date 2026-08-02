"Muốn đẩy con gái vào nguy hiểm sao?": Dân mạng phẫn nộ với người bố suốt ngày quay clip con gái câu view

Đừng biến con cái thành công cụ câu tương tác trên mạng xã hội, để rồi vô tình tước đoạt đi tương lai tươi sáng lẽ ra thuộc về chúng.

Nhiều bậc phụ huynh không kiềm được mong muốn chia sẻ cuộc sống thường ngày của con cái, điều này suy cho cùng cũng là tâm lý dễ hiểu. Đứa trẻ do chính tay mình nuôi lớn có một ngày bước chân vào cổng trường, bắt đầu tiếp nhận giáo dục, mỗi ngày đi học tưởng chừng đều có vô số chuyện dở khóc dở cười.

Hoặc là một vài trải nghiệm thường nhật có thể sẻ chia. Dù là bố hay mẹ thì đều có tâm lý muốn khoe khoang như vậy, đặc biệt là khi con cái học giỏi và phát triển toàn diện về mọi mặt.

Ghi lại từng khoảnh khắc trưởng thành của con dường như cũng là ghi lại con đường dẫn đến thành công của trẻ. Thế nhưng, nếu đứa trẻ vẫn đang trong độ tuổi đi học mà chúng ta lại coi con như một công cụ để thu hút sự chú ý của người khác, thì điều đó dường như đã vượt quá giới hạn cơ bản nhất của việc làm cha làm mẹ, và chỉ khiến người đời khinh bỉ.

Sau khi video ngắn trở nên phổ biến, ngày càng có nhiều tài khoản mạng xã hội về chủ đề gia đình xuất hiện. Ví dụ như một người cha nọ thường ghi lại cuộc sống thường ngày của hai đứa con đang đi học tại nhà. Hai đứa trẻ này còn khá nhỏ, một trai một gái, nói thật thì rất khiến người khác ngưỡng mộ, đây chính là hình mẫu "có gái có trai" đầy đủ mà cư dân mạng hay nói. Cậu em trai trông chừng đang học tiểu học lớp nhỏ.

Còn người con gái thì vóc dáng đã như thiếu nữ. Người cha này thường xuyên dùng hình thức quay video để ghi lại toàn bộ cuộc sống thường ngày của hai chị em ở nhà, lúc thì ăn cơm, lúc thì làm bài tập.

Thế nhưng, mỗi lần quay đến bàn ăn gia đình, ông bố này không hề quan tâm đến quyền an toàn và riêng tư của con gái. Khi con ngồi trên ghế ăn cơm, nếu cha mẹ thực sự yêu thương con mình thì nên chú ý đến góc quay video mới phải.

Ông bố này đặc biệt thích được người khác khen con gái mình xinh đẹp, bản thân ông ta dường như cũng nhận ra điều đó, nhưng cư dân mạng đã thẳng thắn vạch trần ông ta. Hành vi này của ông ta chẳng khác gì câu view bất chấp, thu hút người khác lại gần cùng xem, thậm chí là tùy ý bình phẩm hay sao?

Cách làm này há chẳng phải rất dễ đẩy một đứa trẻ đang đi học vào vòng nguy hiểm?

Bởi vì ở độ tuổi này, những đứa trẻ có ngoại hình nổi bật dù ở nhà hay ở trường đều nhận được không ít sự chú ý. Tuy nhiên, lúc này việc cha mẹ định hướng cho con ra sao lại đặc biệt quan trọng.

Con gái có ngoại hình xinh đẹp thì rất nhiều, nhưng xinh đẹp không phải là "vốn liếng" duy nhất trong cuộc đời. Sau này đứa trẻ sẽ bị xã hội sàng lọc dựa trên học vấn, tố chất và tầng trình tư tưởng. Vẻ đẹp ngoại hình chỉ là một lá bài bình thường, không thể giúp con có một cuộc đời thuận buồm xuôi gió mãi được.

Đừng gieo rắc vào đầu đứa trẻ "chỉ cần đẹp là được"

Nhưng vào lúc này, các bậc phụ huynh thay vì sử dụng ưu thế của con một cách đúng đắn, lại liên tục nhồi nhét tư tưởng: Chỉ cần con đẹp, cho dù học không giỏi thì trên mạng vẫn sẽ có rất nhiều người yêu thích, thả tim cho con.

Điều đó sẽ khiến học sinh rơi vào ngộ nhận về nhận thức. Dần dần, đứa trẻ sẽ coi ngoại hình là giá trị cốt lõi của bản thân, bỏ qua việc nâng cao học vấn và rèn luyện đạo đức, thứ vốn là điều quan trọng nhất ở độ tuổi này. Mô hình tư duy của trẻ thậm chí sẽ vì thế mà đình trệ, không thể tiếp tục trưởng thành.

Tuổi dậy thì vốn là thời kỳ then chốt để hình thành giá trị sống. Cách làm này của cha mẹ sẽ khiến học sinh cho rằng sắc đẹp chính là con đường tắt của cuộc đời. Vậy thì làm sao đứa trẻ có thể nỗ lực thêm dù chỉ một chút cho việc học?

Thực tế, tôi có 1 đứa cháu gái của một người họ hàng từ nhỏ đã có nét mặt tinh tế, khí chất nổi bật, mỗi lần ra ngoài không người thân hay hàng xóm nào là không khen ngợi. Thế nhưng, bố mẹ của đứa trẻ lại đặc biệt hư vinh, chìm đắm trong những lời tán dương của cư dân mạng, thậm chí làm ảnh hưởng đến việc học của con.

Buổi tối khi con đang làm bài tập, họ vẫn kéo con vào livestream trên mạng. Hàng loạt bình luận cợt nhã, ác ý trong phần bình luận đều đập vào mắt đứa trẻ. Ngay cả bạn bè xung quanh cũng trêu chọc, nói em "dựa vào nhan sắc để gây chú ý". Em đã gặp phải rất nhiều rắc rối ở trường học.

Kết cục sau đó cũng rất dễ đoán. Bước vào cấp hai, cô bé hoàn toàn mất phương hướng. Em bỏ bê học hành, suốt ngày chỉ chìm đắm trong nhan sắc, phấn son và sự chú ý của người khác. Mỗi lần điểm kém em đều phớt lờ, tâm lý trở nên cực kỳ nhạy cảm và dễ sụp đổ. Từ một học sinh tiềm năng, em nhanh chóng trượt dài và trở thành học sinh yếu kém nhất lớp.

Kết

Nhan sắc của con trẻ là món quà, nhưng sự hư vinh của cha mẹ lại có thể trở thành liều độc dược. Đừng biến con cái thành công cụ câu tương tác trên mạng xã hội, để rồi vô tình tước đoạt đi tương lai tươi sáng lẽ ra thuộc về chúng.