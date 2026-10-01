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Kỹ sư Nga phát minh tuabin "thu hồi năng lượng dư thừa", được cấp luôn bằng sáng chế

Trang Ly
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Một kỹ sư đến từ thành phố Krasnodar, miền nam nước Nga đã được cấp bằng sáng chế cho phát minh tuabin đặt trong ống dẫn khí giúp tận dụng năng lượng thừa từ luồng khí.

Cụ thể, nó là hệ thống phát điện tận dụng luồng khí từ quạt cưỡng bức cấp cho đầu đốt. Thiết bị này được lắp ngay tại ống đẩy, giữa quạt và đầu đốt.

Kỹ sư Nga phát minh tuabin "thu hồi năng lượng dư thừa", được cấp luôn bằng sáng chế - Ảnh 1.

Hình ảnh do AI thực hiện.

Bên trong ống dẫn, tác giả thiết kế một kênh khí động học chính có dạng phễu hai đầu. Luồng khí ban đầu thu hẹp lại, đi qua đoạn có tiết diện nhỏ nhất - nơi đặt turbine khí - rồi mở rộng trở lại trước khi dẫn khí vào đầu đốt. Trục turbine được nối trực tiếp với rotor của máy phát điện bất đồng bộ.

Điểm nhấn trong thiết kế này là một kênh khí phụ nằm song song với kênh chính, được trang bị hệ thống cửa chớp điều tiết.

Kỹ sư Nga phát minh tuabin "thu hồi năng lượng dư thừa", được cấp luôn bằng sáng chế - Ảnh 2.

Bản vẽ thiết kế của kỹ sư. Nguồn: FIPS

Kỹ sư Nga phát minh tuabin "thu hồi năng lượng dư thừa", được cấp luôn bằng sáng chế - Ảnh 3.

Nguồn: FIPS

Khi cần dừng turbine để bảo trì, sửa chữa, hoặc khi cần tăng lưu lượng khí cấp cho đầu đốt, bộ truyền động điện sẽ mở các cửa chớp. Luồng khí lập tức chuyển sang kênh phụ, đi thẳng tới đầu đốt mà không qua turbine.

Kỹ sư cũng tính đến phương án bảo vệ cánh turbine: Một trong các biến thể sử dụng thép hợp kim phủ cứng và chịu nhiệt Carbide titan (TiC) bằng công nghệ cấy ion.

Theo mô tả, lớp phủ này giúp tăng độ bền cho cánh turbine trước nguy cơ mài mòn và ăn mòn do luồng khí ẩm lẫn bụi bẩn gây ra.

Theo các chuyên gia, yêu cầu kỹ thuật cốt lõi đối với mô hình này là phải giữ nguyên lưu lượng khí cần thiết sau khi lắp turbine. Turbine khí vừa thu hồi một phần năng lượng luồng khí, vừa vô tình tạo ra trở lực khí động học bổ sung.

Do đó, không thể đánh giá hiệu quả kinh tế chỉ dựa trên công suất của máy phát điện - bắt buộc phải tính đến tải trọng tăng thêm đặt lên quạt, hiệu suất của turbine và máy phát, cũng như sự biến thiên về lưu lượng và áp suất không khí.

Bản mô tả sáng chế được công bố chưa bao gồm các tính toán này. Mặc dù tác giả khẳng định hệ thống giúp tăng hiệu suất năng lượng, văn bản vẫn thiếu các số liệu độc lập về công suất điện thực tế cũng như cân bằng năng lượng tổng thể của hệ thống.

Tags

tuabin khí

Turbine khí

Nga

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công nghệ nga

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