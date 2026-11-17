Qua kiểm tra, lực lượng CSGT phát hiện một chiếc xe máy tại Bắc Ninh có biển số được “đeo khẩu trang” che kín một phần. Chủ xe phải nhận mức phạt 5,5 triệu đồng, trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe để kiểm tra khi phát hiện biển số phương tiện bị che lấp bởi khẩu trang. Video: Cục CSGT

Vụ việc xảy ra vào hồi 15h44 ngày 15/11, trên đường tỉnh 298, đoạn qua xã Tân Yên, TP Bắc Ninh. Trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên đường, tổ CSGT Tân Yên đã dừng phương tiện để kiểm tra xe mô tô do anh N.T.H. (SN 2002, trú tại Hưng Yên) điều khiển.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe máy này có biển số bị che lấp một phần bằng khẩu trang. Ngoài ra, người điều khiển xe còn chạy với tốc độ 59 km/h trên đoạn đường chỉ cho phép tối đa 50 km/h.

Với hai hành vi vi phạm gồm điều khiển xe gắn biển số bị che lấp và chạy quá tốc độ quy định từ 5 km/h đến dưới 10 km/h, người điều khiển bị xử phạt tổng cộng 5,5 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe.