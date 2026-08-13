Mùng 1 tháng 7 âm lịch: 3 thứ trên bàn thờ nên kiểm tra trước khi hết ngày

Sau khi thắp hương mùng 1 tháng 7 âm lịch, gia chủ nên dành ít phút kiểm tra lại bàn thờ trước khi ngày đầu tháng kết thúc.

Mùng 1 tháng 7 âm lịch, nhiều gia đình chuẩn bị hoa quả, nước sạch, mâm lễ và thắp hương trên bàn thờ gia tiên. Sau một ngày, một số lễ vật có thể vẫn giữ nguyên trạng thái ban đầu nhưng cũng có những thứ cần được kiểm tra để tránh hư hỏng, mất vệ sinh hoặc tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Không cần lau dọn hay xê dịch toàn bộ đồ thờ, gia chủ chỉ nên chú ý 3 thứ dưới đây.

1. Hoa và quả đã dâng trên bàn thờ

Hoa tươi, trái cây không nhất thiết phải hạ xuống ngay sau ngày mùng 1. Nếu vẫn còn tươi, sạch, gia đình hoàn toàn có thể tiếp tục đặt trên bàn thờ trong những ngày tiếp theo. Điều cần quan tâm là tình trạng thực tế thay vì một mốc thời gian cố định. Với hoa, nên quan sát cánh và lá, đồng thời kiểm tra nước trong bình. Hoa bắt đầu héo, cánh rụng nhiều hoặc phần thân có dấu hiệu úng nên được loại bỏ. Nếu bình hoa vẫn đẹp, chỉ cần thay nước khi cần thiết để giữ hoa tươi lâu hơn.

Trái cây cũng nên được kiểm tra những vị trí dễ dập hoặc khuất phía dưới. Quả nứt, chảy nước, có mùi lạ hay bắt đầu thu hút côn trùng nên được hạ xuống sớm. Ngược lại, quả còn nguyên vẹn không cần vội bỏ chỉ vì đã qua ngày đầu tháng. Theo quan niệm thờ cúng truyền thống, bàn thờ cần giữ sự sạch sẽ và trang nghiêm. Vì vậy, việc để hoa quả đã héo úa, hư hỏng quá lâu không mang thêm ý nghĩa về lòng thành mà còn khiến không gian thờ cúng trở nên kém chỉn chu.

2. Nước cúng và các món trong mâm lễ

Sau hoa quả, gia chủ nên kiểm tra các chén nước, trà, rượu cũng như những món ăn được dâng cúng trong ngày. Nếu gia đình có thói quen thay nước trên bàn thờ mỗi ngày thì có thể tiếp tục thực hiện theo nếp nhà. Nước sạch không nhất thiết phải thay ngay lập tức sau khi hương vừa tàn, nhưng cũng không nên để nhiều ngày khiến bụi bẩn tích tụ trong chén. Đáng chú ý hơn là những mâm lễ có xôi, chè, bánh đã mở, cơm canh, thịt hoặc các món ăn chế biến sẵn. Sau khi hoàn tất việc thờ cúng, những món này nên được hạ xuống vào thời điểm phù hợp để sử dụng hoặc bảo quản. Đặc biệt trong điều kiện thời tiết nóng ẩm, đồ ăn để ở nhiệt độ phòng quá lâu dễ giảm chất lượng và có nguy cơ hư hỏng. Vì vậy, không cần cố giữ nguyên mâm lễ trên bàn thờ qua đêm với suy nghĩ để càng lâu càng thể hiện sự thành kính.

3. Hương, nến và các nguồn lửa

Đây là thứ quan trọng nhất cần kiểm tra trước khi gia đình đi ngủ hoặc rời nhà. Gia chủ nên chắc chắn hương đã cháy hết, nến đã được tắt và không còn tàn lửa rơi xuống mặt bàn hoặc nằm gần các vật dễ cháy. Nếu sử dụng đèn dầu hay nến thật, càng không nên để cháy qua đêm trong tình trạng không có người trông coi. Bàn thờ thường có nhiều đồ vật được bố trí gần nhau, từ hoa, đồ giấy đến các vật dụng trang trí. Do đó, kiểm tra nguồn lửa sau khi thắp hương là một thói quen an toàn nên thực hiện không chỉ vào mùng 1 mà trong mọi dịp thờ cúng. Riêng chân hương đã cháy hết trong bát hương, không cần vì hết ngày mùng 1 mà lập tức rút bỏ hoặc xáo trộn. Việc tỉa chân hương có thể thực hiện vào thời điểm phù hợp theo nếp của từng gia đình.

Như vậy, trước khi ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch kết thúc, gia chủ chỉ cần dành vài phút nhìn lại hoa quả, nước và đồ lễ, cuối cùng là hương nến cùng các nguồn lửa. Những thứ còn tươi sạch có thể tiếp tục giữ lại, còn lễ vật có dấu hiệu hư hỏng nên được xử lý kịp thời. Quan trọng nhất vẫn là giữ bàn thờ sạch sẽ, trang nghiêm và đảm bảo an toàn trong quá trình thờ cúng.

*Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm, tham khảo