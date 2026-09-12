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Mức lương của người giàu nhất thế giới Elon Musk

Chi Chi
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Cứ mỗi 4,23 giây, Elon Musk lại nhận được số tiền bằng cả năm lương của một nhân viên Tesla trung vị.

Elon Musk đã nhận mức thù lao tại Tesla gấp hơn 2,5 triệu lần so với một nhân viên trung bình của công ty, theo một báo cáo mới công bố cuối tháng 8 vừa qua, nêu bật khoảng cách gia tăng giữa các lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu và người lao động của họ.

Gói thù lao 158,3 tỷ USD của tỷ phú Musk là một trường hợp ngoại lệ, nhưng nó diễn ra trong bối cảnh chênh lệch giữa lương CEO và nhân viên tiếp tục nới rộng.

"Trong năm 2025, cứ mỗi 4,23 giây Elon Musk lại nhận được số tiền bằng cả năm lương của một nhân viên Tesla trung vị – khoảng thời gian còn ngắn hơn cả việc đọc câu này," báo cáo nêu rõ.

Mức lương của người giàu nhất thế giới Elon Musk- Ảnh 1.

Tỷ phú Elon Musk nhận thù lao 158,3 tỷ USD từ Tesla trong năm 2025

Mức thù lao trung bình của CEO, nếu không tính Musk, là 22,8 triệu USD trong năm 2025, tăng từ mức 18,9 triệu USD năm 2024. Khi tính cả trường hợp của Tesla, con số trung bình này tăng vọt lên 340,1 triệu USD.

Báo cáo cũng lưu ý rằng tỷ trọng của người lao động trong thu nhập quốc dân của Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Báo cáo đã dẫn chứng các dữ liệu cho thấy khó khăn kinh tế của đa số người dân Mỹ: 33% người trưởng thành tại Mỹ không có khoản tiết kiệm hưu trí, 37% không có đủ tiền để trang trải cho một khoản chi phí khẩn cấp 400 USD, 26% đã phải bỏ qua các chăm sóc y tế do chi phí đắt đỏ, và 23% người thuê nhà tại Mỹ đã bị chậm tiền thuê nhà trong năm qua.

Cựu CEO của Walmart, Doug McMillon, đã nhận được tổng mức thù lao khoảng 27,5 triệu USD trong năm tài chính cuối cùng trước khi rời khỏi tập đoàn bán lẻ khổng lồ này vào cuối tháng 1. Điều đó có nghĩa là ông chỉ mất chưa đến 20 giờ để kiếm được nhiều hơn mức lương trung bình của người lao động Mỹ, những người kiếm được khoảng 62.088 USD mỗi năm, theo số liệu tiền lương quý đầu tiên năm 2025 của Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ (BLS).

Tesla hiện chưa đưa ra bình luận ngay lập tức về báo cáo này.

Nguồn: Yahoo Finance

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