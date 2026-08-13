Mùng 1 sớm mai, mùng 2 đầu tháng: 3 điều nhiều người vẫn kiêng trong suốt tháng 7 Âm lịch để cầu bình an, may mắn

Tháng 7 Âm lịch từ lâu gắn liền với nhiều quan niệm dân gian. Dù không có cơ sở khoa học chứng minh, nhiều gia đình vẫn duy trì một số thói quen kiêng kỵ với mong muốn mọi việc diễn ra thuận lợi, tâm lý an yên và tránh những điều không may trong tháng được xem là khá đặc biệt này.

Tháng 7 Âm lịch hằng năm luôn là khoảng thời gian nhận được nhiều sự quan tâm bởi gắn với lễ Vu Lan báo hiếu và quan niệm dân gian về "tháng cô hồn". Vì vậy, ngay từ mùng 1 và những ngày đầu tháng, nhiều người đã chủ động điều chỉnh kế hoạch sinh hoạt, làm việc hay mua sắm theo những kinh nghiệm được truyền lại từ ông bà. Dù ngày nay, không ít người nhìn nhận các kiêng kỵ này dưới góc độ văn hóa hơn là mê tín, nhưng việc hiểu đúng ý nghĩa của chúng vẫn giúp chúng ta tiếp cận tháng 7 Âm lịch với tâm thế nhẹ nhàng và tích cực hơn.

1. Hạn chế nói những lời tiêu cực hoặc cãi vã trong những ngày đầu tháng

Điều đầu tiên mà nhiều gia đình vẫn duy trì là tránh to tiếng, tranh cãi hoặc nói những lời mang ý nghĩa xui xẻo ngay từ đầu tháng. Theo quan niệm dân gian, lời nói đầu tháng được xem như một sự "mở đầu" cho cả tháng, vì vậy nhiều người cố gắng giữ không khí trong gia đình vui vẻ, tránh nhắc đến những chuyện không may hay những từ ngữ mang ý nghĩa mất mát, đổ vỡ.

Dưới góc nhìn hiện đại, đây cũng là một thói quen tích cực. Một khởi đầu nhẹ nhàng giúp tâm trạng thoải mái hơn, các thành viên trong gia đình dễ cảm thông với nhau hơn và hạn chế những xung đột không đáng có. Không phải vì vài câu nói có thể quyết định vận may, mà bởi tâm lý tích cực luôn giúp con người đưa ra những quyết định sáng suốt hơn trong công việc cũng như cuộc sống.

2. Không chi tiêu theo cảm hứng hoặc đầu tư vội vàng

Một trong những điều được nhắc đến nhiều nhất mỗi dịp tháng 7 Âm lịch là việc hạn chế thực hiện những khoản đầu tư lớn hoặc mua sắm theo cảm xúc. Không ít người chọn lùi thời điểm mua nhà, mua xe hoặc khởi động những dự án quan trọng sang tháng sau nếu không quá gấp.

Thực tế, quan niệm này không chỉ xuất phát từ yếu tố tâm linh mà còn phản ánh kinh nghiệm sống của người xưa. Khi đứng trước những quyết định liên quan đến tài chính, việc dành thêm thời gian để cân nhắc luôn là điều cần thiết. Nếu một kế hoạch thực sự khả thi, chậm lại vài ngày hay vài tuần thường không tạo ra quá nhiều khác biệt. Ngược lại, những quyết định vội vàng đôi khi lại khiến chúng ta phải trả giá vì thiếu sự chuẩn bị.

Điều đó không có nghĩa tháng 7 Âm lịch là "tháng không nên làm gì". Nếu công việc bắt buộc phải triển khai hoặc cơ hội phù hợp xuất hiện, bạn vẫn có thể thực hiện sau khi đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Quan trọng nhất vẫn là sự tính toán cẩn thận chứ không phải nỗi lo mang tính tâm lý.

3. Đừng quên dành thời gian cho gia đình và những việc thiện

Khác với suy nghĩ chỉ xoay quanh những điều kiêng kỵ, tháng 7 Âm lịch thực chất còn là khoảng thời gian nhắc mỗi người hướng về gia đình và lòng biết ơn. Đây là tháng có lễ Vu Lan – dịp để con cháu tưởng nhớ tổ tiên, bày tỏ lòng hiếu kính với cha mẹ và quan tâm nhiều hơn đến những người thân yêu.

Nhiều người cũng lựa chọn làm việc thiện, giúp đỡ người khó khăn, tham gia các hoạt động thiện nguyện hoặc đơn giản là cư xử ôn hòa hơn trong cuộc sống hằng ngày. Những hành động này không phải để "đổi lấy may mắn" mà giúp mỗi người cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng, bình an hơn.

Trong nhịp sống hiện đại, không phải ai cũng có điều kiện tham gia các nghi lễ truyền thống. Tuy nhiên, một cuộc gọi hỏi thăm bố mẹ, một bữa cơm sum họp hay một việc tốt dành cho người khác cũng đã đủ để tháng 7 Âm lịch mang ý nghĩa tích cực hơn rất nhiều.

Những kiêng kỵ trong tháng 7 Âm lịch chủ yếu xuất phát từ tín ngưỡng và kinh nghiệm dân gian, vì vậy không nên nhìn nhận theo hướng cực đoan hoặc để nỗi lo chi phối mọi quyết định trong cuộc sống. Thay vì quá bận tâm đến việc điều gì mang lại xui rủi, nhiều chuyên gia văn hóa cho rằng điều đáng lưu ý hơn là giữ tinh thần lạc quan, cư xử tử tế và cẩn trọng trong mọi việc.

Suy cho cùng, một tháng bình an không đến từ việc kiêng bao nhiêu điều, mà đến từ cách mỗi người sống có trách nhiệm với bản thân, với gia đình và với những người xung quanh. Nếu xem tháng 7 Âm lịch là dịp để chậm lại một chút, quan tâm nhiều hơn đến người thân và cân nhắc kỹ trước những quyết định quan trọng, đó đã là một ý nghĩa rất đáng trân trọng.

*Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo