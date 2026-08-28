Chồng mất, người phụ nữ ở Bắc Ninh tái hôn được 21 ngày thì xin quay về, bất ngờ phản ứng của mẹ chồng

Ngày con dâu đưa 2 cháu rời đi, bà Luân vô cùng buồn bã, hụt hẫng. Mấy mẹ con, bà cháu đang sống với nhau vui vẻ, giờ chỉ còn lại mình bà.

Chồng mất đúng ngày đầy tháng của con

Chị Nguyễn Thị Thêm (30 tuổi, sống ở Phượng Sơn, tỉnh Bắc Ninh) kết hôn năm 2014. Gia đình chồng cách nhà ngoại chị Thêm khoảng 15km. Cuộc sống hôn nhân êm ấm, hạnh phúc, tổ ấm của anh chị lần lượt đón thêm 2 thành viên mới vào năm 2015 và 2018. Mối quan hệ giữa chị Thêm và và mẹ chồng - bà Đinh Thị Luân (69 tuổi) cũng rất tốt đẹp.

Thế nhưng, biến cố ập đến vào năm 2018, khi chị Thêm mới sinh con thứ 2 được đúng 1 tháng. Chồng của chị qua đời sau một tai nạn giao thông.

Thời điểm chồng mới mất, chị Thêm như rơi vào tình trạng mất phương hướng. Đã có lúc, người phụ nữ ấy tưởng như không vượt qua được. Nhưng rồi nhìn các con, người mẹ lại phải cố gắng vượt qua, để bọn trẻ có chỗ dựa. “Lúc đó, suy nghĩ duy nhất cứ len lỏi trong đầu mình là, các con mất bố từ nhỏ đã là thiệt thòi quá lớn, nếu mình không vượt qua được thì tương lai của chúng sẽ thế nào? Vì vậy, mình phải cố lấy lại tinh thần để tiếp tục sống, nuôi các con”, chị Thêm nhớ lại.

Chị Thêm và 2 con.

Sau khi chồng qua đời được một thời gian, chị Thêm làm công việc bán hàng online để kiếm tiền, trang trải cuộc sống. Công việc này có đặc thù là hàng hóa rất nặng. Mỗi lần ra nhận hàng gửi xe ô tô, một mình chị Thêm không thể khiêng hàng lên xe máy mà chở về nhà được. Chị cứ đứng ở ngoài đường, chờ xem có người đàn ông nào đi qua thì nhờ họ giúp.

Có lần, chị bị đổ mấy bao hàng ở giữa đường, lúc đó còn sớm nên chẳng nhờ được ai. Trong lúc yếu lòng, chị Thêm mới nghĩ đến việc hay là đi bước nữa để có người đồng hành, san sẻ công việc. Đó là năm 2021, khi con trai thứ 2 của chị được 2,5 tuổi.

Quyết định của chị Thêm khiến mẹ chồng hụt hẫng. Bà quý con, quý cháu. Mấy mẹ con, bà cháu đang ở với nhau như vậy, giờ con dâu đưa các cháu rời đi, bà rất buồn nhưng cũng phải tôn trọng sự lựa chọn của con.

Bà Đinh Thị Luân - mẹ chồng của chị Thêm rất buồn và hụt hẫng khi con dâu đi bước nữa.

"Mẹ ơi, bây giờ con muốn quay lại, mẹ có chấp nhận con không?"

Tuy nhiên, chỉ sau vẻn vẹn 21 ngày, chị Thêm quyết định đưa con trở về. Người phụ nữ bộc bạch, dù đi bước nữa nhưng chị vẫn đi lại với mẹ chồng cũ, đưa con các con về chơi với bà vì sợ bà ở một mình sẽ buồn. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi sống ở nhà chồng mới, chị thấy các con không được thoải mái. Có điều gì đó cứ thôi thúc chị trở về cho các con được thoải mái hơn.

Chị Thêm đem những tâm sự kể với người em con cậu chồng. Biết chuyện, người cậu gọi bà Luân ra nói chuyện, hỏi: “Nếu bây giờ ví dụ cái Thêm nó muốn về đây thì chị có chấp nhận không?”. Đáp lại, bà Luân kiên quyết: “Lúc nào tôi cũng chấp nhận. Cháu nó không phải là đứa hư hỏng, mà chẳng qua là nó tính sai thôi. Còn 2 đứa cháu mình nữa nên chị cấp nhận”.

Bà cũng khẳng định nếu con dâu trở về, sau này có xảy ra bất cứ chuyện gì, bà cũng sẽ không bao giờ nhắc lại chuyện cũ.

Trước khi trở về, chị Thêm cũng trăn trở, suy nghĩ mãi, ngại ngùng không biết mẹ có đồng ý hay không? Nhưng rồi, chị vẫn quyết định liều nhắn tin: "Mẹ ơi, bây giờ con muốn quay lại, mẹ có chấp nhận con không?". Đang ở chỗ buồn tột cùng, nhận được tin nhắn, người mẹ chồng rất phấn khởi, bật khóc vì xúc động và đồng ý ngay.

Bà Luân bao dung, dang tay chào đón khi con dâu muốn trở về.

Bà nói với con dâu: “Nếu con cảm thấy không ổn thì cứ về, mẹ con mình lại sống với nhau”. Ngày con dâu cùng 2 cháu trở về, bà Luân ôm chặt và nói: “Từ giờ mẹ không để cho con đi đâu nữa”.

Thời gian đầu mới trở về, chị Thêm không tránh khỏi cảm giác mặc cảm, sợ hàng xóm dị nghị nên không dám đi đâu, chỉ ở trong nhà. Nhưng chính mẹ chồng là người động viên chị cứ mạnh mẽ sống cuộc đời của mình, ai nói gì thì kệ người ta.

Rồi cuộc sống cũng dần ổn định, hàng ngày, chị Thêm làm vườn, kết hợp bán hàng online nuôi các con, nuôi mẹ. Bà Thêm cũng hỗ trợ con dâu việc bếp núc, nhà cửa, dạy bảo các cháu. Cả gia đình sống rất vui vẻ bên nhau.

Chị Thêm hiện có cuộc sống bình yên bên mẹ chồng và 2 con.

Chị Thêm luôn cảm thấy biết ơn khi trong lúc khó khăn, chới với nhất, chính mẹ chồng là người sẵn sàng dang tay ra đón nhận. Chị luôn tâm niệm rằng, mẹ đã tốt với mình như vậy rồi thì mình sẽ ở đây để chăm sóc mẹ những năm tháng cuối đời thay cho người chồng quá cố.

Nhắn nhủ tới mẹ chồng, chị Thêm gửi lời cảm ơn mẹ vì đã luôn yêu thương, bao dung trong mọi hoàn cảnh. Chị cũng gửi lời xin lỗi vì đã khiến mẹ phiền lòng vì mình. Hiện tại, mong muốn lớn nhất của chị Thêm là 2 con mạnh khỏe, ngoan ngoãn, học tập tốt và mẹ chồng sống thật lâu với con cháu.

Trước câu hỏi về việc trong tương lai, nếu tìm thấy một người thực sự phù hợp thì có tiến tới hay không? Chị Thêm bộc bạch, tương lai còn dài, bản thân cũng không biết thế nào nhưng hiện tại, chị chỉ muốn tập trung làm việc, nuôi dạy 2 con nên người.

Ảnh: Nhân vật cung cấp