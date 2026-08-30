Nhóm khách nữ đánh tài xế taxi túi bụi ở Quảng Ninh: Nạn nhân nằm viện, công an vào cuộc

Sáng cùng ngày, người thân của nam tài xế đã đến công an trình báo sự việc.

Sáng 30/8, đoạn clip ghi lại cảnh nam tài xế bị nhóm khách nữ chửi bới, hành hung trên xe ô lan truyền trên mạng xã hội khiến dư luận bức xúc.

Theo đó, thời điểm xảy ra sự việc, trên xe có 3 cô gái và 1 người đàn ông. Nhóm người có biểu hiện say xỉn, liên tục chửi bới, dùng tay túm tóc nam tài xế. Một cô gái còn giơ guốc lên dọa. Trên mặt nam tài xế có một vài vết xước. Bị đánh, nam tài xế ngồi im chịu trận, sau đó, người này hô: “Cướp, cướp” và tìm cách chạy xuống xe.

Lúc này, nhóm người trên xe vẫn tiếp tục chửi bới và xuống xe, đuổi theo nam tài xế. Một phần diễn biến sự việc được camera hành trình ghi lại.

Nhóm khách nữ chửi bới, túm tóc nam tài xế. (Ảnh: Cắt từ clip)

Ở một đoạn clip khác cho thấy, sau khi xuống xe, nhóm người vẫn tiếp tục lao vào đánh nam tài xế. Theo chia sẻ, sự việc xảy ra tại Quảng Ninh vào khoảng 2 giờ 25 phút ngày 30/8.

Trao đổi trên báo Tiền Phong, ông Nguyễn Thanh Hải, Chủ tịch UBND phường Móng Cái 1 cho biết, sau sự việc, nam tài xế đã đến Bệnh viện Vinmec điều trị. Sáng cùng ngày, người thân của nạn nhân đã đến công an trình báo sự việc.

Ông Hải cho hay, nhóm khách thuê taxi di chuyển từ phường Móng Cái 2 đến phường Móng Cái 1 để vào một quán bar. Hiện vụ việc đang được Công an phường Móng Cái 1 xác minh.

Nam tài xế tìm cách tháo chạy. (Ảnh: Cắt từ clip)

Đại diện lãnh đạo Công an phường Móng Cái 1 thông tin thêm, sau khi nắm được thông tin lan truyền trên mạng xã hội, Công an phường đã chủ động xác minh danh tính những người liên quan, đồng thời triệu tập để làm rõ nguyên nhân và diễn biến vụ việc.