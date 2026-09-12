3 con giáp nhận tin vui trong ngày thứ Bảy, 12/9

Tử vi học có nói ngày thứ Bảy, 12/9 sẽ mang lại may mắn và tài lộc cho 3 con giáp dưới đây.

Ngày thứ Bảy, 12/9/2026, tức ngày 2 tháng 8 âm lịch, còn gọi là ngày Kỷ Sửu, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ, mang nạp âm là Tích Lịch Hỏa, một nguồn năng lượng vô cùng mạnh mẽ, quyết liệt và mang tính đột phá cao. Trong ngày này, luồng hỏa khí sấm sét phóng ra tạo nên sự kích thích mạnh mẽ, giúp mọi kế hoạch và công việc đang trì trệ bỗng nhiên được thúc đẩy tiến triển nhanh chóng.

Tuy nhiên, do bản chất của Tích Lịch Hỏa là bộc phát tức thời, vận trình trong ngày dễ gặp những biến động bất ngờ, đòi hỏi bạn phải có phản xạ linh hoạt mới nắm bắt được cơ hội. Nhìn chung, đây là ngày mà dòng năng lượng nạp âm sẽ ưu ái những ai có tư duy quyết đoán, hành động nhanh gọn, dám nghĩ dám làm để gặt hái thành công vang dội.

Tử vi học có nói, ngày Kỷ Sửu sẽ mang nhiều may mắn và tài lộc đến 3 con giáp dưới đây.

1. Con giáp tuổi Tỵ: Tam Hợp nâng đỡ - Tiền bạc bao vây

Bước sang ngày Kỷ Sửu, người tuổi Tỵ sẽ là con giáp đón nhận cát khí vây quanh nhờ cục diện Tỵ - Sửu Tam Hợp thần thánh.

Con đường kiếm tiền của bản mệnh trở nên hanh thông rực rỡ khi mọi rắc rối trước đó đều được giải quyết êm đẹp. Những người làm công ăn lương có cơ hội nhận được những khoản tiền thưởng nóng xứng đáng nhờ hiệu suất làm việc vượt trội. Đối với người làm kinh doanh, đây là thời điểm vàng để ký kết các hợp đồng lớn và thu về nguồn lợi nhuận khổng lồ.

(Ảnh minh họa)

Sự nhạy bén thiên bẩm giúp tuổi Tỵ phát hiện ra những hướng đi mới mang lại nguồn thu nhập thụ động cực kỳ ổn định. Con giáp này thậm chí còn có cơ hội nhận được những món quà bất ngờ hoặc những khoản tiền tài trợ từ người thân trong gia đình.

Tình hình tài chính dư dả giúp người tuổi Tỵ thoải mái chi tiêu và tự tin thực hiện các kế hoạch mua sắm lớn. Trực giác đầu tư của bạn trong ngày thứ Bảy này chính xác đến kinh ngạc nên hãy mạnh dạn xuống tiền nhé. Nhìn chung, đây là một ngày đại cát đại lợi giúp tài khoản của con giáp tuổi Tỵ không ngừng nhảy số.

2. Con giáp tuổi Dậu: Tam Hợp quy tụ - Lộc lá ngập tràn

Người tuổi Dậu cũng sẽ là con giáp bước vào ngày thứ Bảy với tâm thế ngập tràn tự tin nhờ thế cục Sửu - Dậu Bán Hợp trợ lực mạnh mẽ.

(Ảnh minh họa)

Vận trình tài lộc của con giáp này bùng nổ mạnh mẽ với những tin vui tiền bạc liên tiếp đổ về ngay từ buổi sáng. Công việc chính tiến triển thuận lợi giúp bạn khẳng định vị thế và dễ dàng được tăng lương hoặc thăng chức trong tương lai gần. Những người theo nghiệp buôn bán dịch vụ sẽ đón lượng khách hàng tăng đột biến, doanh thu nhờ vậy mà tăng vọt ngoài mong đợi.

Quý nhân xuất hiện đúng lúc mang đến cho người tuổi Dậu những cơ hội hợp tác làm ăn vô cùng béo bở. Bạn cũng rất có duyên với các công việc tay trái và có thể kiếm thêm một khoản kha khá từ niềm đam mê của mình. Khả năng quản lý tài chính xuất sắc giúp con giáp này giữ vững được ngân sách và tích lũy được khoản tiền tiết kiệm lớn.

Tóm lại, mọi quyết định liên quan đến tiền bạc của con giáp này trong ngày hôm nay đều diễn ra vô cùng suôn sẻ và an toàn. Hãy tận dụng triệt để ngày may mắn này để tạo đà bứt phá cho cả tháng 8 âm lịch sắp tới.

3. Con giáp tuổi Tý: Lục Hợp cát khánh - Phú quý tự tìm đến

Ngày Kỷ Sửu mang lại vận may lội ngược dòng cho con giáp tuổi Tý nhờ cục diện Tý - Sửu Lục Hợp che chở.

(Ảnh minh họa)

Đường tài lộc của bạn hanh thông rực rỡ và có dấu hiệu đạt đỉnh cao nhất trong tuần. Sự thông minh và tư duy sắc bén giúp người tuổi Tý đưa ra những quyết định đầu tư mang tính chiến lược dài hạn. Các khoản đầu tư cũ của bạn bắt đầu sinh lời đều đặn và mang lại nguồn thu nhập dồi dào, vững chắc. Bản mệnh có nhiều cơ hội gặp gỡ đối tác lớn và ký kết thành công những hợp đồng có giá trị kinh tế cao.

Con giáp này không chỉ làm giàu cho bản thân mà còn mang lại may mắn, tài lộc cho những người xung quanh. Tiền bạc rủng rỉnh giúp tuổi Tý thoải mái chi tiêu cho các nhu cầu cá nhân và chăm lo chu toàn cho gia đình. Mọi khó khăn hay áp lực nợ nần trước đó hoàn toàn biến mất và nhường chỗ cho sự thịnh vượng, an khang. Đây chính là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực vững vàng và sự kiên trì của con giáp này trong suốt thời gian qua.

* Lưu ý chung:

Dù đón nhận cát khí vây quanh nhờ các cục diện hợp nhau, cả ba con giáp tuổi Tỵ, tuổi Dậu, tuổi Tý vẫn cần kiểm soát sự nóng nảy do áp lực ngầm từ nạp âm Tích Lịch Hỏa của ngày Kỷ Sửu mang lại. Bạn nên thận trọng tối đa khi ký kết các giấy tờ hoặc giao dịch tiền bạc lớn vào buổi chiều để tránh xảy ra những sai sót đáng tiếc do chủ quan.

Sự xuất hiện của các hung tinh nhỏ nhắc nhở bạn phải đề phòng họa khẩu thiệt thị phi và không nên can thiệp quá sâu vào chuyện của người khác. Bản mệnh cũng cần chú ý giữ gìn sức khỏe, đặc biệt là các bệnh về đường tiêu hóa và hạn chế di chuyển xa trong những giờ xung sát. Nhìn chung, chỉ cần giữ được sự bình tĩnh và thượng tôn pháp luật thì cả ba con giáp hoàn toàn có thể bảo toàn được thành quả tài lộc rực rỡ của mình.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.