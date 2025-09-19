Mức thuế thu nhập 35% của Việt Nam có thể thuộc nhóm cao nhất ASEAN

Ảnh minh hoạ.

Tại dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) mới nhất, Bộ Tài chính đề xuất biểu thuế lũy tiến rút gọn từ 7 bậc xuống còn 5 bậc, tuy nhiên mức thuế suất cao nhất vẫn giữ 35% cho nhóm thu nhập trên 100 triệu đồng.

Theo Bộ Tài chính, việc duy trì khung thuế này tham chiếu từ kinh nghiệm quốc tế. Cơ quan soạn thảo cho rằng việc điều chỉnh thuế suất song song với nâng mức giảm trừ gia cảnh và bổ sung thêm các khoản giảm trừ (y tế, giáo dục) sẽ giúp tỷ lệ nộp thuế trên tổng thu nhập giảm.

Theo Công ty TNHH Tư vấn thuế Deloitte Việt Nam, thực tế, biểu thuế suất lũy tiến và mức thu nhập tính thuế từng bậc của Việt Nam đang nằm trong nhóm quốc gia đánh thuế thu nhập cá nhân cao so với khu vực Đông Nam Á . Mức thuế suất tối đa 35% tương đương với Thái Lan và Philippines, trong khi Singapore chỉ áp dụng 24%, Malaysia và Myanmar ở mức 30%.

Ngoài ra, thu nhập tính thuế tại các bậc ở Việt Nam cũng đang thấp hơn so với các nước trong khu vực.

Do đó, Deloitte Việt Nam đề xuất cơ quan soạn thảo ngoài việc điều chỉnh biểu thuế lũy tiến như dự thảo chính sách đề ra cần cân nhắc nghiên cứu và xem xét tăng mức thu nhập chịu thuế phù hợp hơn với tốc độ phát triển nền kinh tế của quốc gia (đặc biệt đối với mức thu nhập tính thuế ở bậc cao nhất).

Điều này cũng đảm bảo tăng khả năng cạnh tranh và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao đến làm việc tại Việt Nam, cũng như hỗ trợ cho lực lượng lao động nội địa của quốc gia.

Theo tham khảo của phóng viên với nhóm nước phát triển/OECD, Vương quốc Anh áp dụng thuế suất “additional rate” 45% cho phần thu nhập trên 125.140 bảng, theo hướng dẫn chính thức của Chính phủ Anh.

Hoa Kỳ có thuế suất liên bang tối đa 37% cho năm thuế 2025 (chưa tính thuế bang/thành phố), theo thông cáo điều chỉnh lạm phát của IRS. Ở các bang có thuế thu nhập cao, tổng thuế (liên bang + bang/địa phương) thực nộp của người thu nhập rất cao có thể vượt xa 37%.

Đức áp dụng mức tối đa 45% cho phần thu nhập rất cao; với phụ thu đoàn kết (Solidaritätszuschlag) áp trên số thuế, tổng suất biên đỉnh khoảng 47,5%, theo các ghi chú chính sách thuế của Tax Foundation và tóm lược thuế của PwC.

Nhật Bản có thuế thu nhập quốc gia tối đa 45%, và thông lệ còn có thuế cư trú địa phương khoảng 10% (tổng cộng khoảng 55%), theo JETRO (cơ quan xúc tiến đầu tư thuộc Chính phủ Nhật) và PwC Japan.