Hết năm nay, nợ công Việt Nam sẽ chiếm bao nhiêu phần trăm GDP?

Cụ thể, theo Báo cáo số 776/BC-CP gửi tới Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết, Chính phủ dự kiến tỷ lệ nợ công vào cuối năm 2025 sẽ đạt khoảng 36-37% GDP, tăng nhẹ so với các năm trước. Dự báo này được đưa ra trong bối cảnh quốc gia đang nỗ lực cải thiện huy động ngân sách, kiểm soát chi thường xuyên, đồng thời ưu tiên chi đầu tư phát triển.

Theo báo cáo, trong giai đoạn 2021-2025, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt khoảng 9,5 triệu tỷ đồng, vượt mục tiêu được Quốc hội phê duyệt là 8,3 triệu tỷ đồng. Tỷ lệ huy động ngân sách vào ngân sách nhà nước hiện hơn 18% GDP, trong đó thuế và phí chiếm trên 14% GDP, phù hợp với định hướng của Nghị quyết số 23/2021/QH15 về tài chính quốc gia.

Trong khi đó, tổng chi ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 ước khoảng 10,5 triệu tỷ đồng, gần đạt mục tiêu 10,26 triệu tỷ đồng. Chi đầu tư phát triển được ưu tiên mở rộng với tỷ trọng từ 28,3% năm 2021 lên khoảng 31% vào năm 2025. Tổng ngân sách nhà nước bố trí cho đầu tư phát triển trong 5 năm đạt khoảng 3,4 triệu tỷ đồng, vượt mức 2,87 triệu tỷ đồng đặt ra trước đó.

Để có nguồn cho đầu tư công và phát triển, Chính phủ tiếp tục kế hoạch giảm chi thường xuyên xuống dưới tỷ lệ 60% tổng chi ngân sách nhà nước, nhằm dành nguồn lực cho các chương trình phát triển. Bội chi ngân sách nhà nước bình quân giai đoạn 2021-2025 được kiểm soát ở mức 3,1-3,2% GDP, giảm so với mức bình quân 3,45% GDP giai đoạn 2016-2020. Mức bội chi này nằm trong giới hạn không quá 3,7% GDP, là ngưỡng Quốc hội đã phê duyệt.

Báo cáo chỉ rõ rằng nợ công đã giảm từ mức khoảng 42,7% GDP vào năm 2021 xuống gần 34% GDP vào năm 2024. Dự kiến đến cuối 2025, mức nợ công sẽ dao động giữa 36-37% GDP. Các chỉ tiêu nợ công này nằm trong giới hạn an toàn do Quốc hội Việt Nam quy định, theo khung pháp lý hiện hành. Chính phủ cho biết sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm cấu trúc lại danh mục nợ theo hướng bền vững, nâng cao hiệu quả vốn vay và đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô.



