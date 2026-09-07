Mức lương hiện tại của Quang Hải

Nguyễn Quang Hải hiện là tiền vệ hàng đầu của CLB Công an Hà Nội và đội tuyển Việt Nam.

Nguyễn Quang Hải, sinh năm 1997, là ngôi sao đặc biệt của bóng đá Việt Nam. Thành tích trên sân cỏ cùng sức hút lớn với người hâm mộ đã giúp tiền vệ này sở hữu mức lương, tiền lót tay và nhiều nguồn thu nhập đáng chú ý.

Bản hợp đồng với CLB Công An Hà Nội

Sau khi trở về Việt Nam từ Pháp vào năm 2023, Quang Hải được CLB Công an Hà Nội đề nghị bản hợp đồng 1,5 năm với khoản tiền lót tay hơn 5 tỷ đồng/năm. Đây từng được xem là một trong những mức lót tay cao nhất dành cho cầu thủ nội tại thời điểm đó.

Đến ngày 18/7/2024, đội bóng Thủ đô tiếp tục gia hạn hợp đồng với tiền vệ sinh năm 1997 thêm 3 năm. Theo các thông tin được công bố, khoản lót tay trong hợp đồng mới tăng lên khoảng 9 tỷ đồng/năm, tương đương 27 tỷ đồng cho toàn bộ thời hạn 3 năm.

Mức lương của Quang Hải tại Công an Hà Nội không được CLB công bố chính thức. Tuy nhiên, nhiều thông tin bên lề cho rằng tiền vệ này nhận không dưới 100 triệu đồng/tháng, tương đương khoảng hơn 1 tỷ đồng/năm.

Ảnh: Công An Hà Nội FC

Có thể thấy, giá trị hợp đồng của Quang Hải hiện nay đã có sự thay đổi đáng kể so với giai đoạn trước khi anh xuất ngoại.

Trước khi sang Pháp thi đấu, tiền vệ này từng được một CLB tại V.League đưa ra đề nghị với mức lương khoảng 80 triệu đồng/tháng, kèm khoản đãi ngộ 5 tỷ đồng/năm với bản hợp đồng chỉ kéo dài đúng 1 mùa giải.

Với 27 tỷ đồng tiền lót tay cho 3 năm hợp đồng, Quang Hải vượt xa những cột mốc từng xuất hiện trong bóng đá Việt Nam trước đây.

Trong quá khứ, cựu tiền đạo Lê Công Vinh từng gây chú ý với bản hợp đồng có tổng giá trị khoảng 14 tỷ đồng cho 3 năm. Công Vinh ban đầu được cho là nhận đề nghị mức lương 80 triệu đồng/tháng cùng khoản lót tay 10 tỷ đồng/3 năm từ bầu Hiển, trước khi lựa chọn một đội bóng khác tại Thủ đô với mức lót tay 14 tỷ đồng cho 3 năm.

So với giai đoạn của Công Vinh, những con số trong hợp đồng của Quang Hải cho thấy mặt bằng thu nhập của các cầu thủ nội hàng đầu đã tăng đáng kể.

Giá trị trên thị trường chuyển nhượng

Bên cạnh giá trị hợp đồng, Quang Hải vẫn duy trì vị thế cao trên thị trường cầu thủ Việt Nam.

Theo cập nhật của chuyên trang Transfermarkt ngày 26/6, tiền vệ 29 tuổi được định giá 400.000 euro, tương đương hơn 12,1 tỷ đồng. Mức định giá này ngang với người đồng đội tại Công an Hà Nội là tiền đạo Đình Bắc.

Với Quang Hải, giá trị này còn gắn với vị thế của anh sau nhiều năm thi đấu cho các đội tuyển quốc gia và CLB.

Tiền vệ sinh năm 1997 bắt đầu tạo dấu ấn lớn từ vòng chung kết U23 châu Á 2018, trước khi cùng đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2018 và mới nhất là vô địch ASEAN Cup 2026. Đồng thời, anh cũng đã vô địch V.League cùng CLB trong mùa giải 2023 và 2025 với vai trò đội trưởng.

Những thành tích này cũng giúp Quang Hải nhận nhiều khoản tiền thưởng từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, CLB và các nhà tài trợ. Tổng giá trị các khoản thưởng trong nhiều năm được cho là lên tới hàng chục tỷ đồng.

Thu nhập từ thương hiệu cá nhân

Với vị thế của một trong những cầu thủ nổi tiếng nhất Việt Nam, tiền vệ Công an Hà Nội còn tham gia quảng bá, đại diện và làm đại sứ thương hiệu cho nhiều nhãn hàng thuộc các lĩnh vực như điện tử, thực phẩm, đồ uống và thương mại điện tử.

Quang Hải hiện có hơn 2,4 triệu người theo dõi trên Facebook và khoảng 673.000 người theo dõi trên Instagram. Kênh Tiktok của anh cũng lên tới 2,6 triệu người theo dõi với lượng view mỗi clip hàng triệu thậm chí chục triệu. Lượng người theo dõi lớn cùng mức độ tương tác cao giúp hình ảnh của tiền vệ này có giá trị đáng kể đối với các thương hiệu.

Một số thông tin trên thị trường quảng cáo cho rằng mỗi bài đăng thương mại của Quang Hải có thể mang về khoản thu nhập lên tới hàng trăm triệu đồng, tùy theo thương hiệu, nội dung và hình thức hợp tác.

Tổng thu nhập của tiền vệ này vì vậy có thể tăng đáng kể trong những giai đoạn anh có độ phủ truyền thông cao. Ngoài quảng cáo trên mạng xã hội, Quang Hải cũng thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện của doanh nghiệp và nhãn hàng.

Nhờ nhiều nguồn thu nhập trong suốt sự nghiệp, Quang Hải được cho là đã tích lũy khối tài sản đáng kể khi bước sang tuổi 29.

Tài sản của tiền vệ này gồm bất động sản, ô tô, đồng hồ và nhiều đồ dùng có giá trị cao. Quang Hải từng được biết đến với việc sở hữu các căn hộ tại Hà Nội và TP.HCM, cùng một chiếc Mercedes-Benz có giá hơn 2 tỷ đồng.

Ảnh: FBNV

Mới đây, vợ chồng Quang Hải đã tậu một căn biệt thự song lập thuộc dự án Vinhomes Global Gate (Đông Anh, Hà Nội) quy mô 4 tầng, diện tích đất từ khoảng 125,6 - 153m², với mức giá trên thị trường hiện không dưới 40 tỷ đồng.

Những con số trên phản ánh sự gia tăng đáng kể về giá trị của các cầu thủ nội hàng đầu trong bóng đá Việt Nam, đồng thời cho thấy giá trị thương hiệu cá nhân ngày càng trở thành một nguồn thu quan trọng bên cạnh tiền lương và tiền lót tay từ CLB.

