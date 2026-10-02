Cơ sở này có thể tạo ra 4 Gigawatt điện sạch.

Ngày 1 tháng 10 năm 2026, công ty năng lượng địa nhiệt Fervo Energy thông báo bắt đầu bán điện từ nhà máy Cape Station vào lưới điện – sớm hơn một ngày so với kế hoạch.

Như vậy, Fervo trở thành công ty năng lượng địa nhiệt tiên tiến đầu tiên trên thế giới đạt được cột mốc thương mại quan trọng này - đưa nhà máy điện địa nhiệt tăng cường đầu tiên trên thế giới đã được đưa vào hoạt động.

Ảnh: Fervo Energy.

“Fervo tiếp tục đạt được những cột mốc kỹ thuật quan trọng trong phát triển năng lượng địa nhiệt mà các chuyên gia dự đoán phải mất hàng chục năm mới đạt được”, Giám đốc điều hành của Fervo, Tim Latimer, cho biết trong một tuyên bố.

“Trong thời điểm cần năng lượng sạch 24/7 khẩn cấp, Fervo đã chứng minh rằng ngành công nghiệp địa nhiệt sẵn sàng đáp ứng nhu cầu đó với các dự án điện có thể đi vào hoạt động trong thập kỷ này.”

Toàn bộ cơ sở Cape Station có tiềm năng tạo ra tới 4 Gigawatt điện, như TechCrunch đã đưa tin trước đó.

“Chưa từng có đội nào xây dựng dự án như thế này ở bất cứ đâu trên thế giới, và chúng tôi đã hoàn thành trước thời hạn” Tim Latimer, đồng sáng lập kiêm CEO của Fervo, cho biết.

Tổ máy đầu tiên của Cape Station được hoàn thành trong 23 tháng - từ khi bắt đầu xây dựng đến khi vận hành thương mại.

Khi quy trình hoàn thiện hơn, công ty dự kiến sẽ hoàn thành các tổ máy tiếp theo chỉ trong 18 tháng.

Việc triển khai công suất nhanh chóng này sẽ thu hút các nhà điều hành trung tâm dữ liệu đang tích cực tìm kiếm công suất phát điện.

Năng lượng địa nhiệt có thể được phát triển theo từng giai đoạn, tương tự như xây dựng trung tâm dữ liệu, cho phép các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây quy mô lớn bổ sung thêm các giá đỡ khi nhu cầu tăng lên. Google, Southern California Edison và các công ty khác đã cam kết mua điện từ Cape Station.

Công nghệ khoan thay đổi thế giới

Fervo là một trong số các công ty đang phát triển các nhà máy điện địa nhiệt cải tiến. Không giống như năng lượng địa nhiệt truyền thống sử dụng các nguồn nhiệt gần bề mặt, Fervo và các đối thủ cạnh tranh khoan sâu hơn: đá sâu hơn có nhiệt độ cao hơn, mở ra nhiều cơ hội hơn.

Công ty sử dụng phương pháp khoan ngang, cho phép phát triển nhiều giếng từ một vị trí duy nhất và tiếp cận các nguồn nhiệt ngầm mà các phương pháp truyền thống không thể tiếp cận.

Được thành lập vào năm 2017, Fervo đã ứng dụng các công nghệ và phương pháp khoan từ ngành dầu khí vào việc phát triển các nguồn địa nhiệt mới. Thành tựu tại Cape Station dựa trên kinh nghiệm của Dự án Red, dự án đã cung cấp điện cho lưới điện từ năm 2023.

Tham khảo: Science