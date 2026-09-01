Vụ lật xe khách khiến 4 người tử vong: Người phụ nữ 5 năm mất cả chồng lẫn con vì tai nạn giao thông

Nỗi đau mất chồng chưa nguôi, nay bà Phương lại nhận thêm tin dữ khi con trai 18 tuổi qua đời trong vụ lật xe.

Ngày 1/9, người thân đã tổ chức tang lễ cho các nạn nhân xấu số tử vong trong vụ lật xe khách giường nằm xảy ra sáng 31/8 tại Gia Lai. Trong số các nạn nhân có anh T.L.V. (18 tuổi, trú phường An Khê, tỉnh Gia Lai).

Báo Dân trí thông tin, bà Trần Thị Mỹ Phương (mẹ của anh V.) vẫn còn chưa nguôi nỗi mất chồng, nay lại phải chịu thêm cảnh mất con. 5 năm trước, chồng của bà Phương qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Sáng 31/8, người mẹ lại nhận tin dữ khi con trai không qua khỏi trong vụ lật xe khách.

Bà Phương cho hay, bà có 2 người con, đều đã đi làm. Gia đình cũng không thiếu thốn gì, nhưng hơn 2 năm trước, anh V. xin mẹ vào TP.HCM làm việc tại một quán cơm để trang trải cuộc sống. Nghĩ cho con đi làm để biết cuộc sống, tự lo cho bản thân nên bà Phương đồng ý. Mỗi lần về thăm nhà, người con trai quấn quýt, trò chuyện với mẹ. Ngờ đâu, giờ đây mẹ con lại phải chia xa mãi mãi.

4 nạn nhân đã ra đi mãi mãi trong vụ lật xe khách tại Gia Lai. (Ảnh: Báo Xây Dựng)

Cũng tại phường An Khê, một nạn nhân xấu số khác trong vụ tai nạn là bà Phạm Thị M.K. (46 tuổi).

Kể trên báo Tuổi Trẻ, ông Lê Đình Lụa (58 tuổi) - anh chồng của bà K. cho biết, cả cuộc đời người em dâu quanh năm quanh quẩn với ruộng vườn, chưa từng đi đâu xa nhà vài chục cây số. Lần này, chuyến đi xa đầu tiên của bà K. là vào TP.HCM chữa bệnh. Không ngờ, đó lại là chuyến đi cuối cùng của cuộc đời khi bà gặp nạn trên đường trở về Gia Lai.

3 năm trước, chồng bà K. qua đời vì bệnh ung thư. Từ đó, bà sống cùng người con trai út. Người con gái lớn đã lập gia đình và sinh sống gần đó. Mở bọc quà bánh mà bà K. định mua về làm quà cho con cháu, người nhà không kìm được nước mắt. 2 hộp bánh pía cùng một số trái táo đã giật nát một phần, lấm lem bùn đất vì va chạm kinh hoàng trong vụ lật xe.

Tại căn nhà nhỏ ở phường An Bình, tỉnh Gia Lai, bà Đinh Thị Thắm (73 tuổi), mẹ của nạn nhân Trương Thị Diệu H. (33 tuổi) thất thần, giọng khản đặc không nói nên lời.

Chị H. là con gái út trong gia đình đông anh chị em. Vì hoàn cảnh khó khăn nên chị sớm vào TP.HCM làm công nhân cho một công ty giày da. Mỗi năm, chị H. chỉ đủ điều kiện về thăm quê, thăm cha mẹ và anh chị em một lần. Lần gần nhất chị về nhà là hồi đầu năm để dự đám tang anh trai ruột qua đời vì bệnh.

Đoạn đường nơi chiếc xe khách bị lật. (Ảnh: Tiền Phong)

Nhân dịp nghỉ lễ, chị H. về quê nhưng giấu mẹ, định tạo bất ngờ cho mẹ. Nào ngờ, chị đã chẳng thể gặp được mẹ nữa. Khi nghe các con báo tin chị H. gặp nạn, bà Thắm một mực không tin, cứ bảo rằng lễ này con gái út không về, làm sao có chuyện bị tai nạn.

Như đã đưa tin, theo thông tin trên báo Tiền Phong, vào khoảng hơn 3 giờ ngày 31/8, xe khách giường nằm mang BKS:50E-449.17 của nhà xe Việt Tân Phát do tài xế Nguyễn Cảnh Hạ Long (SN 1993, trú phường An Khê, tỉnh Gia Lai) điều khiển, chở 33 hành khách, đang đi trên tuyến tránh phía Đông đường Hồ Chí Minh qua đô thị Pleiku (thuộc làng Châm Nẻh, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) thì gặp nạn và bị lật. Vụ việc khiến 4 người tử vong và nhiều người bị thương.

Ngày 31/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ hình sự Nguyễn Cảnh Hạ Long để phục vụ công tác điều tra.